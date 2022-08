758c091a9d

175e0af362

Nacional Política Proceso Constituyente Diputados RN recurren al CDE por eventual intervencionismo a favor del Apruebo: “Nos aburrimos de que no le hagan caso a la Contraloría” Los parlamentarios pidieron al Consejo de Defensa del Estado que evalúe eventuales medidas contra el Ejecutivo y los municipios por la posibilidad de malversación de usos públicos con fines electorales. Diario Uchile Viernes 12 de agosto 2022 12:27 hrs.

Compartir en

Hasta el Consejo de Defensa del Estado llegaron los diputados Andrés Celis y Miguel Mellado, a pedir que indague las actuaciones de funcionarios del gobierno y de los municipios que a juicio de los legisladores podrían constituir mal uso de recursos públicos en el marco de la campaña electoral de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Mellado indicó que “le hemos pedido al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que se haga parte en investigaciones de mal uso de recursos públicos en la campaña del Apruebo por parte del Gobierno, incluso puede haber malversación de fondos, donde se traspasan de un lugar a otro recursos para el Apruebo. Esto se ha visto a todas luces, en los municipios también y en el Gobierno”. El parlamentario indicó que “la gente ve que el Gobierno se ríe de la Contraloría. Ya se ríe, porque estas investigaciones duran meses en Contraloría para que llegue alguna amonestación. Pero aquí hay recursos públicos involucrados y también hay entrampamiento de la gestión de ese servicio público, porque también los destinan a escuchar charlas del Apruebo en jornadas de trabajo”. Mellado advirtió además a los funcionarios públicos a no continuar con la campaña a favor del Apruebo. “Yo le quiero decir a los funcionarios públicos que son funcionarios pagados por todos los chilenos, que no se dejen presionar para continuar trabajando y van a veces a lugares por una opción política, que no lo hagan, porque van a ser no solamente perseguidos por la Contraloría, sino que también por el Consejo de Defensa del Estado desde el punto de vista penal”. El parlamentario de RN abundó en el punto: “A los funcionarios públicos les decimos: No cometan el error de escuchar a sus jefes políticos para hacer campañas políticas por el Apruebo. Si ellos lo quieren hacer, ellos tomarán los resguardos, pero ustedes como funcionarios públicos no lo hagan”. Por su parte, el diputado Andrés Celis apuntó a los municipios, donde aseguró se han traspasado todos los límites desoyendo las directrices establecidas por la Contraloría en cuanto a las campañas. “Yo creo que los municipios ya traspasaron lo mínimo de lo prudente en cuanto a las campañas que le están haciendo al Apruebo. Ya el Contralor les dijo que no deben entrometerse haciendo campañas abiertamente, y sin ningún tipo de ética, en favor del Apruebo. Ejemplo es el caso del municipio de Maipú que tiene una página web a nombre del municipio. La alcaldesa de La Pintana manda insolencias al Contralor, como diciéndole ‘a mí no me importa lo que usted me diga’. Tenemos municipios que siguen haciendo reuniones, aun cuando la Contraloría les ha dicho que no pueden hacerlo”, indicó. Celis puntualizó que “como ya no entendió el Gobierno, los municipios y diversos organismos públicos, y como se están destinando recursos públicos, ya sea mediante horas de personal o bienes municipales para apoyar el Apruebo, lo que se traduce en dinero, le hemos pedido al Consejo de Defensa del Estado que lo investigue. Creo que el Gobierno tiene que terminar con esta campaña inmoral y que los municipios se dediquen a hacer su trabajo al margen de hacer campañas políticas”. El legislador agregó que en su sector “nos aburrimos de que no le hagan caso al Contralor General de la República. A este Gobierno no le interesa lo que les dice el Contralor, les da lo mismo. Por eso ahora recurrimos al CDE para que vea la parte penal. Es el CDE el encargado de resguardar las arcas públicas y por eso le entregamos estos antecedentes donde no se está cumpliendo con esta normativa. Esperamos que luego de revisar los antecedentes, pueda accionar penalmente”. Los parlamentarios de RN indicaron que a su juicio “se configura al menos la figura de malversación de caudales públicos y esperamos pueda presentar las acciones penales correspondientes”.

