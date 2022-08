37cad3e207

343fdfc809

Nacional Política Senador Juan Luis Castro: “La aprobación de la Nueva Constitución está ligada a la gestión del Presidente Boric” El legislador socialista afirmó que la primera responsabilidad del gobierno es gobernar bien. Por tanto, influye en el Apruebo que el gobierno mejore o no su gestión en temas sensibles para la ciudadanía. Diario UChile Lunes 8 de agosto 2022 12:05 hrs.

Compartir en

El senador socialista, Juan Luis Castro, afirmó que la percepción que la opinión tiene de la gestión del Presidente Gabriel Boric, va a ser uno de los factores decisivos en el resultado del plebiscito del 4 de septiembre próximo. En conversación con el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López, el legislador afirmó que cuando falta menos de un mes para este trascendental hecho político, no se ha visto una campaña desatada, que seguramente se va a desplegar en la última etapa donde influirá la franja televisiva y las emociones, donde se mezclan los miedos y esperanzas de una población que no ha leído el texto constitucional. Por ello, Castro afirmó que “la propuesta de nueva Constitución está vinculada a la gestión del Presidente Boric y esa es una realidad indesmentible”. “El propio Presidente se ha comprometido en esta causa. De algún modo también, no siendo el propósito, termina siendo el plebiscito de los seis meses del Presidente Boric”, indicó el senador. Precisó que la ciudadanía no va a separar un tema del otro, porque vive una “contingencia dura que es la delincuencia, la inseguridad pública, el costo de la vida, por dar los dos grandes temas, que afectan hoy día y lo habitual es que las personas responsabilizan al gobierno de esos problemas”. Indicó que, si bien no tiene nada que ver un tema con otro, en el imaginario colectivo, “la primera figura en el país que fue elegida muy holgadamente, tiene una opción para este plebiscito que es legítima que no la ha ocultado nunca, no está haciendo intervencionismo, tampoco usando dineros públicos para eso, pero su figura está asociada al Apruebo. La superposición de roles en este caso hace que mucha gente puede que no vaya a leer ninguna letra del texto, pero va a decir: yo voy a votar según como yo siento cómo percibo al Presidente Boric. Si siento que me está cumpliendo y va por el buen camino, apoyo, si siento que no está en la línea que él dijo, a pesar de haberlo apoyado, me voy a desdoblar no vote o vote en contra”. Castro afirmó que este sería uno de los principales factores que influirá en la decisión de las personas en el plebiscito de salida al que se suma la percepción que tiene la ciudadanía de la conducta de los constituyentes que dejó “mucho que desear respecto del sentimiento de esperanza que se tenía en la Convención”. El senador socialista afirmó que ciertos actos de convencionales hoy están siendo usados por el sector del Rechazo, porque se mezclan una serie de elementos, entre la realidad del país, la figura del Presidente, la conducta de los constituyentes y “cuánto me hace sentido lo que viene como un temor o una esperanza”. “La primera responsabilidad del gobierno es gobernar bien. Entonces influye en el Apruebo que el gobierno mejore o no el combate a la delincuencia, si logra tener tener mejores condiciones de vida para el costo de la vida que es muy difícil, si logra dar señales que efectivamente el gobierno está empeñado en una buena reforma de pensiones pueden ser factores, no digo que cambien radicalmente, pero son gestos y decisiones políticas que alientan o no a la ciudadanía respecto de apoyar al gobierno y apoyar al gobierno hoy día es Aprobar. Claramente las personas que votan Apruebo, no son adversarios al gobierno”, señaló Castro. En ese sentido, dijo que le preocupa que la gestión del Ejecutivo se ha visto afectada en las últimas semanas por errores propios que generan sensación de inestabilidad, falta de control, descoordinación y eso debilita la autoridad.

El senador socialista, Juan Luis Castro, afirmó que la percepción que la opinión tiene de la gestión del Presidente Gabriel Boric, va a ser uno de los factores decisivos en el resultado del plebiscito del 4 de septiembre próximo. En conversación con el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López, el legislador afirmó que cuando falta menos de un mes para este trascendental hecho político, no se ha visto una campaña desatada, que seguramente se va a desplegar en la última etapa donde influirá la franja televisiva y las emociones, donde se mezclan los miedos y esperanzas de una población que no ha leído el texto constitucional. Por ello, Castro afirmó que “la propuesta de nueva Constitución está vinculada a la gestión del Presidente Boric y esa es una realidad indesmentible”. “El propio Presidente se ha comprometido en esta causa. De algún modo también, no siendo el propósito, termina siendo el plebiscito de los seis meses del Presidente Boric”, indicó el senador. Precisó que la ciudadanía no va a separar un tema del otro, porque vive una “contingencia dura que es la delincuencia, la inseguridad pública, el costo de la vida, por dar los dos grandes temas, que afectan hoy día y lo habitual es que las personas responsabilizan al gobierno de esos problemas”. Indicó que, si bien no tiene nada que ver un tema con otro, en el imaginario colectivo, “la primera figura en el país que fue elegida muy holgadamente, tiene una opción para este plebiscito que es legítima que no la ha ocultado nunca, no está haciendo intervencionismo, tampoco usando dineros públicos para eso, pero su figura está asociada al Apruebo. La superposición de roles en este caso hace que mucha gente puede que no vaya a leer ninguna letra del texto, pero va a decir: yo voy a votar según como yo siento cómo percibo al Presidente Boric. Si siento que me está cumpliendo y va por el buen camino, apoyo, si siento que no está en la línea que él dijo, a pesar de haberlo apoyado, me voy a desdoblar no vote o vote en contra”. Castro afirmó que este sería uno de los principales factores que influirá en la decisión de las personas en el plebiscito de salida al que se suma la percepción que tiene la ciudadanía de la conducta de los constituyentes que dejó “mucho que desear respecto del sentimiento de esperanza que se tenía en la Convención”. El senador socialista afirmó que ciertos actos de convencionales hoy están siendo usados por el sector del Rechazo, porque se mezclan una serie de elementos, entre la realidad del país, la figura del Presidente, la conducta de los constituyentes y “cuánto me hace sentido lo que viene como un temor o una esperanza”. “La primera responsabilidad del gobierno es gobernar bien. Entonces influye en el Apruebo que el gobierno mejore o no el combate a la delincuencia, si logra tener tener mejores condiciones de vida para el costo de la vida que es muy difícil, si logra dar señales que efectivamente el gobierno está empeñado en una buena reforma de pensiones pueden ser factores, no digo que cambien radicalmente, pero son gestos y decisiones políticas que alientan o no a la ciudadanía respecto de apoyar al gobierno y apoyar al gobierno hoy día es Aprobar. Claramente las personas que votan Apruebo, no son adversarios al gobierno”, señaló Castro. En ese sentido, dijo que le preocupa que la gestión del Ejecutivo se ha visto afectada en las últimas semanas por errores propios que generan sensación de inestabilidad, falta de control, descoordinación y eso debilita la autoridad.