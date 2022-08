c4a5c8b854

Nacional Plebiscito Política Proceso Constituyente Fernando Atria y críticas a idea de marcar casas por el Apruebo: “Se han atribuido connotaciones absurdas” El jurista proyectó un triunfo para el Apruebo en cuanto la ciudadanía se está interiorizando más del texto. Asimismo, criticó los cuestionamientos sobre pegar alusivos a esa opción en las ventanas. "Nunca han hecho puerta a puerta", replicó. Diario Uchile Lunes 1 de agosto 2022 11:05 hrs.

En entrevista en Radioanálisis, el abogado constitucionalista y ex convencional constituyente, Fernando Atria, abordó la coyuntura en miras al plebiscito de salida del 4 de septiembre, considerando los acontecimientos que han marcado la última semana como el lanzamiento de la plataforma “Centroizquierda por el Rechazo” y las declaraciones del empresario Pedro Pool, contra quien el jurista presentó una querella criminal junto al ex vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa. En ello se refirió a la campaña por el Apruebo y destacó la recepción que está teniendo la ciudadanía sobre la propuesta de nueva Constitución. “Estamos tratando de transmitir la importancia de los contenidos de la nueva Constitución, más allá de las interpretaciones un tanto imaginativas que otros hacen como parte de sus campañas”, señaló viendo un avance al respecto que lo hace mantenerse confiado en que se impondrá un triunfo histórico para el Apruebo el 4 de septiembre. “Yo creo que es bastante claro que la Constitución anterior se hundió porque ella configuró una forma de convivencia en la cual la experiencia habitual de las personas era de abuso y eso tiene que ver con que la Constitución de 1980 era una Constitución que organizaba las cosas, por así decirlo, unilateralmente, ese es el abuso, hay unos intereses que cuentan más que otros y eso no es una teoría y esta nueva Constitución es precisamente la contracara de eso. Es la Constitución de la reciprocidad o de los derechos“, afirmó. Esto porque el texto redactado por la Convención fija “nuevos términos de la convivencia que son para todos”, añadió Atria, señalando con ello el primer artículo de la propuesta de Constitución que consagra el Estado social y democrático de derechos. “Acaba de salir un estudio de unos economistas que explicaban que el Estado social podía costar en régimen algo así de 8 a 12 puntos del PIB, bueno eso es el Estado social, que la prosperidad material de la sociedad va en beneficio de todos“, destacó, aduciendo que “eso vale para todos; para las regiones en el caso del Estado regional; para la naturaleza, en el caso del Estado ecológico; para los pueblos indígenas en el caso del Estado plurinacional e intercultural; para las mujeres en el caso de la paridad y para los grupos históricamente desaventajados como adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad en cuanto a la democracia inclusiva”. En cuanto al liderazgo que ha mostrado el Rechazo en las encuestas, con el ascenso del Apruebo en los últimos estudios, el jurista dijo llamarle la atención la disposición que existe a asumir que el resultado de los sondeos es la realidad del país . “No es que yo me declare indiferente ante las encuestas cuando no me convienen y las celebre cuando me convienen, yo creo que uno tiene que mirar otras cosas, y lo que yo veo es que en la calle, y esto se ve en la campaña, hay una apreciación de la Constitución mucho más amplia de lo que uno pensaría“, afirmó. En otras materias, el ex convencional abordó el lanzamiento de la plataforma “Centroizquierda por el Rechazo”, que aunó a militantes de la Democracia Cristiana, del Partido Radical, además de colectivos como “Una que nos una” y “Amarillos por Chile”. Al respecto, Atria cuestionó la apelación a la centroizquierda en función de las figuras que participaron del hito. “Un grupo de centroizquierda por el Rechazo en el cual están personas que participaron como voceros o representantes de la campaña presidencial de Evópoli para las primarias, es bien peculiar. O sea uno no describiría a esas personas como de centroizquierda entonces uno se cuestiona por qué se llaman centroizquierda por el Rechazo cuando incluyen personas que evidentemente no están en la centroizquierda y la respuesta es que en materias políticas ya estamos acostumbrados a que los conceptos políticos no se usan porque sean correctos en su aplicación, sino porque conviene“, señaló. En esa línea afirmó que “en Chile haber sido el jefe de campaña de Ignacio Briones no es incompatible con que una persona se declare de centroizquierda, del mismo modo en que ser liberal no es incompatible con apoyar un montón de cosas que en ninguna parte del mundo serían compatibles con ser liberal, entonces yo creo que esto es propaganda con la idea de pretender darle al rechazo una neutralidad política que todos sabemos que no tiene”. En otras materias, a partir de las amenazas de muerte que recibió de parte del empresario Pedro Pool junto al ex vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, el jurista extendió su preocupación en torno a lo que consideró un intento del rechazo por “producir esta escalada en las palabras”. “Hay que tratar de mantener las condiciones de la discusión racional, para que lo que viene de aquí al 4 de septiembre no sea simplemente un intercambio de insultos y amenazas recíprocas, entonces con esa idea, con la finalidad de intentar contribuir de que en la discusión se haga una distinción clara entre cosas que son aceptables -que haya personas con distintas posiciones, que argumenten sus posiciones- y cosas que son inaceptables, como las amenazas de violencia. Yo creo que la discusión política democrática necesita hacer esa distinción”, indicó. Por otro lado, abordó las críticas que ha concitado la idea de marcar casas por el Apruebo, las que personeros del Rechazo han asemejado a una campaña Nazi. Una comparación que Atria consideró inaceptable. “Eso es ridículo ¿Cómo va a ser parecido a eso?”, cuestionó. “Supongo que son personas que nunca han hecho puerta a puerta porque eso se hace en los puerta a puerta. Se pone, preguntando previamente a la persona respectiva, un distintivo de la opción respectiva, entonces sí quizás en lugar de criticar tanto hubieran hecho un poquito más de campaña sabrían que estamos hablando de una cuestión que no tiene ninguna de esas connotaciones absurdas que se han atribuido”, sostuvo. Revisa la entrevista completa aquí. Imagen: Agencia Aton

