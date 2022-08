Diputado Naranjo se distancia del enojo socialista: “Hay senadores que tienen una conducta muy odiosa, será por problemas personales con el Ministro Jackson”

3849440bc4

55d7164cea

Una fuerte arremetida socialista cayó sobre el titular del Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, luego que éste marcara distancia de su generación respecto a la ex Concertación. Las disculpas del secretario de Estado y el control de daños de La Moneda para morigerar los ánimos no bastaron para que el senador socialista, Gaston Saavedra, solicitara la renuncia del RD, ni para evitar declaraciones del calibre de su par del Senado, José Miguel Insulza, quien dio por muerto el proyecto de hacer converger a las dos coaliciones oficialistas en una. Pero además, el error de Jackson ocurre en medio de las negociaciones que están desarrollando los partidos oficialistas para zanjar un acuerdo sobre presuntas reformas, modificaciones y bajadas legislativas sobre la propuesta de nueva Constitución. Ello antes del plebiscito según instó a principios de esta semana el Presidente Gabriel Boric. En el marco de esas conversaciones hay dirigencias del oficialismo que han dejado de considerar a Jackson como un interlocutor adecuado para arribar a dicho acuerdo. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado Jaime Naranjo (PS), aquilató el episodio protagonizado por Jackson y la arremetida de algunos senadores socialistas que consideran al frenteamplista como el eslabón débil del Ejecutivo. ¿Cómo toma las declaraciones del Ministro? ¿Comparte la tesis del reemplazo que han apuntado algunos de sus correligionarios? Yo creo que no es el único Ministro que en la historia de nuestro país comete una imprudencia o un error. Es larga la historia de nuestro país en este tipo de errores, no nos olvidemos que en el Gobierno anterior también era muy habitual este tipo de errores y no por aquello usted pedía la cabeza de ese ministro por ese error o esa imprudencia que cometió, de tal manera que creo que hay que asumir como un error, por cierto, y lo ha expresado el presidente de la República, la vocera de Gobierno, hay que aprender de los errores y de los aciertos, del presente y del pasado y por tanto creo que cuando más se le pide la renuncia a un ministro más fortalecido sale. Eso también lo indica la historia, así que creo que hay que tomarse con calma esto y ojalá se puedan superar estas inconveniencias que a veces son propias de la poca experiencia política. ¿Cómo evalúa al ministro Jackson en su rol? Considerando que las críticas apuntan hacia una sistematicidad de errores. Hay senadores que tienen una conducta muy odiosa, será por problemas personales con el Ministro Jackson. Ahora, evidentemente que los Ministros que tienen a cargo las relaciones con el Parlamento nunca han tenido una tarea fácil, son trabajos bastante complejos y difíciles y es cosa de ver los distintos gobiernos. De tal manera que no me sorprenden las dificultades que ha tenido el Ministro Jackson, no solamente para relacionarse en el plano personal y humano con los parlamentarios, sino que también complejamente con la parte política. Es una coalición extremadamente diversa, amplia, con posiciones a veces diferentes, entonces concitar acuerdos sin que salgan algunos lesionados por intereses personales o privilegios claramente es complejo. Así que, yo por lo menos, pienso que lo que corresponde es dar vuelta la página y abocarnos a las tareas más importantes que es sacar adelante el plebiscito y seguir apoyando al Gobierno. El senador Insulza dio por muerto el proyecto de converger el oficialismo en una sola coalición ¿Comparte esa declaración? No sería tan extremo para llegar a señalar aquello. Por cierto genera heridas, pero con el trabajo coordinado se van cicatrizando y probablemente en algún momento va a germinar la semilla que permita hacer una sola coalición. ¿Considera que hay una superioridad moral de parte del Frente Amplio? ¿O ve asidero en las declaraciones de Jackson? Yo creo que eso es fruto de alguna manera de infantilismo político, de inmadurez. Como ellos están recién empezando a ser gobierno, aún no han tenido aquellos problemas, que hay que decirlo y señalarlo con mucha vergüenza, tuvimos durante la Concertación, cuando hubo actos de corrupción y personas que parecían más representantes de los empresarios que del Gobierno. Como éste recién está empezando, tiene el ánimo y el espíritu de no caer en esos errores. Tienen el legitimo derecho. No lo diría en un plano de creerse que son superiores moralmente, sino que van a hacer un esfuerzo por no caer en los mismos errores que caímos nosotros. Algunas dirigencias del oficialismo, que están negociando para arribar a un acuerdo sobre la propuesta de Constitución, han cuestionado la capacidad del ministro Jackson para intermediar en ese tarea ¿Considera que Segpres debe asumir un rol en este acuerdo? Yo creo que a los infantilismos políticos no se les debe contestar con más infantilismo político, ni con pataletas políticas. Aquí el interés superior de Chile nos mandata a todos a buscar un acuerdo para consensuar determinados cambios que hay que hacerle a la nueva propuesta constitucional. Yo llamaría a los distintos actores políticos a actuar con responsabilidad y madurez y que dejemos las pataletas de lado. Imagen: Agencia Aton