Hasta el Consejo de Defensa del Estado llegaron los diputados Andrés Celis y Miguel Mellado, a pedir que indague las actuaciones de funcionarios del gobierno y de los municipios que a juicio de los legisladores podrían constituir mal uso de recursos públicos en el marco de la campaña electoral de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Mellado indicó que “le hemos pedido al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que se haga parte en investigaciones de mal uso de recursos públicos en la campaña del Apruebo por parte del Gobierno, incluso puede haber malversación de fondos, donde se traspasan de un lugar a otro recursos para el Apruebo. Esto se ha visto a todas luces, en los municipios también y en el Gobierno”. El parlamentario indicó que “la gente ve que el Gobierno se ríe de la Contraloría. Ya se ríe, porque estas investigaciones duran meses en Contraloría para que llegue alguna amonestación. Pero aquí hay recursos públicos involucrados y también hay entrampamiento de la gestión de ese servicio público, porque también los destinan a escuchar charlas del Apruebo en jornadas de trabajo”. Mellado advirtió además a los funcionarios públicos a no continuar con la campaña a favor del Apruebo. “Yo le quiero decir a los funcionarios públicos que son funcionarios pagados por todos los chilenos, que no se dejen presionar para continuar trabajando y van a veces a lugares por una opción política, que no lo hagan, porque van a ser no solamente perseguidos por la Contraloría, sino que también por el Consejo de Defensa del Estado desde el punto de vista penal”. El parlamentario de RN abundó en el punto: “A los funcionarios públicos les decimos: No cometan el error de escuchar a sus jefes políticos para hacer campañas políticas por el Apruebo. Si ellos lo quieren hacer, ellos tomarán los resguardos, pero ustedes como funcionarios públicos no lo hagan”. Por su parte, el diputado Andrés Celis apuntó a los municipios, donde aseguró se han traspasado todos los límites desoyendo las directrices establecidas por la Contraloría en cuanto a las campañas. “Yo creo que los municipios ya traspasaron lo mínimo de lo prudente en cuanto a las campañas que le están haciendo al Apruebo. Ya el Contralor les dijo que no deben entrometerse haciendo campañas abiertamente, y sin ningún tipo de ética, en favor del Apruebo. Ejemplo es el caso del municipio de Maipú que tiene una página web a nombre del municipio. La alcaldesa de La Pintana manda insolencias al Contralor, como diciéndole ‘a mí no me importa lo que usted me diga’. Tenemos municipios que siguen haciendo reuniones, aun cuando la Contraloría les ha dicho que no pueden hacerlo”, indicó. Celis puntualizó que “como ya no entendió el Gobierno, los municipios y diversos organismos públicos, y como se están destinando recursos públicos, ya sea mediante horas de personal o bienes municipales para apoyar el Apruebo, lo que se traduce en dinero, le hemos pedido al Consejo de Defensa del Estado que lo investigue. Creo que el Gobierno tiene que terminar con esta campaña inmoral y que los municipios se dediquen a hacer su trabajo al margen de hacer campañas políticas”. El legislador agregó que en su sector “nos aburrimos de que no le hagan caso al Contralor General de la República. A este Gobierno no le interesa lo que les dice el Contralor, les da lo mismo. Por eso ahora recurrimos al CDE para que vea la parte penal. Es el CDE el encargado de resguardar las arcas públicas y por eso le entregamos estos antecedentes donde no se está cumpliendo con esta normativa. Esperamos que luego de revisar los antecedentes, pueda accionar penalmente”. Los parlamentarios de RN indicaron que a su juicio “se configura al menos la figura de malversación de caudales públicos y esperamos pueda presentar las acciones penales correspondientes”.