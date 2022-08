“Me comprometo existencialmente a que esto no puede volver a suceder”: Presidente Boric sobre víctimas del estallido social

Esta mañana en una ceremonia realizada en el palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric junto a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, dieron cuenta de los avances en las medidas de reparación integral para víctimas de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el Estallido Social. En ello, abordaron el Plan de Acompañamiento y Cuidado para personas Víctimas de Trauma Ocular (PACTO) y anunciaron el inicio de la Mesa de Reparación Integral para personas que fueron agredidas por agentes del Estado en el marco de las protestas.

La Mesa se constituirá a partir del 19 de agosto. En total se realizarán ocho encuentros participativos, el primero de ellos en Magallanes, donde autoridades del Estado escucharán a las víctimas y sus familias para identificar sus principales urgencias y necesidades y así diseñar medidas reparatorias que vayan en consonancia al diagnóstico compartido.

Al respecto la ministra Ríos explicó que estas instancias buscan sentar las bases para el diseño de una política pública integral. “El cumplimiento de la mesa de reparación inicia un proceso atento y deliberativo con la participación de las víctimas y sus familiares, expertos en derechos humanos e instituciones del Estado se construya un programa y un política de reparación integral que hará recomendaciones al Presidente de la República”.

“De este modo la mesa será la encargada de definir las bases para una Ley de Reparación Integral avanzando en el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estallido social, construyendo y tendiendo puentes de confianza entre el Estado, las víctimas y sus familias”, añadió.

La instancia contó con la participación de la Senadora Fabiola Campillai y con la asistencia de la diputada Lorena Pizarro y Gustavo Gatica. Frente a ellos, el Presidente Boric tomó el peso sobre la complejidad que radica en recomponer las confianzas entre las víctimas y el Estado. “Sé que es difícil confiar, dar un paso cuando el Estado vulneró los Derechos Humanos, cuando te quitó la visión o te hizo un trauma ocular o a través del Estado una familiar perdió a la vida, venir a la casa del Estado a confiar es duro”, señaló.

“Quiero partir de ese reconocimiento de humildad. Hoy día tengo el honor de ser el representante electo del Estado y me comprometo existencialmente a que esto no puede volver a suceder, pero no solamente que no puede volver a suceder sino que con ustedes tenemos que trabajar por la memoria, por la reparación y por la verdad”, agregó el mandatario.

Por su parte, la senadora Fabiola Campillai, hizo énfasis en el nulo reconocimiento de las víctimas del estallido social durante el Gobierno de Sebastián Piñera y en ello relevó la perspectiva de la administración Boric en la materia. “Estamos contentos porque este Gobierno si va a luchar junto a nosotros para esta reparación integral que tanto necesitamos”, afirmó.

“Estamos esperanzados todos, se van a recoger todas las opiniones, se va a trabajar con ellos así que hoy a darle con mucha fuerza, mucho optimismo y a lograr que estas confianzas se recompongan“, sostuvo.

Los alcances del PACTO

En cuanto nuevo Plan de Acompañamiento y Cuidado para personas Víctimas de Trauma Ocular, (PACTO), el Gobierno ha buscado ejecutar un reimpulso en las reparaciones de DDHH, fortaleciendo la cobertura nacional del programa y capacitando a los equipos para ofrecer atenciones integrales. Además se ha gestionado respuestas clínicas en las diversas formas de daño ocular, lo que se adicionará al seguimiento interdisciplinario y la disposición de ayudas técnicas para terapias que facilitan desplazamientos, el estudio y la reinserción laboral.

“El Plan además contempla prestaciones de salud integral que financian el otorgamiento de recambio de prótesis cuando sea necesario a lo largo de todo el ciclo vital, así como entrega de cuidados necesarios para mantener la salud del ojo no afectado por el trauma. Apoyo en salud mental para víctimas y familiares directos según pertinencia”, informa una minuta del Ministerio.

“Además en septiembre se presentarán las nuevas instalaciones del programa, brindando un nuevo espacio de atención en salud para los sobrevivientes de trauma ocular: más seguras, modernas y acondicionadas según las necesidades de los usuarios y los equipos”, agregan.

Sobre ello, el mandatario aseguró que durante el año 2023, “vamos a incorporar el programa Pacto a los lesionados graves y a las víctimas por perdigones en manifestaciones para que puedan recibir una atención integral en salud, lo vamos a hacer vía Ley de Presupuesto”.