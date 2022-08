4ccdf005d3

Nacional Política Tras respaldo de militantes al Rechazo: Partido Radical ratifica compromiso con la opción Apruebo en el plebiscito de salida La colectividad afirmó que la nueva Constitución traerá nuevos aires para Chile, pero también es necesario hacer reformas al texto constitucional. Osciel Moya Plaza Martes 2 de agosto 2022 18:35 hrs.

La nueva directiva del Partido Radical, encabezada por Leonardo Cubillos, ratificó su decisión de llamar a votar por la opción Apruebo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre y lamentó que algunos militantes hayan optado por seguir bajo la institucionalidad heredada de la dictadura. La directiva se reunió con los ex presidentes de la colectividad José Antonio Gómez y Ernesto Velasco, para reafirmar su postura en favor del Apruebo y, de paso, criticó la decisión de un sector que no acepta los cambios de la nueva Constitución, como el ex timonel, Carlos Maldonado. Cubillos afirmó que el “primer concepto que hemos instalado los radicales es fijar el punto de partida , que es un nuevo texto constitucional y no a partir de la Constitución del 80, porque como lo hemos señalado en variadas ocasiones, es una constitución que está deslegitimada, que ya pasó por un plebiscito en la cual la ciudadanía se pronunció que no quiere más constitución del 80” Agregó que además, “es una Constitución que amparó la violación de los derechos humanos, que ampara la desigualdad y por supuesto la falta de oportunidades. Nosotros creemos que un nuevo texto renueva el espíritu, como dice la frase histórica, para que el hombre libre y la mujer libre puedan transitar por las grandes Alamedas” Por su parte, el ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez, afirmó que no hay otro camino y sería un error para el desarrollo de Chile mantener la Constitución del 80. “Estamos convencidos que la nueva Constitución va a traer nuevos aires para Chile, para la ciudadanía. También creemos que hay que hacer reformas a ese nuevo texto constitucional, el partido también está trabajando y preparando propuesta para mejorar la Constitución que esperamos que se pruebe. No hay otro camino. Mantener la Constitución del año 80, sería un error desde el punto de vista del desarrollo de Chile y además la modificación de la Constitución nueva, es mucho más democrática que la posibilidad de modificar la antigua Constitución como algunos están señalando”, dijo Gómez. Agregó que “aquí se acercan los 4/7 y un referéndum, por lo tanto si tengo desacuerdo con algunos puntos de la nueva Constitución lo puedo hacer con los 4/7 llegar a un acuerdo y votarlo si el país decida si corresponde o no modificar. Son caminos democráticos. Lo otro es entregar el desarrollo y el cambio a una Constitución que ya está gastada que no representa Chile, a una cocina definida sólo con criterios políticos sin participación ciudadana” En tanto, el ex presidente de la colectividad, Ernesto Velasco, afirmó que Chile requiere de un nuevo pacto social entre los ciudadanos y tener un marco institucional que se haga cargo de procesar todas “nuestras diferencias y creemos que hoy día el Apruebo y tener este nuevo texto, nos va a permitir a futuro poner el acento en reformar aquellos aspectos que son muy necesarios, sin complejos, en temas como la seguridad, la plurinacionalidad, la justicia, la regionalización, hacer hincapié en una economía, al servicio de lo que son las grandes mayorías nacionales y terminar con el espíritu del Estado subsidiario, que son temas muy de fondo, que se deben reflejar no solo en el Apruebo, sino en una sociedad que construya un nuevo pacto social”.

