Educación Nacional Política A 5 años del inicio de su implementación: El dispar balance de los Servicios Locales de Educación Pública Mientras en Barrancas, los trabajadores consideran que el modelo en su primer año fue complicado, hoy la realidad es positiva. En Puerto Cordillera, todo es complicado, incluso los profesores están pidiendo la salida de la directora del SLEP. Osciel Moya Plaza Domingo 7 de agosto 2022 11:50 hrs.

La implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) no ha sido lo que muchos esperaban. Así se desprende de las experiencias que han tenido actores relevantes de las primeras comunas donde se aplicó el sistema durante los años 2017-2018. Sin embargo, algunos consideran que hubo intencionalidad de sectores, principalmente vinculados al gobierno de Piñera, de apostar a que el sistema fracase. Radio y Diario Universidad de Chile entrevistó a dirigentes y dirigentas de los SLEP de Puerto Cordillera, Huasco y Barrancas, que muestran realidades dispares, con aciertos y desprolijidades en la implementación. Es en este contexto que para resarcir esta situación, el Gobierno ingresó el 4 de julio a la Cámara de Diputados, el proyecto de ley para mejorar o introducir ajustes en los procesos del sistema educativo y que fueron interrumpidos por la pandemia. Entre otros aspectos, la iniciativa, en primer trámite constitucional, plantea mejorar los procesos urgentes asociados a la implementación de los nuevos Servicios Locales de Educación, como también el pago del incentivo al retiro de docentes y asistentes de la educación municipal. Cabe consignar que los primeros SLEP que comenzaron a funcionar fueron Puerto Cordillera, que incluye las comunas de Coquimbo y Andacollo; Huasco, las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco; Barrancas, Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado y el Servicio Local de Costa Araucanía, que incluye Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén. Desde el 1 de marzo de este año, otros 15 SLEP entraron en funcionamiento. Mientras en Barrancas los trabajadores consideran que el modelo en su primer año fue complicado, hoy la realidad es muy distinta y el balance es positivo. En Puerto Cordillera, todo es complicado, incluso los profesores están pidiendo la salida de la directora del servicio local. En tanto, en Huasco la presidenta del Magisterio, acusa una intencionalidad política para hacer fracasar el nuevo modelo de educación pública, conocido también como desmunicipalización. Puerto Cordillera El presidente del Colegio de Profesores, territorial de Coquimbo y Andacollo, Tomás Alvarado, afirmó que desde que se implementó el Nuevo Sistema de Educación Pública la situación ha empeorado, si se compara con el modelo que era administrado por los municipios. Indicó que a la falta de recursos, se suma una deficiente administración, por lo que pidieron la remoción de la directora ejecutiva del Servicio Local de Puerto Cordillera, Ana Victoria Ahumada. Problemas con los recursos, con la gestión pedagógica de acuerdo al espíritu de la ley, condiciones laborales desafortunadas e infraestructura deficiente, que no es muy distinta a las condiciones que se vivían cuando la educación estaba bajo el alero de las municipalidades, aseguró el dirigente gremial. El dirigente fue tajante al señalar que la situación de la educación pública en la región, “ha empeorado”. Indico que desde los primeros meses que se instaló la NEP, en 2018, “hemos recurrido no solamente a las autoridades educacionales del anterior gobierno, sino también a las autoridades legislativas, a la comisión de educación de la Cámara de Diputados, hemos denunciado varias situaciones pero realmente no se hace nada” Afirmó que existe una pasividad que se traduce en un perjuicio en forma general a la educación y por tanto, a las y los niños. “Se pide calidad de educación, pero cómo, de qué manera, cuando hay situaciones irregulares, todavía tenemos déficit de infraestructura, no hay financiamiento para mejorar o mantener en óptimas condiciones y esto es en general en el servicio Puerto Cordillera”, precisó. El dirigente afirmó que si bien hay problemas de recursos, “hay un desorden administrativo que va a aparejado con la parte técnica pedagógica. Nadie da respuesta a nada, hay profesoras y profesores que han sido desvinculados sin mayores antecedentes. Hemos ganado hasta dictámenes en la Contraloría, la que accede y sugiere que se dé solución al problema, pero no ocurre. Hay profesores que llevan 5, 6 