Nacional Política Proceso Constituyente Ex convencional Raúl Celis: “La Constitución del 80 cumplió su ciclo de vida y corresponde dictar una nueva Constitución” Después del 4 de septiembre, lo que corresponde es plegarse a la redacción de un nuevo texto constitucional o hacer los ajustes necesarios si eventualmente puede ser aprobada la nueva Constitución, señaló el ex constituyente de Renovación Nacional. Diario Uchile Viernes 5 de agosto 2022 14:10 hrs.

El ex convencional de Renovación Nacional, Raúl Celis, afirmó que independiente del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, lo positivo en ambos sectores es que hay conciencia que la Constitución del ´80 ya cumplió su ciclo de vida y corresponde dictar un nueva Carta Fundamental. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado y ex convencional del distrito 7 se refirió al actual contexto político que vive el país, como también al inicio de franja televisiva que, a su juicio, tiene tanta importancia como la del año 1988, porque aquí no hay candidatos, donde se trata de aprobar o rechazar un texto y donde se ha producido un “rebaraje” de quiénes están detrás impulsando cada una de las campañas. Sobre el punto y ante las noticias falsas o tergiversadas en las que se basa la campaña de quienes rechazan la nueva Constitución, Celis afirmó que en lo personal, ha sido lo “más imparcial posible” porque no le gusta “mezclar cosas que no corresponden en una campaña, así como no me gusta que se tergiverse algunas normas, donde la interpretación podrá ser discutible y por tanto, parte de la base que es discutible. Tampoco me parece correcta que en televisión veamos espectáculos, como los que han afectado a Matías del Río, entonces en lo que uno transmite hay que ser cuidadosos, porque la opinión pública castiga a los políticos, a las instituciones, a la evaluación de la Convención Constitucional en base a lo que escucha y si escucha mentiras, tergiversaciones, violencia, el desprestigio se produce de toda la clase política”. Ante el escenario que deberá enfrentar el país después del 4 de septiembre, el ex convencional indicó que lo positivo es que “hay conciencia por ambos sectores de que la Constitución del 80 ya cumplió su ciclo de vida y le corresponde dictar una nueva Constitución política ese es el primer hecho de la causa. Se requiere una nueva Constitución, así como los dos procesos traumáticos que han habido en nuestro país en los últimos 100 años en el año 24 y el 73, que terminaron también con una nueva Constitución”. Otro aspecto que resaltó fue que “el texto que redactó la Convención Constitucional no satisface la aspiración de la mayoría de la población y por eso los partidarios del Apruebo, o la gran mayoría, hablan de hacer modificaciones y ahora último, antes del plebiscito del 4 de septiembre y los partidarios del Rechazo, mayoritariamente dicen que hay que rechazar para reformular una nueva Constitución Política. La forma dependerá de un plebiscito de entrada, ahí veo coincidencias y es lo que manifestaba yo hace cerca de un año”. Agregó que ambos sectores, reconocen que el texto requiere reformas y lo ideal es que se transparente antes de la realización del plebiscito del 4 de septiembre. Respecto de las garantías que ofrezca la derecha después del plebiscito, el ex convencional afirmó que “la fuerza de los hechos va a ser inevitable. Si uno revisa las encuestas, la inmensa mayoría quiere un cambio de Constitución Política y eso lo arrojan todos los estudios de opinión y encuestas. Evidentemente hay otros sectores que están en otra parada y éstos incluyen una parte de la derecha en el caso del rechazo, pero también incluyen de la izquierda, al Partido Comunista que dice no, aquí la vida sigue igual, se mantiene el texto conversemos de modificaciones después del plebiscito, si es que la requiere”. Puntualizó que “eso es natural, pero eso sectores extremos no forman los 4/7 en el Congreso Nacional de modo que, en mi opinión por mucho que intenten apoyarse, al final creo que va a primar la sensatez, el sentido común inmensamente mayoritario de plegarse en la redacción de un nuevo texto constitucional o hacer los ajustes que sean necesarios si eventualmente puedan ser aprobado el 4 de septiembre”. La entrevista la puedes revisar aquí:

