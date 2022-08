9267cf86f0

6b0692325b

Nacional Política CONDEPP solicitó al Gobierno poner urgencia al proyecto que busca anular la Ley Longueira La solicitud llega un día después de que fracasara la primera sesión de la Comisión de Pesca del Senado por falta de quorum. “Lo que cabe ahora es que el presidente Boric tome el sartén por el mango”, expresaron desde la agrupación. Diario UChile Jueves 11 de agosto 2022 13:27 hrs.

Compartir en

Luego que la Cámara de Diputadas y Diputadas aprobara por 117 votos a favor y 20 abstenciones el proyecto que busca anular la polémica Ley de Pesca -mejor conocida como Ley Longueira- los pescadores artesanales del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) pidieron al presidente Gabriel Boric agilizar la tramitación de la iniciativa, poniéndole suma urgencia. Esto, considerando que ahora toca el turno del Senado de revisar dicho proyecto, cuya comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura vivió ayer miércoles su primer fracaso en esta materia, luego que la sesión no pudiera realizarse por falta de quorum. De hecho, el senador del Partido Comunista y presidente de la instancia, Daniel Núñez, quien fue el único que llegó, sostuvo que “es muy importante que demos señales de transparencia de que vamos a tramitar este proyecto de ley, que los intereses de la industria pesquera no van a meter acá su cola, su acción, para impedir que se debata”. “Es una muy mala señal que esta sesión de la comisión de Pesca no haya llegado el resto de los senadores y me comprometo que las próximas dos sesiones lo voy a poner en tabla, vamos a debatir esta nulidad y vamos a votar como corresponde porque no vamos a aceptar que ocurra lo sucedido en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde este proyecto de ley estuvo en debate cinco años y medio”, comprometió el legislador. Bajo ese contexto, el presidente de CONDEPP, Hernán Cortés, sostuvo que “necesitamos una ley que sea sustentable, que tenga una plataforma social, una ley que sobre todo tenga un fraccionamiento justo para los pescadores artesanales. Hoy día esas cosas no se dan con esta Ley Longueira”. El dirigente apuntó que “lo que cabe ahora es pedirle al Ejecutivo, al presidente Boric que tome el sartén por el mango y le ponga urgencia a este proyecto de ley para poder anularla lo más pronto posible”. En tanto el vocero de la organización, Hernán Machuca, señaló que “esta petición al presidente cobra mayor importancia y relevancia después que cuatro de los senadores (Fidel Espinoza (PS), Jorge Soria (PPD), Ivan Moreira (UDI) y Alejandro Kusanovic (ind/RN), miembros de la Comisión de Pesca del Senado no acudieran a la sesión de este miércoles 10, en que, su presidente, senador Daniel Nuñez, puso en tabla el reciente proyecto aprobado por la Cámara para anular la ley de pesca”.

Luego que la Cámara de Diputadas y Diputadas aprobara por 117 votos a favor y 20 abstenciones el proyecto que busca anular la polémica Ley de Pesca -mejor conocida como Ley Longueira- los pescadores artesanales del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) pidieron al presidente Gabriel Boric agilizar la tramitación de la iniciativa, poniéndole suma urgencia. Esto, considerando que ahora toca el turno del Senado de revisar dicho proyecto, cuya comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura vivió ayer miércoles su primer fracaso en esta materia, luego que la sesión no pudiera realizarse por falta de quorum. De hecho, el senador del Partido Comunista y presidente de la instancia, Daniel Núñez, quien fue el único que llegó, sostuvo que “es muy importante que demos señales de transparencia de que vamos a tramitar este proyecto de ley, que los intereses de la industria pesquera no van a meter acá su cola, su acción, para impedir que se debata”. “Es una muy mala señal que esta sesión de la comisión de Pesca no haya llegado el resto de los senadores y me comprometo que las próximas dos sesiones lo voy a poner en tabla, vamos a debatir esta nulidad y vamos a votar como corresponde porque no vamos a aceptar que ocurra lo sucedido en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde este proyecto de ley estuvo en debate cinco años y medio”, comprometió el legislador. Bajo ese contexto, el presidente de CONDEPP, Hernán Cortés, sostuvo que “necesitamos una ley que sea sustentable, que tenga una plataforma social, una ley que sobre todo tenga un fraccionamiento justo para los pescadores artesanales. Hoy día esas cosas no se dan con esta Ley Longueira”. El dirigente apuntó que “lo que cabe ahora es pedirle al Ejecutivo, al presidente Boric que tome el sartén por el mango y le ponga urgencia a este proyecto de ley para poder anularla lo más pronto posible”. En tanto el vocero de la organización, Hernán Machuca, señaló que “esta petición al presidente cobra mayor importancia y relevancia después que cuatro de los senadores (Fidel Espinoza (PS), Jorge Soria (PPD), Ivan Moreira (UDI) y Alejandro Kusanovic (ind/RN), miembros de la Comisión de Pesca del Senado no acudieran a la sesión de este miércoles 10, en que, su presidente, senador Daniel Nuñez, puso en tabla el reciente proyecto aprobado por la Cámara para anular la ley de pesca”.