meses sin sueldos porque la Contraloría les ordena que paguen su sueldo y sigan trabajando, porque ha habido juicios perniciosos que no corresponden a las medidas tomadas por el SLEP” Alvarado agregó que a esto se suman “las persecuciones a algunos directivos y directores o directoras de escuelas. Muchos han tenido que salir a vender sus artículos en la feria para poder subsistir” El dirigente afirmó que todos estos antecedentes fueron entregados a una comisión especial que viajó a la IV Región para conocer la situación de Puerto Cordillera. “Creo que es la peor administración que hemos tenido en relación a la municipalidad, desde el traspaso al SLEP y queremos la remoción de la señora directora y todos aquellos que resulten involucrados por el dañado no solamente a los docentes sino a la educación en en Coquimbo” Servicio Local Barrancas Una situación muy distinta es que se vive en el SLEP de Barrancas, según el presidente de la Asociación de Funcionarios Barrancas Nº1 y presidente de la Federación de Trabajadores de Barrancas, Gerardo Álvarez, quien indicó que tienen un balance “muy positivo” desde que se implementó el sistema. “Cambió del cielo a la tierra de lo que era el abordaje municipal a lo que es hoy el SLEP, porque las municipalidades tienen que utilizar sus recursos en múltiples cosas, como lo tienen que hacer, y este servicio se dedica sólo a la educación. Ha llegado una gran cantidad de infraestructura, capacitaciones, materiales didácticos que jamás habíamos tenido. Cosas tan esenciales como jabón y papel higiénico. La verdad que fue un cambio rotundo impresionante, en términos bien generales”. El dirigente afirmó que tampoco “hubo problemas con la estabilidad laboral, por lo tanto ha habido mejores oportunidades de aprendizaje. Lo único que quedó como en el aire a grandes rasgos, es que nos afectó la pandemia y no alcanzamos a vislumbrar el proceso o evidenciar mejoras en los procesos educativos, porque este servicio lleva cuatro años y alcanzó a estar un año y medio en el proceso de instalación y eso fue lo que nos afectó”. Respecto de las desigualdades observadas respecto de otras comunas, Álvarez indicó que “hay una angustia, una ansiedad y expectativas respecto a lo que pasa con el cambio del sistema, como lo que puede pasar con el cambio constitucional, y que en las municipalidades la situación es bien complicada en la mayoría de las municipalidades. Aquí se hizo el traspaso a Cerro Navia, por ejemplo, que estaba muy deteriorada, con situaciones de abandono de estudiantes, de infraestructura, de los trabajadores y para ellos hoy sólo son situaciones positivas”. El dirigente afirmó que en el primer año de implementación no se notó la inversión, pero fue muy significativa porque en el caso Cerro Navia que estaba en abandono, “hicieron baños dignos para los niños y eso no se nota, pero fue la gran inversión que tuvimos el 2018. En el 2021 – 2022 se han ido notando más las inversiones, como gimnasios, patio techado, luminarias y en colegio especiales que no tenían inversión y yo trabajo en uno, y el último arreglo lo habían hecho hace más de 20 años” Servicio Local Huasco La presidenta del Colegio de Profesores Territorial Huasco, Victoria Ceriche, afirmó que si bien en la comuna de Vallenar, el municipio hizo el traspaso sin deudas previsionales o pagos de sueldos, hubo problemas en implementar el sistema que a su jucio respondió a un “afán de la dirección de todos los SLEP por dificultar el funcionamiento de los servicios locales. Nunca hubo interés para que todo funcione bien por parte de la autoridad. Ha habido intención de hacer funcionar mal los servicios porque está muy relacionado con las políticas del gobierno anterior de Sebastian Piñera” Añadió que “había un afan para que la educación pública nunca, de ninguna forma, vuelva a ser de responsabilidad del Estado y siguiéramos funcionando como un Estado subsidiario. Entonces creo que no ha sido casual este mal funcionamiento de los servicios locales, esta lejanía, este desinterés”. La dirigenta gremial dijo que es necesario fortalecer y perfeccionar los SLEP, porque “hubo mucha intención por hacer fracasar el sistema por lo que significa, que era, por fin el largo sueño docente de volver la educación al Estado. Tampoco es volver al Estado de la noche a la mañana, fueron muchos años desde el año 1981 que se produjo el traspaso y no es llegar y volver de una. Este es el primer paso y hubo intención de parte de las direcciones de los SLEP de hacer fracasar eso”.

