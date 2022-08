7cc0772600

a225be00e7

Política Proceso Constituyente Alcaldes y parlamentarios firman acuerdo “Apruebo Chile sin Corrupción” En una actividad en la cual aclararon que se encontraban fuera de su horario laboral, un grupo de alcaldes manifestó este sábado su apoyo a la opción Apruebo. Diario UChile Sábado 6 de agosto 2022 16:44 hrs.

Compartir en

Un grupo de alcaldes y parlamentarios se reunieron durante el mediodía de este sábado para manifestar su apoyo a la opción del Apruebo, de cara al plebiscito de salida, y para firmar el acuerdo “Apruebo un Chile sin corrupción”. La primera en expresar su parecer fue la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos: “Una demanda muy importante (de los ciudadanos) viene del cansancio de constatar una y otra vez en muchísimas ocasiones en municipios, a nivel de privados y ante otros, que la corrupción efectivamente se toma espacios. Y cuando la corrupción se instala, perdemos todos, perdemos todas, y además pierden aquellos que son más vulnerables”. “Aquellos temas requieren de un Estado fuerte de municipios que puedan tener los recursos para gastarlos ahí donde más se necesita, y es importante saber que este proyecto constitucional que vamos a votar el 4 de septiembre recoge esta demanda”, indicó. La jefa comunal destacó la importancia de tener la oportunidad de “tener una nueva Constitución que sí se hace cargo de la demanda por un país que le diga no a la corrupción, de instituciones que se aseguren de que cuando una persona comete actos contra el interés, contra el bien público, nunca más pueda ejercer un cargo público, como hoy no está asegurado”. “Esta demanda, junto a muchas otras, están recogidas en este proyecto constitucional. Y es importante que tengamos claro que así podemos avanzar, que esta es una oportunidad, y la respuesta a una demanda muy sentida de parte de ciudadanos y ciudadanas. Está acá, hay un artículo, hay una propuesta y es importante que podamos darle el respaldo el próximo 4 de septiembre”, cerró Ríos. Luego, tomó la palabra la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro: “Si yo estoy acá, es porque mi lucha contra la corrupción no ha sido un capricho, sino que ha sido una lucha permanente. Porque a los humildes un hecho de corrupción significa que tienen menos recursos para invertir en su comuna. A los humildes les duele la corrupción, y vemos que a los poderosos, no”. “Yo me sitúo aquí genuinamente como centro-izquierda, y acompaño también a la izquierda porque no da lo mismo que a este sector, como el nuestro, deseche la corrupción, porque tiene un castigo quien meten las manos para este sector, pero vemos que para la derecha, ese castigo no existe”, indicó. En ese sentido, afirmó: “nosotros nos alegramos de que en esta nueva Constitución quede estipulado que el que mete las manos, es el que no tiene que representar ningún cargo público en ninguna institución de nuestro país. Por eso estoy con la nueva Constitución, con el artículo 170, porque grafica perfectamente que el que mete las manos, no puede representarnos en ningún cargo de la institución”. Foto: Agencia Aton.

Un grupo de alcaldes y parlamentarios se reunieron durante el mediodía de este sábado para manifestar su apoyo a la opción del Apruebo, de cara al plebiscito de salida, y para firmar el acuerdo “Apruebo un Chile sin corrupción”. La primera en expresar su parecer fue la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos: “Una demanda muy importante (de los ciudadanos) viene del cansancio de constatar una y otra vez en muchísimas ocasiones en municipios, a nivel de privados y ante otros, que la corrupción efectivamente se toma espacios. Y cuando la corrupción se instala, perdemos todos, perdemos todas, y además pierden aquellos que son más vulnerables”. “Aquellos temas requieren de un Estado fuerte de municipios que puedan tener los recursos para gastarlos ahí donde más se necesita, y es importante saber que este proyecto constitucional que vamos a votar el 4 de septiembre recoge esta demanda”, indicó. La jefa comunal destacó la importancia de tener la oportunidad de “tener una nueva Constitución que sí se hace cargo de la demanda por un país que le diga no a la corrupción, de instituciones que se aseguren de que cuando una persona comete actos contra el interés, contra el bien público, nunca más pueda ejercer un cargo público, como hoy no está asegurado”. “Esta demanda, junto a muchas otras, están recogidas en este proyecto constitucional. Y es importante que tengamos claro que así podemos avanzar, que esta es una oportunidad, y la respuesta a una demanda muy sentida de parte de ciudadanos y ciudadanas. Está acá, hay un artículo, hay una propuesta y es importante que podamos darle el respaldo el próximo 4 de septiembre”, cerró Ríos. Luego, tomó la palabra la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro: “Si yo estoy acá, es porque mi lucha contra la corrupción no ha sido un capricho, sino que ha sido una lucha permanente. Porque a los humildes un hecho de corrupción significa que tienen menos recursos para invertir en su comuna. A los humildes les duele la corrupción, y vemos que a los poderosos, no”. “Yo me sitúo aquí genuinamente como centro-izquierda, y acompaño también a la izquierda porque no da lo mismo que a este sector, como el nuestro, deseche la corrupción, porque tiene un castigo quien meten las manos para este sector, pero vemos que para la derecha, ese castigo no existe”, indicó. En ese sentido, afirmó: “nosotros nos alegramos de que en esta nueva Constitución quede estipulado que el que mete las manos, es el que no tiene que representar ningún cargo público en ninguna institución de nuestro país. Por eso estoy con la nueva Constitución, con el artículo 170, porque grafica perfectamente que el que mete las manos, no puede representarnos en ningún cargo de la institución”. Foto: Agencia Aton.