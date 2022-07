33f9b93c97

02ac363e93

Entrevista Nacional Pensiones Política Osvaldo Andrade por reforma previsional: “No hay ninguna razón para estimar que la administración sea necesariamente llevada por instituciones privadas” El ex ministro y ex presidente del PS sostuvo que la discusión en torno al 6% de cotización extra si bien es importante, "no es lo central" y apuntó a motivos ideológicos por parte de la derecha respecto de la heredabilidad de estos recursos. Diario UChile Viernes 29 de julio 2022 10:03 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exministro de Trabajo y expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, se refirió a la reforma previsional que ingresará el gobierno en agosto. Iniciativa que, si bien no se conocen mayores detalles, contará con una cotización adicional del 6% con cargo al empleador, la cual será destinada a un fondo de ahorro colectivo y no será heredable, según adelantó el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Este hecho ha levantado cuestionamientos por parte de algunos sectores de la centroderecha, toda vez que promueven que este porcentaje vaya a la capitalización individual de los trabajadores. Sobre este punto, el ex líder del PS detalló que “tenemos un sistema con tres componentes: un Pilar Solidario que fue instalado en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que hoy día se traduce en una Pensión Garantizada Universal; hay un Pilar Contributivo, que es el aporte del 10% del sueldo de los trabajadores que va a sus cuentas individuales y que administra las AFP; y hay un Pilar Voluntario, que se ocupa poco, que es bien marginal”. “Hoy día se está instalando en el proyecto un nuevo aporte que es el patronal, que es este 6% y que algunos aspiran y aspiramos a que se vaya implementando en el tiempo para llegar a niveles similares a los países desarrollados, que es del 18%-19%. Quiero recordar que el aporte patronal en el sistema antiguo, de las cajas de previsión y de servicio de seguro social, era del orden del 22%-24%”, afirmó. Para Andrade “la discusión se ha centrado en cómo se administra y se distribuye este 6%. A mí me parece que es una discusión importante, pero no es lo central. Lo central debiera ser cómo mejoramos las pensiones y constatar que solo el Pilar Contributivo es insuficiente para aquello y cómo administramos los recursos que provienen del aporte de los trabajadores y de los empleadores en esta ocasión”. Andrade dijo esperar que “este 6% que es aporte patronal se destine esencialmente a mejorar las pensiones de los que hoy día están jubilados y que tienen muy bajas pensiones y de los futuros pensionados, especialmente aquellos que tienen un desmedro por razones del mercado del trabajo, que son esencialmente el mundo más joven y el mundo de la mujer”. En cuanto al énfasis en torno al debate sobre la heredabilidad de la cotización extra, el también ex diputado consideró que “lo que hay detrás es un tema más bien ideológico y es cómo sustentar un sistema de pensiones en que la capitalización individual sea la matriz y, en consecuencia, sigan existiendo organismos con fines de lucro, como es en este caso las AFP, que administre esta juntura del ahorro individual”. “Finalmente, esa es la trampa. Hoy día las pensiones no son heredables per sé, son heredables en el marginal. Si un pensionado fallece, lo que genera fundamentalmente es una obligación o, por mandato de la ley, una pensión de sobrevivencia, solo en el evento que no haya pensionado de sobrevivencia, que normalmente los hay, o que exista algún saldo, eso es heredable y, por tanto, la heredabilidad, que es una consecuencia natural de un sistema de capitalización individual, existe, pero no es el caso normal. Esto, dejando fuera las rentas vitalicias que tienen un sistema distinto”, expresó. En ese sentido, apuntó que “ahí hay un sustituto. Si una persona tiene un contrato de renta vitalicia fallece antes de que se cumpla el plazo del contrato, deja al final a la persona que sigue percibiendo esa pensión mientras dure ese plazo”. En cuanto a los posibles efectos que conllevaría un cambio en el sistema previsional en el sistema financiero, Osvaldo Andrade planteó que “lo que se va a discutir es cómo se administran estos fondos. Creo que hay una discusión que va más allá del 6%, sino que también involucra al 10% porque no hay ninguna razón para estimar que la administración sea necesariamente llevada por instituciones privadas, perfectamente podría ser llevada por instituciones públicas”. “El sistema previsional de las antiguas cajas las administra un ente público, que es el IPS (Instituto de