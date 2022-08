1312f5ac3c

49731a7c71

Nacional Plebiscito Política Proceso Constituyente Raúl Soto (PPD): “Se están haciendo los esfuerzos por concurrir a una voluntad de todos, pero si eso no ocurre, la propuesta debe hacerse igual” Haciendo eco de las declaraciones del Presidente Boric, el titular de la Cámara avisoró un entendimiento transversal con las fuerzas del Apruebo respecto a la nueva Constitución y aseguró que su implementación en el Congreso es absolutamente viable. Maria Luisa Cisternas Martes 9 de agosto 2022 16:01 hrs.

Compartir en

Una materia política insoslayable por estos días es el acuerdo del oficialismo sobre modificaciones a la propuesta constitucional de la Convención. Un desafío instado por el Presidente Boric que tiene a ambas coaliciones de Gobierno con un intenso itinerario de negociaciones. De ello se refirió desde el Congreso el titular de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto (PPD) quien ha sido un impulsor de los entendimientos en el Parlamento para efectos de proponer a la ciudadanía una ruta legislativa tras el 4 de septiembre. “Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo”, afirmó esta mañana, respecto a “un documento común que permita establecer correcciones y mejoras al texto constitucional en caso de que gane el Apruebo”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado abundó en esta materia, sobre la cual espera que resulte una propuesta robusta, libre de lo meramente simbólico y del veto de ciertos sectores reticentes a reformar el proyecto constitucional. “¿Estamos muy cerca de un acuerdo más volcado a la tesis de aprobar para reformar o de aprobar para implementar? Nosotros hemos visto con claridad que lo que se requiere es un acuerdo previo para correcciones, adecuaciones y mejoras del texto, eso es distinto a la implementación. Ambas cosas son necesarias y deben, sin duda, empujarse y complementarse. Pero lo que nosotros hemos estado levantando, esta instancia desde el PPD y el conjunto de Socialismo Democrático es un acuerdo para mejoras al texto constitucional, las reformas que consolidan el aprobar para mejorar y reformar y por eso nosotros lo que hemos dicho es que no aceptaremos un acuerdo que no tenga ese carácter. Por lo tanto las conversaciones se están dando en función de eso y espero que finalmente el acuerdo se concrete y pueda salir humo blanco lo antes posible. ¿Es esperable un acuerdo del oficialismo en su conjunto o podría erigirse un acuerdo por coalición? O bien ¿Podría un partido bajarse del mismo? Justamente eso es lo que está por verse, esto está en desarrollo, está ocurriendo por estas horas y veremos cuál es el resultado. Obviamente que lo óptimo, lo que uno espera, es que estén todos los partidos y las dos coaliciones de Gobierno y todos los sectores que están en definitiva por el Apruebo. Yo creo que eso es una señal robusta y potente que se espera que sea sobre un acuerdo de temas también que han estado en la agenda pública que han generado ciertas dudas que deben ser resueltas para dar tranquilidad al país respecto de cuál es el camino a seguir después del plebiscito, en el caso de que efectivamente llegue a ganar el Apruebo y espero que estén todos. Obviamente por estos días hemos escuchado a gente de Apruebo Dignidad intentar cerrar la puerta a este acuerdo, pero cuando se cierra la puerta a veces se abren ventanas y creo que por estas horas, esas ventanas están bastante abiertas y creo que estamos cerca de un acuerdo lo más amplio posible. Evidentemente que nadie está obligado a lo imposible, se están haciendo los esfuerzos por concurrir a una voluntad de todos, pero si eso no ocurre evidentemente que la propuesta debe hacerse igual con los que estén disponibles a concurrir a ella. Inicialmente se