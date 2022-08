Giorgio Jackson: “No hay ningún discurso a partir de la superioridad moral que pueda converger en la unidad”

d03cd74852

00e74abbe3

“Tenemos que aprender de los aciertos y los errores de quienes nos antecedieron”, comentó el Presidente Gabriel Boric al ser consultado por las afirmaciones del ministro Giorgio Jackson, quien en un programa dijo que hay distancia entre esta y las pasadas administraciones. “Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango del espectro político, como la centro izquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza”, comentó el titular de la Secretaría General de la Presidencia. Los dichos sacaron ronchas en el Parlamento donde Jackson tiene la misión de debatir y convencer a las diferentes bancadas de apoyar los proyectos que presenta el Ejecutivo. Esto porque ya la semana pasada los ánimos se habían caldeado cuando la ministra del Interior, Izkia Siches, comentó que los legisladores se habían “pegado en la cabeza” cuando se debatía la solicitud de mantener el estado de excepción en la Región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. Las críticas a Jackson apuntaron a lo que consideraron como la soberbia de la autoridad quien junto al propio Presidente Boric y las ministras Siches y Camila Vallejo son parte de una generación mucho más joven con su raíz en el movimiento estudiantil de comienzos de la década del 2010. Ante el revuelo, Jackson debió echar pie atrás y durante la jornada se dedicó a conversar con parlamentarios y jefes de bancada en el Congreso en Valparaíso. De hecho, poco después del mediodía, el secretario de Estado hizo un punto de prensa en el hall El Pensador donde expresó públicamente sus disculpas que dijo querer extender también a la militancia de los partidos tradicionales que pasaron por el gobierno en los últimos 30 años. “Desde hace un buen tiempo a esta parte hemos aprendido que también no hay ningún discurso a partir de la superioridad moral que pueda converger en la unidad de propósito que esperamos tener y es por eso que yo asumo que no estuvo bien lo que yo expresé”, señaló Jackson. A eso agregó que “le he manifestado mis disculpas no solamente en términos privados a los distintos parlamentarios y parlamentarias, sino que también a sus jefaturas de bancada y de manera pública lo he hecho hoy día en Twitter y espero también aprender de esta misma experiencia de que de repente un encuadre a partir de lo que uno dice puede echar por borda todo el trabajo que hemos venido impulsando”. Además, sostuvo que “no existe algo así como una pureza por venir de una generación. Nos toca nacer en un momento distinto, donde el contexto distinto y donde por cierto podemos aprender y mirar críticamente lo que obran otras y otros, pero que nunca estuvimos en sus zapatos”. De todas formas, estimó que “los tiempos son mucho más exigentes y nos ha tocado crecer en un ambiente donde la exigencia de la política, sobre temas que antes no estaban en la palestra, sobre temas que antes quizá no se conversaban tanto, hoy día nos hace que todos, insisto, en una colación de gobierno que agrupa a personas que tienen experiencia en gobiernos pasados con quienes no habíamos tenido la experiencia en gobiernos pasados, de poder hacer una síntesis de ese proyecto de transformación que yo al menos estoy totalmente comprometido”. Jackson ahondó en la necesidad de la unidad para abordar la agenda de cambios propuesta por el gobierno. “Lo que nos interesa es que ese vínculo de las cosas que sí nos unen como proyecto político que hoy día está gobernando bajo la presidencia de nuestro presidente Gabriel Boric, pueda trabajar unido en esas causas y que podamos ir incluso más allá”, subrayó. Bancadas oficialistas: “Necesitamos que los ministros midan y cuiden sus palabras” Mientras el ministro Giorgio Jackson se excusaba por sus expresiones, varios diputados observaban detenidamente y analizaban sus expresiones. Al término de su intervención, fue saludado por varios de ellos e incluso el diputado socialista Jaime Naranjo (quien intervino durante 15 horas en una sesión de la cámara para dar tiempo al mismo Jackson de llegar al hemiciclo mientras se discutía la acusación constitucional contra el ex presidente Sebastián Piñera). Después del ministro, el diputado radical y vicepresidente de la cámara, Alexis Sepúlveda, sostuvo que “no hay superioridad ética de nadie, ni de este gobierno por sobre el de nadie ni de nosotros sobre los que eventualmente vengan en el futuro. Por lo menos desde el Socialismo Democrático entendemos las disculpas que el ministro ha dado”, con lo que además quiso dar por cerrado el asunto. Eso sí, precisó que este tipo de afirmaciones perjudicaban el trabajo entre el Ejecutivo y el Parlamento. “Daña las relaciones, pero (las) consideramos sinceras, así nos ha manifestado de manera reservada también las excusas que ha manifestado el ministro y esperamos que este capítulo se cierre y que obviamente nos dediquemos a trabajar que es sacar los proyectos emblemáticos de este gobierno adelante”. Mientras, el jefe de la bancada de diputados socialistas, Marcos Ilabaca, señaló que el objetivo de la coalición es que al gobierno “le vaya bien”. “Para que le vaya bien, también necesitamos que los ministros y sobre todo el ministro que está a cargo de las conversaciones y diálogo permanente con el Congreso, mida y cuide sus palabras”, sentenció el legislador. Además, indicó que “necesitamos llevar adelante un conglomerado que en definitiva saque los cambios que nuestro presidente, el presidente Gabriel Boric le ofreció al país. Y para eso creo que las formas también son importantes”. Imagen Agencia Aton

