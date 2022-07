2c200775d3

91f2b9d6d4

Cultura Proceso Constituyente Museo de Arte Contemporáneo expone fotografías del plebiscito que puso fin a la dictadura La muestra, del fotógrafo Alvaro Hoppe, pone de manifiesto las relaciones entre el plebiscito de 1988 y el plebiscito por la Nueva Constitución a sólo un mes de que los chilenos vuelvan a las urnas. Diario Uchile Jueves 28 de julio 2022 10:58 hrs.

Compartir en

El fotógrafo Alvaro Hoppe fue integrante de la emblemática Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI) y de la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos, además de trabajar para la Revista APSI y para otros medios de prensa que desafiaron la censura impuesta por la dictadura militar. Gracias a esto, Hoppe siguió de cerca el proceso político que culminó el 5 de octubre de 1988 y hoy puede presentarnos imágenes de alto valor patrimonial que relatan: las primeras manifestaciones por la democracia; las campañas del SÍ y el NO; las votaciones y resultados a pie de urna y las primeras celebraciones nocturnas en la ciudad. “Han pasado 37 años desde que tomé la fotografía más antigua que aparece en esta exposición”, relata Hoppe y luego agrega: “Me gustaría que estas imágenes retumben en los espectadores, especialmente en los más jóvenes; para que puedan tener una perspectiva más amplia de la historia, y así tomar decisiones en libertad. “Visitar esta exposición no sólo es un viaje a través del tiempo, es también una travesía por el espejo de un país que ya no teme mirarse a sí mismo, pasado y presente se encuentran y se hablan con poesía y sin eufemismos. Hoy, en un nuevo momento de cambios, estas fotografías nos convocan a reflexionar sobre las memorias colectivas para proyectar nuestro futuro como sociedad”, comenta Alexis Díaz Belmar, fotógrafo y curador de la exposición. Díaz Belmar es también el editor del libro publicado por Haikén ediciones, que reúne estas fotografías y que incluye textos del escritor Pablo Azócar, la investigadora Ángeles Donoso, y el ex director del Museo Nacional de Bellas Artes, Roberto Farriol. La exposición se inaugura el 3 de agosto y estará abierta de martes a sábado en el MAC Parque Forestal, Ismael Valdés Vergara 506, Metro Bellas Artes. El acceso al museo es gratuito y requiere pase de movilidad.

El fotógrafo Alvaro Hoppe fue integrante de la emblemática Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI) y de la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos, además de trabajar para la Revista APSI y para otros medios de prensa que desafiaron la censura impuesta por la dictadura militar. Gracias a esto, Hoppe siguió de cerca el proceso político que culminó el 5 de octubre de 1988 y hoy puede presentarnos imágenes de alto valor patrimonial que relatan: las primeras manifestaciones por la democracia; las campañas del SÍ y el NO; las votaciones y resultados a pie de urna y las primeras celebraciones nocturnas en la ciudad. “Han pasado 37 años desde que tomé la fotografía más antigua que aparece en esta exposición”, relata Hoppe y luego agrega: “Me gustaría que estas imágenes retumben en los espectadores, especialmente en los más jóvenes; para que puedan tener una perspectiva más amplia de la historia, y así tomar decisiones en libertad. “Visitar esta exposición no sólo es un viaje a través del tiempo, es también una travesía por el espejo de un país que ya no teme mirarse a sí mismo, pasado y presente se encuentran y se hablan con poesía y sin eufemismos. Hoy, en un nuevo momento de cambios, estas fotografías nos convocan a reflexionar sobre las memorias colectivas para proyectar nuestro futuro como sociedad”, comenta Alexis Díaz Belmar, fotógrafo y curador de la exposición. Díaz Belmar es también el editor del libro publicado por Haikén ediciones, que reúne estas fotografías y que incluye textos del escritor Pablo Azócar, la investigadora Ángeles Donoso, y el ex director del Museo Nacional de Bellas Artes, Roberto Farriol. La exposición se inaugura el 3 de agosto y estará abierta de martes a sábado en el MAC Parque Forestal, Ismael Valdés Vergara 506, Metro Bellas Artes. El acceso al museo es gratuito y requiere pase de movilidad.