trabajó sobre la base del documento del Partido Por la Democracia, que después fue conversado y consensuado con el resto de Socialismo Democrático y en ese mundo al menos ya hay un proceso aceptado. Ahora la conversación se está realizando y cruzando puentes con Apruebo Dignidad y entiendo que ese es el espacio que tiene que terminar de consolidarse en las próximas horas, entendiendo que no vamos a renunciar bajo ningún punto de vista a que sea un acuerdo robusto y contundente. Esto no puede ser un acuerdo débil, tiene que ser un acuerdo que dé certezas de Sistema Judicial, de Sistema Político, de Estados de Emergencia, del rol de las policías, de qué va a pasar con la reelección presidencial y una serie de otras materias que están ya plasmadas en el documento del PPD, de Socialismo Democrático, de lo que el Presidente Lagos ha planteado, que la Democracia Cristiana también ha complementado con un documento propio y que hoy día también se viene a robustecer con un documento que se hizo por parte de 24 constitucionalistas que están también aportando en reformas importantes para este acuerdo. Hay diferencias en el oficialismo sobre los beneficios que puede traer para el Apruebo, por ejemplo, la restitución del Senado ¿Cómo ve ese disenso? Eso tienen que definirlo los partidos, no quiero entrar en detalles sobre los puntos en discordia, pero serán los partidos quienes den cuenta de qué es lo que logró consenso. Lo que sí puedo decir es que la gran mayoría de las cosas hay bastante semejanza respecto de la forma de acercarse a los cambios, a las mejoras que hay que hacer, y más bien las diferencias tiene que ver con los elementos formales y por lo tanto yo creo que hay posibilidad de que se llegue a concretar. Eso está por verse pero espero que así sea, sobre todo cuando fue el propio Presidente Boric quien instó a sus partidos y coaliciones a sumarse a este esfuerzo inicial del PPD. El Presidente hoy garantizó que este acuerdo se implementará en caso que gane el Apruebo. Como presidente de la Cámara ¿Cómo ve el desafío de concitar el respaldo de los parlamentarios? Creo que eso lo vamos a garantizar en conjunto, el Ejecutivo con el Congreso Nacional, son temas que deben pasar por un proceso legislativo, con reformas constitucionales y por lo tanto eso debe ser conversado con el Congreso, con las bancadas parlamentarias. Pero nosotros creemos también que estamos en condiciones de poder garantizar desde el trabajo que están haciendo en el parlamento, porque hoy día estamos en un contexto electoral, en que cada uno quiere llevar agua a su molino, por lo tanto eso dificulta un poco más que aparezcan voces públicas que señalen hoy día que van a concurrir a esos cambios, a esos acuerdos, pero el día de mañana sin el Apruebo o el Rechazo y con un resultado, y ese resultado es Apruebo, no me cabe ninguna duda que vamos a tener una amplia mayoría, no solamente en los sectores del Gobierno, sino también desde distintos sectores que van a concurrir a cambios y mejoras que significan certezas, atenuación y garantías constitucionales para el país. Desde esa perspectiva lo estamos abordando y creo que es absolutamente viable. ¿Considera que el resultado del plebiscito está atado al rendimiento del Gobierno? De ser así ¿Qué llamado le haría al Ejecutivo? El Gobierno debe enfocarse en lo que ha estado haciendo, informar a la ciudadanía con veracidad para que tome sus mejores decisiones de forma libre y autónoma y dedicarse a la agenda legislativa, a gobernar, a implementar políticas públicas que resuelvan los problemas de la gente. Yo creo que la mejor campaña que todos podemos hacer es hacer la pega que a cada uno le corresponde y dejar que el efecto electoral siga su curso y avanzar en los acuerdos que sean necesarios desde el mundo político para dar certezas desde las dos alternativas. Imagen: Agencia Aton