“Tenemos que aprender de los aciertos y los errores de quienes nos antecedieron”, comentó el Presidente Gabriel Boric al ser consultado por las afirmaciones del ministro Giorgio Jackson, quien en un programa dijo que hay distancia entre esta y las pasadas administraciones. “Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango del espectro político, como la centro izquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza”, comentó el titular de la Secretaría General de la Presidencia. Los dichos sacaron ronchas en el Parlamento donde Jackson tiene la misión de debatir y convencer a las diferentes bancadas de apoyar los proyectos que presenta el Ejecutivo. Esto porque ya la semana pasada los ánimos se habían caldeado cuando la ministra del Interior, Izkia Siches, comentó que los legisladores se habían “pegado en la cabeza” cuando se debatía la solicitud de mantener el estado de excepción en la Región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. Las críticas a Jackson apuntaron a lo que consideraron como la soberbia de la autoridad quien junto al propio Presidente Boric y las ministras Siches y Camila Vallejo son parte de una generación mucho más joven con su raíz en el movimiento estudiantil de comienzos de la década del 2010. Ante el revuelo, Jackson debió echar pie atrás y durante la jornada se dedicó a conversar con parlamentarios y jefes de bancada en el Congreso en Valparaíso. De hecho, poco después del mediodía, el secretario de Estado hizo un punto de prensa en el hall El Pensador donde expresó públicamente sus disculpas que dijo querer extender también a la militancia de los partidos tradicionales que pasaron por el gobierno en los últimos 30 años. “Desde hace un buen tiempo a esta parte hemos aprendido que también no hay ningún discurso a partir de la superioridad moral que pueda converger en la unidad de propósito que esperamos tener y es por eso que yo asumo que no estuvo bien lo que yo expresé”, señaló Jackson. A eso agregó que “le he manifestado mis disculpas no solamente en términos privados a los distintos parlamentarios y parlamentarias, sino que también a sus jefaturas de bancada y de manera pública lo he hecho hoy día en Twitter y espero también aprender de esta misma experiencia de que de repente un encuadre a partir de lo que uno dice puede echar por borda todo el trabajo que hemos venido impulsando”. Además, sostuvo que “no existe algo así como una pureza por venir de una generación. Nos toca nacer en un momento distinto, donde el contexto distinto y donde por cierto podemos aprender y mirar críticamente lo que obran otras y otros, pero que nunca estuvimos en sus zapatos”. De todas formas, estimó que “los tiempos son mucho más exigentes y nos ha tocado crecer en un ambiente donde la exigencia de la política, sobre temas que antes no estaban en la palestra, sobre temas que antes quizá no se conversaban tanto, hoy día nos hace que todos, insisto, en una colación de gobierno que agrupa a personas que tienen experiencia en gobiernos pasados con quienes no habíamos tenido la experiencia en gobiernos pasados, de poder hacer una síntesis de ese proyecto de transformación que yo al menos estoy totalmente comprometido”. Jackson ahondó en la necesidad de la unidad para abordar la agenda de cambios propuesta por el gobierno. “Lo que nos interesa es que ese vínculo de las cosas que sí nos unen como proyecto político que hoy día está gobernando bajo la presidencia de nuestro presidente Gabriel Boric, pueda trabajar unido en esas causas y que podamos ir incluso más allá”, subrayó. Bancadas oficialistas: “Necesitamos que los ministros midan y cuiden sus palabras” Mientras el ministro Giorgio Jackson se excusaba por sus expresiones, varios diputados observaban detenidamente y analizaban sus expresiones. Al término de su intervención, fue saludado por varios de ellos e incluso el diputado socialista Jaime Naranjo (quien intervino durante 15 horas en una sesión de la cámara para dar tiempo al mismo Jackson de llegar al hemiciclo mientras se discutía la acusación constitucional contra el ex presidente Sebastián Piñera). Después del ministro, el diputado radical y vicepresidente de la cámara, Alexis Sepúlveda, sostuvo que “no hay superioridad ética de nadie, ni de este gobierno por sobre el de nadie ni de nosotros sobre los que eventualmente vengan en el futuro. Por lo menos desde el Socialismo Democrático entendemos las disculpas que el ministro ha dado”, con lo que además quiso dar por cerrado el asunto. Eso sí, precisó que este tipo de afirmaciones perjudicaban el trabajo entre el Ejecutivo y el Parlamento. “Daña las relaciones, pero (las) consideramos sinceras, así nos ha manifestado de manera reservada también las excusas que ha manifestado el ministro y esperamos que este capítulo se cierre y que obviamente nos dediquemos a trabajar que es sacar los proyectos emblemáticos de este gobierno adelante”. Mientras, el jefe de la bancada de diputados socialistas, Marcos Ilabaca, señaló que el objetivo de la coalición es que al gobierno “le vaya bien”. “Para que le vaya bien, también necesitamos que los ministros y sobre todo el ministro que está a cargo de las conversaciones y diálogo permanente con el Congreso, mida y cuide sus palabras”, sentenció el legislador. Además, indicó que “necesitamos llevar adelante un conglomerado que en definitiva saque los cambios que nuestro presidente, el presidente Gabriel Boric le ofreció al país. Y para eso creo que las formas también son importantes”. Imagen Agencia Aton