Una fuerte arremetida socialista cayó sobre el titular del Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, luego que éste marcara distancia de su generación respecto a la ex Concertación. Las disculpas del secretario de Estado y el control de daños de La Moneda para morigerar los ánimos no bastaron para que el senador socialista, Gaston Saavedra, solicitara la renuncia del RD, ni para evitar declaraciones del calibre de su par del Senado, José Miguel Insulza, quien dio por muerto el proyecto de hacer converger a las dos coaliciones oficialistas en una. Pero además, el error de Jackson ocurre en medio de las negociaciones que están desarrollando los partidos oficialistas para zanjar un acuerdo sobre presuntas reformas, modificaciones y bajadas legislativas sobre la propuesta de nueva Constitución. Ello antes del plebiscito según instó a principios de esta semana el Presidente Gabriel Boric. En el marco de esas conversaciones hay dirigencias del oficialismo que han dejado de considerar a Jackson como un interlocutor adecuado para arribar a dicho acuerdo. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado Jaime Naranjo (PS), aquilató el episodio protagonizado por Jackson y la arremetida de algunos senadores socialistas que consideran al frenteamplista como el eslabón débil del Ejecutivo. ¿Cómo toma las declaraciones del Ministro? ¿Comparte la tesis del reemplazo que han apuntado algunos de sus correligionarios? Yo creo que no es el único Ministro que en la historia de nuestro país comete una imprudencia o un error. Es larga la historia de nuestro país en este tipo de errores, no nos olvidemos que en el Gobierno anterior también era muy habitual este tipo de errores y no por aquello usted pedía la cabeza de ese ministro por ese error o esa imprudencia que cometió, de tal manera que creo que hay que asumir como un error, por cierto, y lo ha expresado el presidente de la República, la vocera de Gobierno, hay que aprender de los errores y de los aciertos, del presente y del pasado y por tanto creo que cuando más se le pide la renuncia a un ministro más fortalecido sale. Eso también lo indica la historia, así que creo que hay que tomarse con calma esto y ojalá se puedan superar estas inconveniencias que a veces son propias de la poca experiencia política. ¿Cómo evalúa al ministro Jackson en su rol? Considerando que las críticas apuntan hacia una sistematicidad de errores. Hay senadores que tienen una conducta muy odiosa, será por problemas personales con el Ministro Jackson. Ahora, evidentemente que los Ministros que tienen a cargo las relaciones con el Parlamento nunca han tenido una tarea fácil, son trabajos bastante complejos y difíciles y es cosa de ver los distintos gobiernos. De tal manera que no me sorprenden las dificultades que ha tenido el Ministro Jackson, no solamente para relacionarse en el plano personal y humano con los parlamentarios, sino que también complejamente con la parte política. Es una coalición extremadamente diversa, amplia, con posiciones a veces diferentes, entonces concitar acuerdos sin que salgan algunos lesionados por intereses personales o privilegios claramente es complejo. Así que, yo por lo menos, pienso que lo que corresponde es dar vuelta la página y abocarnos a las tareas más importantes que es sacar adelante el plebiscito y seguir apoyando al Gobierno. El senador Insulza dio por muerto el proyecto de converger el oficialismo en una sola coalición ¿Comparte esa declaración? No sería tan extremo para llegar a señalar aquello. Por cierto genera heridas, pero con el trabajo coordinado se van cicatrizando y probablemente en algún momento va a germinar la semilla que permita hacer una sola coalición. ¿Considera que hay una superioridad moral de parte del Frente Amplio? ¿O ve asidero en las declaraciones de Jackson? Yo creo que eso es fruto de alguna manera de infantilismo político, de inmadurez. Como ellos están recién empezando a ser gobierno, aún no han tenido aquellos problemas, que hay que decirlo y señalarlo con mucha vergüenza, tuvimos durante la Concertación, cuando hubo actos de corrupción y personas que parecían más representantes de los empresarios que del Gobierno. Como éste recién está empezando, tiene el ánimo y el espíritu de no caer en esos errores. Tienen el legitimo derecho. No lo diría en un plano de creerse que son superiores moralmente, sino que van a hacer un esfuerzo por no caer en los mismos errores que caímos nosotros. Algunas dirigencias del oficialismo, que están negociando para arribar a un acuerdo sobre la propuesta de Constitución, han cuestionado la capacidad del ministro Jackson para intermediar en ese tarea ¿Considera que Segpres debe asumir un rol en este acuerdo? Yo creo que a los infantilismos políticos no se les debe contestar con más infantilismo político, ni con pataletas políticas. Aquí el interés superior de Chile nos mandata a todos a buscar un acuerdo para consensuar determinados cambios que hay que hacerle a la nueva propuesta constitucional. Yo llamaría a los distintos actores políticos a actuar con responsabilidad y madurez y que dejemos las pataletas de lado. Imagen: Agencia Aton