Nacional Política Ministra María Begoña Yarza: “Quinta dosis incluiría variante Ómicron” Este lunes se realizó la interpelación a la secretaria de Estado, donde la diputada RN Ximena Ossandón preguntó sobre el plan de vacunación, vacaciones de invierno, acusaciones de torturas en el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso, entre otros. Osciel Moya Plaza Lunes 1 de agosto 2022 21:38 hrs.

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, afirmó que habrá quinta dosis para enfrentar el Covid-19, pero los expertos internacionales aconsejan que contenga la cepas de Ómicron, la que podría estar lista en octubre o noviembre. Este fue uno de los temas abordados en la interpelación que llevó adelante la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón. La secretaria de Estado defendió al equipo de profesionales de la cartera que lleva adelante las políticas públicas del Gobierno ante los cuestionamientos en distintas materias que puso en el debate, la interpelación que enfrentó este lunes en la Cámara de Diputados. Además, invitó a todos los sectores políticos a avanzar en el Sistema Universal de Salud que construya una salud digna para todos. La autoridad destacó el proceso de vacunación, la decisión de adelantar las vacaciones de invierno, los cuestionamientos a los métodos para enfrentar las discapacidad psicosocial en el Hospital Psiquiátrico del Salvador en Valparaíso, la polémica por el uso del body scan en las cárceles, listas de espera, temas que fueron el eje de la interpelación que llevó la diputada de RN, Ximena Ossandón. Una de las principales críticas de Ossandón fue el rol del subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, en las decisiones del Minsal. La parlamentaria, en su último emplazamiento preguntó quién conduce el Ministerio de Salud. Al respecto, Yarza señaló que “no me gustaría un juicio machista acerca de que la ministra es mujer y el subsecretario es hombre y por algo, solo quiero decir que esta ministra no solo toma las decisiones, sino que las ha tomado a lo largo de toda su vida profesional. Este no es el primer desafío al que me enfrento (…) en el Ministerio de Salud, ocurre lo que ocurre en el Estado que los ministros dirigen sus carteras y que el resto del equipo en un espíritu colaborativo, creativo, trabajamos en conjunto y que en estos cuatro meses no solo ha sido un agrado trabajar en el gobierno del Presidente Boric, por su liderazgo, sino que es un agrado trabajar con nuestro equipo y con ese equipo llevaremos adelante un sueño tremendo, que es el Sistema Universal de Salud”. En sus cuestionamientos la parlamentaria se refirió a “nuestros queridos locos, nuestros enfermos mentales” del Hospital Psiquiátrico de Valparaíso, donde sostuvo que el Minsal habría señalado que a los pacientes se los torturaba mediante tratamiento electroconvulsivos. Yarza afirmó que el 20 de abril un equipo de salud visitó los recintos hospitalarios, entre ellos el de la ciudad puerto, donde encuentran que se hacía terapias sin anestesistas, sin anestesia, sin relajantes musculares y que de acuerdo a la normativa, eso no se puede realizar de acuerdo a la OMS. “A esta ministra de salud, llega la notificación de un informe, dirigido a ella, de que en Chile en el Hospital El Salvador se hacía terapia electroconvulsiva bajo condiciones que no son permitidas ni por Chile, ni por ningún país en el mundo. Te pone en una situación que solo se puede resolver desde una perspectiva ética y con el deber de ministra de Estado”, respondió. Agregó que “la falta de recursos no puede ser justificación para violar los DD.HH. Eso me parece que no es admisible, ni en este gobierno ni en ninguno. Por tanto, el cuidar a las personas portadoras de discapacidad psicosocial va a ser para nuestro gobierno algo que vamos a hacer no solo con convicción, sino con herramientas y trabajo colectivo”. Otro de los temas de la interpelación fue sobre el sentido de urgencia del Gobierno respecto de la cobertura del proceso de vacunación y la demanda de muchos expertos sobre la quinta dosis. La secretaria de Estado afirmó que la respuesta inmunológica de más de 9 millones vacunados, es adecuada, no es necesario vacunar ahora , pero la quinta dosis se realizará. “Los expertos dicen que ojalá los países que no tienen quinta dosis, pueden esperar las nuevas tecnologías que la industria está realizando. Respecto a la vacuna, este año hemos tenido varios linajes de Ómicron primera y segunda ola y la vacuna que hoy tenemos es de Wuhan la clásica. Qué nos dicen los expertos internacionales, ojalá la próxima dosis contenga las variantes de Ómicron esa sería una fantástica quinta dosis (…)Tenemos buena respuesta, va a haber una quinta dosis”, indicó Yarza. “Quisiera darle la tranquilidad y las personas que nos están escuchando, cuando tengamos que tomar la decisión de qué vacuna vamos a reforzar, uno de los elementos que tenemos a la vista es la posibilidad de una vacuna bivalente, que incorpora la variante clásica y la ómicron”, precisó. No obstante, reconoció que no hay fecha precisa ya que la industria informó que podría ser en octubre o noviembre. En su intervención, la ministra destacó el éxito del Plan Nacional de Vacunación e informó que desde abril, hubo un ascenso sostenido con las vacunas de refuerzo, por sobre países europeos. “Lo más relevante son los resultados que tenemos: más del 90% de cobertura con la tercera dosis y 77% de cobertura con la cuarta dosis, en mayores de 18 años”, detalló. La diputada Ossandón también consultó sobre la adquisición de medicamentos antivirales para evitar el agravamiento de enfermos de Covid. La ministra Yarza lo descartó, señalando que los beneficios eran muy pequeños versus el valor de los productos. En relación a la decisión de adelantar las vacaciones de invierno, Yarza afirmó que fue acertado, ya que el virus sincicial, que no tienen vacuna, era una amenaza directa a la población de más riesgo lo que “era la tormenta perfecta” ante la gran diseminación de casos y la posibilidad real de enfermar a las y los menores de 4 años. Al término de la interpelación la sala de la Cámara de Diputados votó el Proyecto de Resolución presentado por la oposición en el acusaban la improvisación con la que el Gobierno y particularmente el Ministerio de Salud ha ejecutado las políticas públicas, pero que fue rechazo por 61 votos a favor, 63 en contra y 5 abstenciones.

