Cultura A los 73 años fallece la cantante Olivia Newton-John A través de las redes sociales, la familia confirmó el deceso de la artista, este lunes en su casa en el sur de California. Anacaren Burgos Martes 9 de agosto 2022 10:42 hrs.

La cantante de música pop y actriz falleció este lunes “pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil” comunicó su esposo, John Easterling, a través de la cuenta oficial de la artista. Canciones como Physical, You’re the one that I want y Summer Nights; y películas como Xanadu y Grease, son las obras musicales y videográficas en la que Olivia Newton plasmó su talento con el que logró fama mundial. Sin embargo, en el año 1992 un diagnóstico de cáncer la imposibilitó salir de gira para promocionar sus éxitos. Junto a esto, el fallecimiento de su padre. Activismo en la salud La interprete había sido diagnosticada de cáncer 3 veces, siendo la primera en 1992 “ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer” explica la familia a través del comunicado, en donde además invitan a donar a la asociación de recaudaciones. Durante sus últimos años se convirtió en portavoz para la superación del cáncer. El cannabis medicinal fue uno de los tratamientos alternativos que ayudó a Olivia. De forma que, junto a su esposo John instaló un invernadero en su rancho, mientras que su hija Chloe apertura una tienda de marihuana, en una granja de Oregon. En 2019 fue nominada Dama del Imperio Británico, por su trayectoria artística, además por la labor de la lucha y prevención del cáncer. Su paso por Chile En 2017, la estrella musical fue la encargada de inaugurar la cuarta noche “Anglo” del Festival de Viña del Mar. Con su desplante innato, la artista abrió la jornada con el éxito Magic, mientras hacía contacto visual con las cámaras y saludaba a mano abierta al público de la Quinta Vergara.

