Medios de comunicación Nacional Política TVN zanja polémica por salida de Matías del Río de Estado Nacional: Cambio habría sido compartido por el conductor y tendrá nuevo programa Desde la señal estatal aclararon este lunes que la determinación se tomó con el fin de “volver a tener una sola conductora, como en sus inicios”. Esto, luego de fuertes críticas que apuntaban a una supuesta "censura" por parte del canal. Diario UChile Lunes 1 de agosto 2022 12:15 hrs.

Este lunes TVN confirmó la salida del periodista y conductor Matías del Río del programa Estado Nacional de TVN. A través de una declaración desde la señal estatal aclararon que la determinación se tomó con el fin de “volver a tener una sola conductora, como en sus inicios”. Asimismo, señalaron que el cambio “fue comunicado y compartido inmediatamente con el equipo realizador del programa, así como con sus conductores, en participativas reuniones de trabajo”. En el texto se agrega que “a Constanza Santa María y Matías del Río se les comunicaron personalmente los argumentos considerados para tomar esta decisión y que son de carácter absolutamente profesional y así también lo entendieron”. Respecto de las razones de la salida del periodista de Estado Nacional, señalaron que “se trata de una definición estratégica que busca potenciar nuestros programas, en medio de una exigente competencia televisiva”. Las críticas desde el mundo político Horas antes de que se emitiera el comunicado por parte del canal, diversas figuras del mundo político reaccionaron a la salida del periodista de Estado Nacional de TVN, tras recibir críticas por falta de neutralidad en el programa político. Cabe señalar que, de acuerdo a trascendidos, al profesional se le habría explicado que la decisión buscaría “protegerlo” y que solo permanecería en el programa “Vía Pública”, según consignó El Mercurio. Además, el matutino apuntó que el canal habría optado por sacarlo del aire luego de los cuestionamientos por parte de la ex ministra e integrante del directorio de TVN, Nivia Palma. La ex secretaria de Estado expresó molesta en su cuenta de Twitter “no comprendo y no comparto la decisión de ‘Estado Nacional de tener 4 representantes del Rechazo y 2 del Apruebo en su panel”. No comprendo y no comparto decisión de Estado Nacional TVN de tener 4 representantes Rechazo y 2 del Apruebo en su panel.Pido públicas disculpas a Democracia Cristiana x faltarles el respeto al invitar a diputada que perdió votación democrática de Junta Nacional DC. @PDC_Chile https://t.co/YJtcCHjmsK — Nivia Palma (@NiviaPalmaM) July 25, 2022 También se refirió a esta situación el ex convencional Daniel Stingo, quien en su programa “La voz de los que sobran” señaló que “este gobierno peca de no intervenir más TVN en este tipo de cosas”, añadiendo que Constanza Santa María y Matías del Río “son de derecha, y no de una derecha moderada”. Todo esto, a menos de un mes de concretarse el plebiscito de salida del 4 de septiembre, en el que la ciudadanía definirá si quiere o no una nueva constitución. El ex diputado PPD, Pepe Auth, calificó el hecho como “escandaloso”. “TVN saca a Matías del Río de Estado Nacional so pretexto de ‘protegerlo’. Llamado de intervenir de Daniel Stingo tuvo efecto. Bastará que la barra brava se movilice en redes sociales para sacar a periodistas que no se abandericen”, manifestó. Escandaloso. TVN saca a @matiasdelrio de @estadonacional so pretexto de “protegerlo”. Llamado a intervenir de @danielstingo tuvo efecto. Bastará q la barra brava se movilice en rrss para sacar a periodistas q no se abandericen https://t.co/NZOxal22Iw — Pepe Auth (@pepe_auth) July 31, 2022 El senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke cuestionó que “a poco más de un mes para el plebiscito TVN saca a Matías del Río para ‘cuidarlo’. Decisión del canal público huele a censura y acallamiento. Nivia Palma se erige como la directora más poderosa del ‘canal de todos’, emplazando al Colegio de Periodistas y al gobierno a pronunciarse sobre esta situación”. A poco más de un mes para plebiscito @TVN saca a Matias Del Río para “cuidarlo”. Decisión canal público que huele a censura y acallamiento. @NiviaPalmaM se erige como directora más poderosa del “canal de todos”

¿cuando habla @ChilePeriodista @voceriagobierno @GobiernodeChile pic.twitter.com/lBPOCH2zMT — Luciano Cruz-Coke – SENADOR RM (@lcruzcoke) July 31, 2022 El diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, apuntó que “TVN es un medio de comunicación de todos los chilenos y chilenas y es lamentanble la salida de Matías del Río de Estado Nacional. Una pésima señal para la democracia”. TVN es un medio de comunicación de todos los chilenos y chilenas y es lamentanble la salida de Matías del Río de Estado Nacional. Una pésima señal para la democracia.@24HorasTVN @matiasdelrio @biobio @latercera @Sabescl@CEspinozaQ @Cooperativahttps://t.co/jmzbjaTHLV — Diputado Eric Aedo (@EricAedoJeldres) July 31, 2022 En tanto, la exministra Mariana Aylwin afirmó que “sacar a Matías del Río en plena campaña del programa Estado Nacional, y si además fuera cierto que dan la excusa de protegerlo, es un acto de totalitarismo propio de dictaduras y en Chile estamos en democracia”. Sacar a Matías del Río en plena campaña del programa Estado Nacional, y si además fuera cierto que dan la excusa de protegerlo, es un acto de totalitarismo propio de dictaduras y en Chile estamos en democracia. — Mariana Aylwin (@maylwino) July 31, 2022

