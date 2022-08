6e9c1d5767

Nacional Política Presidente Boric en encuentro con gobernadores: “No vamos a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo si no somos capaces de descentralizar” El mandatario encabezó el foro en la comuna de Frutillar donde dio a conocer algunas medidas para avanzar en el proceso de descentralización apuntando a la necesidad de delegar poder a las regiones. Diario Uchile Martes 9 de agosto 2022 15:40 hrs.

Avanzar hacia un trabajo conjunto con las autoridades regionales, que cuenten además con recursos y capacidades para realizar los proyectos que requiere la gente, fueron algunos de los conceptos que planteó el Presidente Gabriel Boric en el cierre del Foro para la Descentralización que se llevó a cabo en la comuna de Frutillar en la Región de Los Lagos. Desde el Teatro del Lago con el fondo del lago Llanquihue, el mandatario dio a conocer algunas de las medidas que se están impulsando para avanzar en esta tarea que fue uno de los compromisos asumidos durante su campaña presidencial. “El acto de descentralización tiene que ver con la profundización de la democracia en los territorios, de empoderar a quienes están más cerca de los ciudadanos que los eligieron”, subrayó el jefe de Estado. El Presidente Boric agregó que “lo que tenemos entre todos, lo que generamos entre todos, las posibilidades que generamos entre todos los chilenos, tenemos que distribuirlas de mejor manera y eso tiene que ver con las oportunidades, tiene que ver con el poder, tiene que ver con el acceso a los servicios, a los recursos materiales”. En ese sentido precisó que “en Chile tenemos recursos, pero tenemos que distribuirlos mejor y parte para que esa distribución sea mejor tiene que ver con la distribución del poder”. El mandatario sostuvo que “no vamos a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo si no somos capaces de descentralizar. Hoy día el centralismo que sigue existiendo en Chile es un tapón para su desarrollo. Por eso yo he insistido mucho que nuestro gobierno debe estar permanentemente en terreno”. Al respecto valoró el reconocimiento hecho por los gobernadores regionales sobre el trabajo conjunto que se está realizando con los ministros de su administración, con quienes es necesario avanzar en conocer las necesidades que tienen en territorio para implementar las políticas públicas y no que sean dictadas desde una oficina en Santiago, indicó. “Para eso necesitamos nuevos espacios de gobernanza para pensar el desarrollo regional a largo plazo, más allá de un periodo de gobierno. Esto es importante que sea una política de Estado, que no se agote con nuestra presidencia, que no se agote con el nombre de los que hoy día estamos, si no que se mantenga en el tiempo”, planteó. En ese sentido comentó que se van a implementar comités de desarrollo productivo Corfo “para contar con una institucionalidad descentralizada que permita el desarrollo de cada una de las regiones del país”, aseguró. Entre otras medidas, se establecerá un comité para la descentralización que encabezará la ministra del Interior, Izkia Siches, y que integrarán las autoridades regionales, además de los dirigentes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. A ello se suma la entrega de competencias considerando las necesidades de cada uno de los territorios para lo cual se van a readecuar los recursos que serán entregados a las regiones vía presupuesto nacional, el cual contará además con una perspectiva de flexibilidad para su redestinación según se acordó en un documento suscrito durante la jornada con la Dirección de Presupuestos. Reuniones con organizaciones sociales Durante la jornada en la Región de Los Lagos, el Presidente Gabriel Boric completó una agenda de actividades que estuvo marcada por los encuentros con representantes de las regiones, alcaldes y también con dirigentes estudiantiles y de comités de sin casa. Al respecto, el mandatario comentó la reunión con los dirigentes del Liceo Industrial de Frutillar. “Ellos están en movilización. Tuve la oportunidad de reunirme con el presidente del centro de estudiantes y una delegación del centro de estudiantes y me decían que no tienen materiales para poder realizar sus prácticas profesionales en un liceo técnico profesional”, comentó. Junto con informar que solicitó a las autoridades locales atender el reclamo de los estudiantes, señaló que muchas veces estas demoras se deben precisamente a temas como el centralismo que hoy se busca revertir entregando más competencias a las regiones. A eso agregó que en el caso de “un grupo de pobladoras de comités de vivienda de Osorno que representan a 20 comités de viviendas de 100 familias cada uno, aproximadamente. Tienen un terreno conseguido durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, pero que desgraciadamente no se pudo avanzar durante el gobierno pasado y cada vez les salían más trabas”. El Presidente Boric relató que la última dificultad tiene que ver con la normativa de protección de los humedales por lo que es necesario delinear el polígono para determinar dónde se puede construir, trámite que les dijeron que iba a tomar nueve meses más. “Hoy día nos juntamos con el seremi de Vivienda y de Medioambiente y la subsecretaria de Vivienda y les planteamos a esta organización que llevan 10 años esperando casa que ese trámite de nueve meses se va a reducir a tres. Quiero transmitirles ese sentido de urgencia a todos los funcionarios nuestro gobierno. Tenemos que trabajar con mayor ahínco, tenemos que trabajar con más fuerza para poder recuperar la legitimidad de la política, la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, concluyó.