Una materia política insoslayable por estos días es el acuerdo del oficialismo sobre modificaciones a la propuesta constitucional de la Convención. Un desafío instado por el Presidente Boric que tiene a ambas coaliciones de Gobierno con un intenso itinerario de negociaciones. De ello se refirió desde el Congreso el titular de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto (PPD) quien ha sido un impulsor de los entendimientos en el Parlamento para efectos de proponer a la ciudadanía una ruta legislativa tras el 4 de septiembre. “Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo”, afirmó esta mañana, respecto a “un documento común que permita establecer correcciones y mejoras al texto constitucional en caso de que gane el Apruebo”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado abundó en esta materia, sobre la cual espera que resulte una propuesta robusta, libre de lo meramente simbólico y del veto de ciertos sectores reticentes a reformar el proyecto constitucional. “¿Estamos muy cerca de un acuerdo más volcado a la tesis de aprobar para reformar o de aprobar para implementar? Nosotros hemos visto con claridad que lo que se requiere es un acuerdo previo para correcciones, adecuaciones y mejoras del texto, eso es distinto a la implementación. Ambas cosas son necesarias y deben, sin duda, empujarse y complementarse. Pero lo que nosotros hemos estado levantando, esta instancia desde el PPD y el conjunto de Socialismo Democrático es un acuerdo para mejoras al texto constitucional, las reformas que consolidan el aprobar para mejorar y reformar y por eso nosotros lo que hemos dicho es que no aceptaremos un acuerdo que no tenga ese carácter. Por lo tanto las conversaciones se están dando en función de eso y espero que finalmente el acuerdo se concrete y pueda salir humo blanco lo antes posible. ¿Es esperable un acuerdo del oficialismo en su conjunto o podría erigirse un acuerdo por coalición? O bien ¿Podría un partido bajarse del mismo? Justamente eso es lo que está por verse, esto está en desarrollo, está ocurriendo por estas horas y veremos cuál es el resultado. Obviamente que lo óptimo, lo que uno espera, es que estén todos los partidos y las dos coaliciones de Gobierno y todos los sectores que están en definitiva por el Apruebo. Yo creo que eso es una señal robusta y potente que se espera que sea sobre un acuerdo de temas también que han estado en la agenda pública que han generado ciertas dudas que deben ser resueltas para dar tranquilidad al país respecto de cuál es el camino a seguir después del plebiscito, en el caso de que efectivamente llegue a ganar el Apruebo y espero que estén todos. Obviamente por estos días hemos escuchado a gente de Apruebo Dignidad intentar cerrar la puerta a este acuerdo, pero cuando se cierra la puerta a veces se abren ventanas y creo que por estas horas, esas ventanas están bastante abiertas y creo que estamos cerca de un acuerdo lo más amplio posible. Evidentemente que nadie está obligado a lo imposible, se están haciendo los esfuerzos por concurrir a una voluntad de todos, pero si eso no ocurre evidentemente que la propuesta debe hacerse igual con los que estén disponibles a concurrir a ella. Inicialmente se trabajó sobre la base del documento del Partido Por la Democracia, que después fue conversado y consensuado con el resto de Socialismo Democrático y en ese mundo al menos ya hay un proceso aceptado. Ahora la conversación se está realizando y cruzando puentes con Apruebo Dignidad y entiendo que ese es el espacio que tiene que terminar de consolidarse en las próximas horas, entendiendo que no vamos a renunciar bajo ningún punto de vista a que sea un acuerdo robusto y contundente. Esto no puede ser un acuerdo débil, tiene que ser un acuerdo que dé certezas de Sistema Judicial, de Sistema Político, de Estados de Emergencia, del rol de las policías, de qué va a pasar con la reelección presidencial y una serie de otras materias que están ya plasmadas en el documento del PPD, de Socialismo Democrático, de lo que el Presidente Lagos ha planteado, que la Democracia Cristiana también ha complementado con un documento propio y que hoy día también se viene a robustecer con un documento que se hizo por parte de 24 constitucionalistas que están también aportando en reformas importantes para este acuerdo. Hay diferencias en el oficialismo sobre los beneficios que puede traer para el Apruebo, por ejemplo, la restitución del Senado ¿Cómo ve ese disenso? Eso tienen que definirlo los partidos, no quiero entrar en detalles sobre los puntos en discordia, pero serán los partidos quienes den cuenta de qué es lo que logró consenso. Lo que sí puedo decir es que la gran mayoría de las cosas hay bastante semejanza respecto de la forma de acercarse a los cambios, a las mejoras que hay que hacer, y más bien las diferencias tiene que ver con los elementos formales y por lo tanto yo creo que hay posibilidad de que se llegue a concretar. Eso está por verse pero espero que así sea, sobre todo cuando fue el propio Presidente Boric quien instó a sus partidos y coaliciones a sumarse a este esfuerzo inicial del PPD. El Presidente hoy garantizó que este acuerdo se implementará en caso que gane el Apruebo. Como presidente de la Cámara ¿Cómo ve el desafío de concitar el respaldo de los parlamentarios? Creo que eso lo vamos a garantizar en conjunto, el Ejecutivo con el Congreso Nacional, son temas que deben pasar por un proceso legislativo, con reformas constitucionales y por lo tanto eso debe ser conversado con el Congreso, con las bancadas parlamentarias. Pero nosotros creemos también que estamos en condiciones de poder garantizar desde el trabajo que están haciendo en el parlamento, porque hoy día estamos en un contexto electoral, en que cada uno quiere llevar agua a su molino, por lo tanto eso dificulta un poco más que aparezcan voces públicas que señalen hoy día que van a concurrir a esos cambios, a esos acuerdos, pero el día de mañana sin el Apruebo o el Rechazo y con un resultado, y ese resultado es Apruebo, no me cabe ninguna duda que vamos a tener una amplia mayoría, no solamente en los sectores del Gobierno, sino también desde distintos sectores que van a concurrir a cambios y mejoras que significan certezas, atenuación y garantías constitucionales para el país. Desde esa perspectiva lo estamos abordando y creo que es absolutamente viable. ¿Considera que el resultado del plebiscito está atado al rendimiento del Gobierno? De ser así ¿Qué llamado le haría al Ejecutivo? El Gobierno debe enfocarse en lo que ha estado haciendo, informar a la ciudadanía con veracidad para que tome sus mejores decisiones de forma libre y autónoma y dedicarse a la agenda legislativa, a gobernar, a implementar políticas públicas que resuelvan los problemas de la gente. Yo creo que la mejor campaña que todos podemos hacer es hacer la pega que a cada uno le corresponde y dejar que el efecto electoral siga su curso y avanzar en los acuerdos que sean necesarios desde el mundo político para dar certezas desde las dos alternativas. Imagen: Agencia Aton