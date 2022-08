Ministra Vallejo y cuestionamientos a campaña Voto Informado: “El error sería no informar”

Tras el Comité Político Ampliado, desarrollado en la comuna de San Miguel- por segunda vez fuera del palacio de La Moneda- la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó las críticas que ha enarbolado el sector del rechazo a la iniciativa “2 millones de casas por el Apruebo”, que según ha explicado la coordinadora del Comando, Karol Cariola, consiste en dejar un cartel en una ventana del domicilio que exprese la preferencia sobre dicha opción.

La medida no sólo ha sido cuestionada fuertemente desde la oposición sino que además por el senador socialista, Fidel Espinoza, quien sostuvo que “eso de marcar casas es de un estalinismo, eso de poco menos de obligar a alguien a que tenga que tener un planteamiento”. Por su parte, el jefe de bancada de los diputados de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, consideró que “el anuncio de salir a marcar las casas parece como una amenaza de una dictadura que no podemos más que rechazar”.

Al respecto, el presidente del Servicio Electoral, Ándres Tagle, zanjó que la acción es legítima, pero que debe tener el consentimiento de la dueña o dueño del domicilio. Además debe ser informado por el Comando que lo haga al Servel, indicó.

Sobre la declaración del organismo hizo eco la ministra Vallejo. “En todos los procesos de campaña ha habido familias que libremente señalan su posición política en torno a las elecciones, sea por candidatura, en el caso plebiscitario también lo vimos en el plebiscito de entrada, aquellas demarcaciones o gente que ponía letreros o habilitaba sus muros para hacer murales en torno a aprobar o rechazar la posibilidad de contar con una nueva Constitución entonces esto no es nada nuevo y así lo demostró también el Servel el día de hoy, por lo tanto no hay nada ilegal y no hay nada novedoso en ese tipo de campañas”, afirmó.

Junto a ello, relevó que “en nuestro país la gente es libre de manifestar sus posiciones políticas si así lo estima conveniente, sea en el lugar de trabajo, en la escuela, en la universidad, en el espacio público o dentro de sus propios hogares”.

En esa línea la secretaria de Estado destacó la relevancia del período pre plebiscito, en el que la ciudadanía está informándose de los contenidos de la propuesta de nueva Constitución. “Queremos que esta campaña (Voto Informado), que este momento que está atravesando nuestro país se dé con tranquilidad, se dé en una sana convivencia, en el respeto mutuo y se dé sobre todas las cosas sin desinformación sino que en un debate con altura de miras”, señaló.

Reformas al texto

En otras materias, Vallejo reafirmó el compromiso del Gobierno por avanzar en reformas a la nueva Constitución de ganar el Apruebo en el plebiscito de salida, descartando con ello una disposición del Ejecutivo a comprometer modificaciones antes del referéndum. “Si es que hay condiciones para acuerdos previos, eso lo dará el debate pero nosotros no vamos a imponerlo. Sabemos que son discusiones que deben madurar y que también hay que escuchar mucho a la ciudadanía respecto a lo que quiere, porque aquí al final quienes van a deliberar sobre lo que va a suceder va a ser el conjunto de la sociedad el día 4 de septiembre”, señaló.

Ahora bien, reparó en que ello no afecta la libertad con la que cuentan las colectividades para avanzar en sus propuestas de modificaciones. “Todos los partidos, no sólo oficialistas, sino que de oposición tienen libertad, autonomía para presentar las propuestas de reformas que quieran hacer, de hecho se lo hemos señalado a nuestros propios partidos de Gobierno, hay distintas propuestas que tienen y son libres de hacerlo”, indicó.

Prescindencia del Gobierno

“El error sería no informar” afirmó la ministra frente a una pregunta relativa a la conveniencia de protagonizar la campaña Voto Informado en atención a la investigación que realiza Contraloría en Segegob, por las acusaciones de intervencionismo electoral. “Necesitamos que la ciudadanía cuente con todas las herramientas para poder votar libre e informadamente”, añadió.

“Muy por el contrario a ser un error, la ciudadanía agradece muchísimo que se le entregue el texto impreso y en eso hemos estado trabajando la gran mayoría de los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, las Seremias, porque somos el Ministerio habilitado para desplegar una campaña informativa, que es muy distinto a una campaña política”, abundó al respecto.

Por lo demás explicó que en la campaña de Voto Informado, “explicamos cuantos capítulos tiene la Constitución, qué hay en cada capítulo, entregamos el texto, cuando hay dudas sobre temas como vivienda, pensiones, salud, lo que se hace es que ellos mismos puedan leer los artículos, señalamos dónde está y sin dar opiniones, informamos en el proceso”.