7746178eb6

6b59545c18

Nacional seguridad Senadora Paulina Nuñez (RN) sobre estado de excepción en el norte: “Es una medida de corto plazo” Además, sotuvo que “evidentemente no podemos vivir en Estados de Excepción Constitucional eternamente en una normalidad como si eso fuera una solución de fondo” y señaló la falta de respaldo político con la que hoy actua Carabineros de Chile. Diario Uchile Jueves 4 de agosto 2022 10:28 hrs.

Compartir en

En Radioanálisis los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano conversaron con la senadora por la Región de Antofagasta y jefa de bancada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, sobre seguridad pública, entre ellas la solicitud de parte de parlamentarios de la Cámara de Diputados y Diputadas para que el Gobierno decrete Estado de Excepción Constitucional en el Macrozona Norte. La parlamentaria afirmó que hasta hace poco estuvo establecido un estado de excepción en la frontera norte del país para el control de la zona. Cuando se levantó hubo conversaciones con los alcaldes y en su momento manifestaron que no era necesario que se decretara tal medida, pero señalaron que lo que en verdad necesitan es que el Ejecutivo se pronuncie al respecto de la migración irregular. De acuerdo a la senadora, solicitar un estado de excepción “es una medida de corto plazo” que se propone también a partir de los recientes homicidios de dos jóvenes de 16 años y la herramienta vendría de la mano de otras medidas que se le piden al Gobierno. “Evidentemente no podemos vivir en Estados de Excepción Constitucional eternamente en una normalidad como si eso fuera una solución de fondo”, declaró. Así, expuso que durante la sesión de esta semana de la Comisión de Seguridad del Senado el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, dio cuenta de la política nacional para enfrentar el crimen organizado, “pero un tema más de fondo es pronunciarse y dar una señal clara sobre qué va ocurrir con la migración irregular”. “Porque lamentablemente cuando se ingresa todo tipo de personas por el paso fronterizo, si bien entran personas que vienen arrancando de sus países porque la situación los obligó, como los venezolanos por ejemplo, pero también otros que vienen a delinquir y no hay un control en el que se le pregunte a qué vienen”, destacó Consultada por el fracaso de la institucionalidad en materia de seguridad pública, la militante de RN sostuvo que cuando se piensa en los estados de excepción y se habla que la población se arme a modo de soluciones, “evidentemente es un fracaso del sistema en general que no ha sido capaz de resguardar el orden público”. Núñez señaló que actualmente la policía no está actuando de manera respaldada respecto a la labor que le corresponde. “Cuando no tenemos una institucionalidad que funcione y sumo también al Ministerio Público, porque al hablar con carabineros en cualquier región dicen que ellos hacen procedimientos, detienen a personas que están cometiendo delitos o que están siendo investigadas y resulta que el Ministerio Público no termina avanzando, toma otras causas y quedan libres”, expuso. En la misma línea, la legisladora manifestó que en materia de seguridad la bancada de senadores de RN le entregó al Ejecutivo una carta con 35 medidas divididas en esta y otras materias para aportar en cuanto a seguridad pública y hacerle frente al narcotráfico y al crimen organizado. “Si no tenemos un acuerdo lo más amplio y transversal posible y no digo que para aquello haya que formar alguna comisión o consejo, sino un acuerdo en esta materia para ir avanzando en algunos puntos en cuanto al aumento de delitos y de modus operandi del crimen organizado”, enfatizó. A propósito del estado de excepción en el sur y del aumento del crimen también en otras regiones del país, la senadora por la Región de Antofagasta reclamó que la dotación de funcionarios de orden público que le corresponde normalmente al norte disminuye para apoyar a otras zonas. “En un tema tan delicado como este, como región te ves arrinconado y solo como sector porque no se toman las decisiones ni se le da la importancia necesaria”, recalcó En tanto, la parlamentaria opinó que para enfrentar la profunda complejidad en materia de seguridad en la Macrozona Norte del país no bastará la política nacional de seguridad que ha propuesto el Ministerio de Interior. Por esta razón consideró necesario que se establezca una mesa con, ojalá la presencia del propio Presidente Boric y con los jefes de cada uno de los organismos pertinentes.

