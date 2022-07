33f9b93c97

Nacional Política seguridad “Se pegaron en la cabeza”: Polémica se toma discusión de nueva prórroga de estado de excepción en la Cámara de Diputados Esto, luego de la intervención de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien acuñó la frase en referencia a los hechos de violencia que afectan al sur del país. Esta situación motivó la suspensión de la sesión y las disculpas de la autoridad Natalia Palma Viernes 29 de julio 2022 13:49 hrs.

Con una nueva controversia, este viernes la Cámara de Diputadas y Diputados desarrolló una sesión especial con la finalidad de discutir la cuarta prórroga del gobierno de Gabriel Boric para extender el estado de excepción constitucional para la Región de la Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco en la Región del Biobío. La medida- que comenzó a regir en la actual administración el pasado 16 de mayo- fue aprobada por 121 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones, contando con el respaldo tanto de la oposición como del oficialismo, con la excepción de los diputados María Candelaria Acevedo (PC), Ericka Ñanco (RD), Félix González (Ecologista), Lorena Pizarro (PC), Pamela Jiles (Humanista) y Emilia Nuyado (PS), quienes votaron en contra. Sin embargo, los ánimos se vieron caldeados en esta nueva tramitación, tras las declaraciones de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien acusó a los parlamentarios de “pegarse en la cabeza”, en referencia a los hechos de violencia que se suscitan en el sur del país. “Los problemas no partieron el 11 de marzo ni para la delincuencia, ni para la migración y mucho menos para la Araucanía, donde los últimos años y esto lo quiero recalcar, porque a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza o realmente pareciera que todo partió desde cero, pero hubo cuatro años en donde de 400 eventos de violencia llegamos a más de mil 700″, dijo la secretaria de Estado. Estos dichos causaron revuelo en el hemiciclo e, incluso, la diputada y vicepresidenta de la Cámara, Claudia Mix (Comunes), pidió inmediatamente sacar del acta la intervención de la autoridad por considerar estas palabras como “un insulto” a los legisladores. “La ministra del Interior le ha dicho a los diputados, a los jefes de bancada que nos pegamos en la cabeza, que por eso estamos aquí hoy día votando esto”, cuestionó el diputado UDI, Jorge Alessandri, quien además amenazó con dar libertad de acción a los militantes de la colectividad, “a menos que la ministra se retracte”. A renglón seguido, la jefa de gabinete pidió disculpas por lo ocurrido, señalando que “el sentido de mis palabras era en torno a la amnesia del inicio de los problemas, en esa línea si usted solicita que me retracte de esa palabra lo hago, no tengo ningún problema”. No obstante, estas disculpas estuvieron lejos de calmar los ánimos, por lo que se tuvo que suspender la sesión por algunos minutos para luego retomar la votación. Tras lo ocurrido, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton, sostuvo que “hoy día casi se cae el estado de excepción porque la ministra no solo le faltó el respeto a la Cámara de Diputados, le faltó el respeto a todas las personas que sufren la violencia en la Macrozona Sur, en el país y en La Araucanía. Ellos lo único que piden y demandan del Estado es que se pongan en su lugar y decreten las medidas a tiempo y cuando corresponde y se querelle cuando corresponda y dé las señales correctas cuando estamos frente a una violencia inusitada que está viviendo nuestro país. Aceptamos las disculpas, pero esperamos que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir”. En tanto, la diputada del PPD, Helia Molina, sostuvo que las declaraciones de la ministra Siches fueron “desafortunadas”. “No soy la con más autoridad moral para decir de las personas sin filtro, porque yo también me cuesta muchas veces no decir algún exabrupto más bien por la parte emocional. Creo que sí tenían razón los diputados en sentirse tocados en un aspecto no tan formal y estuvo bien la ministra, pidió disculpas”, expresó la legisladora, quien de todas maneras consideró que la reacción de los parlamentarios fue “un poco exagerada”. Tras este impasse, la nueva prórroga será votada esta tarde en la Sala del Senado, en una sesión convocada hasta las 16:00 horas.

