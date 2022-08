d03cd74852

Internacional Juan Enrique Serrano por visita de Nancy Pelosi a Taiwán: “Refleja que el sistema político estadounidense empieza a ser disfuncional” El director del Centro de Investigación sobre desafíos internacionales de la Universidad de La Frontera se refirió a la visita de la líder demócrata a Asia y señaló que "la situación en Taiwán es un problema para la paz mundial en el largo plazo". Diario UChile Miércoles 3 de agosto 2022 14:42 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el académico y director del Centro de Investigación sobre desafíos internacionales de la Universidad de La Frontera, Juan Enrique Serrano, se refirió a la tensión que ha provocado la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi a Taiwán. “Pelosi claramente es un verso suelto y es una política bastante especial dentro del ecosistema político estadounidense, siempre se ha caracterizado por tener un perfil alto y concentrarse en temas relacionados con los Derechos Humanos. Fue una de las principales opositoras de Donald Trump”, sostuvo Serrano a la hora de describir a la figura que ha provocado este revuelo mediático con su visita. El académico agregó que “si bien está ya un poco al final de su carrera política, difícilmente siga en el puesto más allá de las siguientes elecciones, pero se ha caracterizado por ser una de las voces más críticas con China y justamente por el tema de Derechos Humanos“. “Pelosi no es parte del Ejecutivo estadounidense, ella no es una diplomática, no es ministra de Exteriores o Vicepresidenta, por lo tanto, es un poco complicado para la opinión pública de China entender quién es Pelosi, en el sentido que ella no representa una misión diplomática de ningún tipo”, recalcó Serrano. De todas formas, el académico señaló que “cuando un país recibe a un alto cargo de otro país está obligado a cumplir con una serie de reglas protocolares y la Presidenta de la Cámara no es cualquier diputado, no es Bellolio cuando fue a Hong Kong, es mucho más que eso, es la tercera persona en la línea de sucesión en caso de desaparición del Presidente, por lo tanto, hay una ambigüedad en el sentido de que de todas formas tiene efectos diplomáticos y por eso Beijing usa la palabra ‘provocación’“. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las hipótesis en torno a un mayor protagonismo del Partido Demócrata en materia de política internacional, el doctor Juan Enrique Serrano afirmó que “yo adhiero un poco a la interpretación que ha hecho parte de la sociedad china, creo que la visita de Pelosi es un tiro al pie para los intereses estadounidenses, acá gana China con esta crisis y además refleja los síntomas que se están viendo desde hace unos años respecto de que el sistema político estadounidense empieza a ser disfuncional”. El académico se refirió también a la eventual vinculación de este caso con otros conflictos que se desarrollan actualmente en el mundo como la guerra entre Rusia y Ucrania y explicó que “la situación en Taiwán es un problema para la paz mundial permanente en el largo plazo. Esta crisis diplomática es una invitación a mirar el tema, que la opinión pública conozca un poco mejor qué está pasado, pero cuidado, esta situación es altamente problemática a largo plazo”. En esa línea, agregó que “Taiwán va a integrarse definitivamente con la República Popular de China algún día de una manera u otra, eso va a pasar, el tema es cuándo y cómo. Si fuera por lo legal sería una reunificación como la que ocurrió con Hong Kong en el año 1997, claramente esta generación vivirá una reintegración con Taiwán que puede ser por la vía pacífica o no”. “Desde que el presidente Xi llegó al poder en el año 2013, la política de reunificación nacional no se ha visto alterada pero si se ha incrementado en profundidad retórica. Hemos visto en el último tiempo cómo el uso de la fuerza se ha reconocido como algo legítimo en un futuro lejano para integrar a Taiwán”, señaló el académico. Finalmente, el doctor Juan Enrique Serrano recalcó que “el desafío está en cómo los estadounidenses encuentran soluciones a acomodarse a una plaza de segundo en el plano de influencia internacional porque China no es la próxima primera potencia, China es la próxima primera potencia más grande jamás conocida. De acá a 30 años la economía china puede ser cuatro veces mayor que la estadounidense”. Revisa la entrevista completa acá:

