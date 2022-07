Sindicalismo con Nosotras reúne a un centenar de dirigentas y dirigentes para trabajar por el apruebo

En el salón de eventos del Sindicato del Banco Estado se dió cita a más de un centenar de dirigentas y dirigentes sindicales convocados por la Plataforma #SindicalismoConNosotras. La instancia contó con la participación de personas del mundo de las artes, la academia y la política, como la Presidenta de la Federación Regionalista Verde y Social, Flavia Torrealba.

En el foro, que estuvo mediado por la periodista y animadora Ale Valle, participó la ex Convencional Barbara Sepulveda (PC), el ex Dirigente Sindical y actual Diputado Andrés Giordano (RD) y el Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Alvaro Ramis.

“Sindicalismo con Nosotras nace desde una reflexión sobre la crisis del movimiento sindical, el surgimiento de otras miradas sobre el fenómeno del trabajo y la consolidación del feminismo como la revolución cultural más importante de nuestra historia reciente“, sostuvo en la instancia Tamara Muñoz, presidenta de FETRACALL.

Desde la ANEF, Carolina Pizarro señaló que “entendimos tempranamente que no hay democracia posible sin sindicatos, y comprendimos también, que no hay futuro en el movimiento sindical si no somos capaces de levantar las banderas del feminismo”.

Por su parte, Selma Nuñez de FENPRUSS aseveró que “esta propuesta de Nueva Constitución es positiva para las mujeres y más aún, para las mujeres trabajadoras que somos todas. Se reconocen las labores de cuidado y el trabajo doméstico“. Junto a ello, afirmó que “al mundo sindical y machista se le interpela. Se trata por un lado, de avanzar en paridad en la organización sindical y en su urgente feminización ‘para que no termine al lado de la rueda en el museo’, y también de abordar temas como liderazgo, trabajo no remunerado y la democratización de las cargas”.

A su turno, Barbara Mauriziano del Sindicato Banco Estado, llamó a mantener la articulación sindical. “Esperamos hoy la jornada sirva para seguir tomandonos de las manos y no soltarnos, porque nuestra nueva Constitución es feminista y eso nos llena de orgullo. Porque en 30 años más miraremos el pasado y al igual que hoy, en que nos parece irracional que las mujeres no hayan podido votar hasta mediados del siglo XX, nos parecerá irracional que la democracia no haya sido paritaria desde el comienzo”, sostuvo.