Previsión Social), distinto es la gestión de esos recursos que evidentemente pareciera ser el que el mundo privado ha mostrado mejores condiciones desde el punto de vista de pesquisar rentabilidad, pero el manejo de los fondos va a seguir existiendo porque, por lo pronto, la gente va a seguir cotizando”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exministro de Trabajo y expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, se refirió a la reforma previsional que ingresará el gobierno en agosto. Iniciativa que, si bien no se conocen mayores detalles, contará con una cotización adicional del 6% con cargo al empleador, la cual será destinada a un fondo de ahorro colectivo y no será heredable, según adelantó el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Este hecho ha levantado cuestionamientos por parte de algunos sectores de la centroderecha, toda vez que promueven que este porcentaje vaya a la capitalización individual de los trabajadores. Sobre este punto, el ex líder del PS detalló que “tenemos un sistema con tres componentes: un Pilar Solidario que fue instalado en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que hoy día se traduce en una Pensión Garantizada Universal; hay un Pilar Contributivo, que es el aporte del 10% del sueldo de los trabajadores que va a sus cuentas individuales y que administra las AFP; y hay un Pilar Voluntario, que se ocupa poco, que es bien marginal”. “Hoy día se está instalando en el proyecto un nuevo aporte que es el patronal, que es este 6% y que algunos aspiran y aspiramos a que se vaya implementando en el tiempo para llegar a niveles similares a los países desarrollados, que es del 18%-19%. Quiero recordar que el aporte patronal en el sistema antiguo, de las cajas de previsión y de servicio de seguro social, era del orden del 22%-24%”, afirmó. Para Andrade “la discusión se ha centrado en cómo se administra y se distribuye este 6%. A mí me parece que es una discusión importante, pero no es lo central. Lo central debiera ser cómo mejoramos las pensiones y constatar que solo el Pilar Contributivo es insuficiente para aquello y cómo administramos los recursos que provienen del aporte de los trabajadores y de los empleadores en esta ocasión”. Andrade dijo esperar que “este 6% que es aporte patronal se destine esencialmente a mejorar las pensiones de los que hoy día están jubilados y que tienen muy bajas pensiones y de los futuros pensionados, especialmente aquellos que tienen un desmedro por razones del mercado del trabajo, que son esencialmente el mundo más joven y el mundo de la mujer”. En cuanto al énfasis en torno al debate sobre la heredabilidad de la cotización extra, el también ex diputado consideró que “lo que hay detrás es un tema más bien ideológico y es cómo sustentar un sistema de pensiones en que la capitalización individual sea la matriz y, en consecuencia, sigan existiendo organismos con fines de lucro, como es en este caso las AFP, que administre esta juntura del ahorro individual”. “Finalmente, esa es la trampa. Hoy día las pensiones no son heredables per sé, son heredables en el marginal. Si un pensionado fallece, lo que genera fundamentalmente es una obligación o, por mandato de la ley, una pensión de sobrevivencia, solo en el evento que no haya pensionado de sobrevivencia, que normalmente los hay, o que exista algún saldo, eso es heredable y, por tanto, la heredabilidad, que es una consecuencia natural de un sistema de capitalización individual, existe, pero no es el caso normal. Esto, dejando fuera las rentas vitalicias que tienen un sistema distinto”, expresó. En ese sentido, apuntó que “ahí hay un sustituto. Si una persona tiene un contrato de renta vitalicia fallece antes de que se cumpla el plazo del contrato, deja al final a la persona que sigue percibiendo esa pensión mientras dure ese plazo”. En cuanto a los posibles efectos que conllevaría un cambio en el sistema previsional en el sistema financiero, Osvaldo Andrade planteó que “lo que se va a discutir es cómo se administran estos fondos. Creo que hay una discusión que va más allá del 6%, sino que también involucra al 10% porque no hay ninguna razón para estimar que la administración sea necesariamente llevada por instituciones privadas, perfectamente podría ser llevada por instituciones públicas”. “El sistema previsional de las antiguas cajas las administra un ente público, que es el IPS (Instituto de Previsión Social), distinto es la gestión de esos recursos que evidentemente pareciera ser el que el mundo privado ha mostrado mejores condiciones desde el punto de vista de pesquisar rentabilidad, pero el manejo de los fondos va a seguir existiendo porque, por lo pronto, la gente va a seguir cotizando”.