“Esto llegó para quedarse”: Ministra de Salud anuncia posible quinta dosis de refuerzo contra el Covid-19

La titular de la cartera de Salud, María Begoña Yarza, anunció que el Ministerio está abierto a la posibilidad de implementar una quinta dosis de refuerzo contra el Covid-19 a la población. No obstante la secretaria de Estado no se aventuró a proyectar una fecha de aplicación, aduciendo que la protección inmunológica se estaría alcanzando con el esquema actual de vacunación.

Y es que Yarza indicó que con la cuarta dosis la inmunidad estaría durando más de seis meses. “Lo que vimos es que la tercera dosis era efectiva hasta los seis meses y ahí se empezaba a caer (…) Pero cuando ahora seguimos mirando, las personas que tienen dos dosis de refuerzo -lo que llamamos cuarta dosis- con seis meses están estupendos como respuesta”, señaló.

El análisis se lleva a cabo en conjunto a un comité de expertos, con el que se desarrolla un seguimiento al comportamiento inmunológico de un grupo de personas con su esquema de vacunación completo. A raíz de los indicadores del Covid se determina la efectividad y el tiempo de protección contra mortalidad y hospitalización que brindan las vacunas, indicó la ministra.

“Pareciera que no es lo mismo la cobertura efectiva para cuando uno tiene una dosis de refuerzo, que cuando se tiene dos dosis de refuerzo. Entonces, la inmunidad está durando más de seis meses”, sostuvo.

Por lo demás, la ministra afirmó que la vacunación tendrá un carácter de sistematicidad. “¿Va a haber una dosis más de refuerzo? Pero por supuesto, y no solo una, sino que lo más probable es que todos los años de nuestras vidas estemos reforzándonos para el coronavirus, o sea, esto llegó para quedarse, ahora la pregunta es cuándo y a quiénes”, señaló.

En ese sentido indicó que se está desarrollando por parte de la industria una nueva vacuna que incorporará más de una variante del Covid-19 y que permitirá extender la protección inmunológica. “Varios de los laboratorios con los cuales tenemos contratos, están mirando hacer una vacuna bivalente -como lo hacemos con la influenza- que tenga variantes que ya están y la variante Ómicron. Lo ideal sería que podamos vacunar con esta nueva tecnología”. afirmó.

Copago Cero

En otras materias, la secretaria de Estado abordó las críticas que ha enarbolado el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, respecto al anuncio del Ejecutivo sobre la eliminación del copago en los tramos C y D de Fonasa, acusando que la acción no se acogía al principio de legalidad.

“Me llama la atención el Dr. Mañalich, porque es alguien que conoce el sistema sanitario como ministro. El cambio que nosotros hacemos solo requiere un decreto firmado por la ministra de Salud y por Mario Marcel -ministro de Hacienda-, y por tanto no requiere ley. No hemos cometido nada ilegal“, aseveró Yarza.