“Un chantaje inaceptable” y “una aberración”: Parlamentarios oficialistas critican solicitud de un Estado de Excepción en el norte Los legisladores que impulsaron la iniciativa aseguraron que no votarían a favor de una nueva prorroga del Estado de Excepción en la Macrozona Sur si el Gobierno no presentaba la misma opción, o una similar para el norte. Joana Carvalho Martes 2 de agosto 2022 19:10 hrs.

Diputados de oficialismo y oposición conformaron la bancada transversal para la Macrozona Norte para solicitar y presionar al Gobierno a que decrete un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en el norte del país o en su defecto, una medida que se asemeje, debido a la crisis de seguridad y migración que afecta la región. Consultado por Radio y Diario Universidad de Chile acerca de cuáles medidas alternativas podrían evitar un Estado de Excepción, el diputado José Miguel Castro (RN) sostuvo que es el Gobierno el que esta llamado a proponer cómo enfrentará la seguridad ciudadana en los territorios que están totalmente colapsados por la delincuencia. “La pelota de la seguridad ciudadana la tiene el Gobierno, por supuesto que nosotros vamos a poner el poder del voto que tenemos con respecto a otras cosas, para que de esa forma hacer valer lo que nuestra gente necesita”, destacó. Desde el oficialismo parlamentarios criticaron la solicitud de los legisladores. En conversación con nuestro medio, el diputado integrante de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, Luis Cuello (PC), opinó que un Estado de Excepción en el norte no ayudaría a solventar los problemas que aquejan a la población de la zona. “Los estados de excepción no son la solución a todos los temas de seguridad, no son el mentholatum de la seguridad”, declaró. En la misma línea, el senador Esteban Velásquez (FRVS), consideró que pedirle a las Fuerzas Armadas, así como plantea la bancada de diputados, que combatan la delincuencia y el crimen organizado es caer en una aberración. “Ante la ciudadanía desesperada, cualquier solución de este tipo u otra en la que si alguien mañana propone un toque de queda ahora ya, probablemente saque algún aplauso”, afirmó. Durante el anunció de la solicitud, Castro manifestó que se requería de los militares en la calle para controlar la delincuencia, el tráfico de drogas, el tráfico de personas y el aumento de un 200% en los crímenes de alta connotación social. Además, de acuerdo a lo declarado en el punto de prensa, los diputados que impulsan la iniciativa enfatizaron que no solo le solicitan esta medida a las autoridades de La Moneda, sino que presionarán para conseguirla. “La próxima vez que el Gobierno venga a pedir una prórroga para el Estado de Excepción en la Macrozona Sur, si no trae consigo un Estado de Excepción para la Zona Norte, o bien una medida de igual connotación, nosotros no vamos a dar los votos”. Al respecto, el diputado Cuello señaló que plantear la solicitud de esa forma “constituye un chantaje inaceptable y revela la mala fe de algunos parlamentarios que ven en los militares la solución de todo tipo de problema, cuando la verdad es que un Estado de Excepción en el norte no resolvería ningún problema de seguridad”. En ese sentido, el senador Valásquez expuso que la situación en el sur y el norte son muy diferentes, puesto que las problemáticas de la Macrozona Norte, según el parlamentario, son hechos policiales que deben combatirse con la inteligencia y herramientas de las policías que desde la Subsecretaria del Interior ya han traspasado. “Sin duda, pedir un Estado de Excepción con esas características no se condice con la realidad, que no se exacerbe el populismo y la irresponsabilidad para sacar el aplauso fácil ante la ciudadanía”, enfatizó. Del mismo modo, el diputado Cuello concordó con el senador Velásquez respecto a que la tarea de combatir el crimen organizado y el narcotráfico es a través de la mejora de las capacidades investigativas, recursos humanos y materiales, junto a las capacidades de inteligencia de las policías.