En Radioanálisis los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano conversaron con la senadora por la Región de Antofagasta y jefa de bancada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, sobre seguridad pública, entre ellas la solicitud de parte de parlamentarios de la Cámara de Diputados y Diputadas para que el Gobierno decrete Estado de Excepción Constitucional en el Macrozona Norte. La parlamentaria afirmó que hasta hace poco estuvo establecido un estado de excepción en la frontera norte del país para el control de la zona. Cuando se levantó hubo conversaciones con los alcaldes y en su momento manifestaron que no era necesario que se decretara tal medida, pero señalaron que lo que en verdad necesitan es que el Ejecutivo se pronuncie al respecto de la migración irregular. De acuerdo a la senadora, solicitar un estado de excepción “es una medida de corto plazo” que se propone también a partir de los recientes homicidios de dos jóvenes de 16 años y la herramienta vendría de la mano de otras medidas que se le piden al Gobierno. “Evidentemente no podemos vivir en Estados de Excepción Constitucional eternamente en una normalidad como si eso fuera una solución de fondo”, declaró. Así, expuso que durante la sesión de esta semana de la Comisión de Seguridad del Senado el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, dio cuenta de la política nacional para enfrentar el crimen organizado, “pero un tema más de fondo es pronunciarse y dar una señal clara sobre qué va ocurrir con la migración irregular”. “Porque lamentablemente cuando se ingresa todo tipo de personas por el paso fronterizo, si bien entran personas que vienen arrancando de sus países porque la situación los obligó, como los venezolanos por ejemplo, pero también otros que vienen a delinquir y no hay un control en el que se le pregunte a qué vienen”, destacó Consultada por el fracaso de la institucionalidad en materia de seguridad pública, la militante de RN sostuvo que cuando se piensa en los estados de excepción y se habla que la población se arme a modo de soluciones, “evidentemente es un fracaso del sistema en general que no ha sido capaz de resguardar el orden público”. Núñez señaló que actualmente la policía no está actuando de manera respaldada respecto a la labor que le corresponde. “Cuando no tenemos una institucionalidad que funcione y sumo también al Ministerio Público, porque al hablar con carabineros en cualquier región dicen que ellos hacen procedimientos, detienen a personas que están cometiendo delitos o que están siendo investigadas y resulta que el Ministerio Público no termina avanzando, toma otras causas y quedan libres”, expuso. En la misma línea, la legisladora manifestó que en materia de seguridad la bancada de senadores de RN le entregó al Ejecutivo una carta con 35 medidas divididas en esta y otras materias para aportar en cuanto a seguridad pública y hacerle frente al narcotráfico y al crimen organizado. “Si no tenemos un acuerdo lo más amplio y transversal posible y no digo que para aquello haya que formar alguna comisión o consejo, sino un acuerdo en esta materia para ir avanzando en algunos puntos en cuanto al aumento de delitos y de modus operandi del crimen organizado”, enfatizó. A propósito del estado de excepción en el sur y del aumento del crimen también en otras regiones del país, la senadora por la Región de Antofagasta reclamó que la dotación de funcionarios de orden público que le corresponde normalmente al norte disminuye para apoyar a otras zonas. “En un tema tan delicado como este, como región te ves arrinconado y solo como sector porque no se toman las decisiones ni se le da la importancia necesaria”, recalcó En tanto, la parlamentaria opinó que para enfrentar la profunda complejidad en materia de seguridad en la Macrozona Norte del país no bastará la política nacional de seguridad que ha propuesto el Ministerio de Interior. Por esta razón consideró necesario que se establezca una mesa con, ojalá la presencia del propio Presidente Boric y con los jefes de cada uno de los organismos pertinentes.