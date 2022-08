Lina Báez, autora de viral de TikTok: “Lo haría de nuevo, con todo y sus problemas”

Lleva la cuenta de los dúos que se han hecho a partir de su vídeo viral. “Son más de mil”, dice, refiriéndose a esos cortísimos minutos en los que otras personas responden a la advertencia que lanzó el 31 de julio en su cuenta de TikTok. “Chilenas, cuiden a sus maridos”, es el nombre por el cual la reconocen en las calles de Puerto Montt, una ciudad relativamente antagónica a su natal Caracas y que visita por temporadas para trabajar pintando las uñas y colocando pestañas artificiales a otras mujeres.

El que más le ha llamado la atención es una reacción de una niña de no más de dos años y otro en donde una mujer saca de su casa a su pareja “con maletas y un lacito incluido”. Pero hay más, desde reflexiones sobre “sororidad y amor propio” hasta invitaciones a trabajar de nana, pasando por parodias realizadas por mujeres colombianas, peruanas, europeas. Lina Báez —24 años, residente en Chile desde mayo de 2021— confiesa pasar de largo por aquellos que intuye le harán daño.

Una fría tarde de agosto, en la cabaña que comparte con otros compatriotas venezolanos que parecen escuchar atentos la entrevista, la autora del viral más famoso en Chile de los últimos días conversa por primera vez con un medio chileno.

Le pregunté a una colega cuál sería la primera pregunta que le haría si ella hiciese esta entrevista. Me dijo, en tono de broma, que le preguntaría si es que tiene pareja o no. Partamos por ahí.

No, no tengo pareja. Tengo año y medio separada del papá de mis bebés, pero sí estoy conociendo a alguien. No tengo nada con él, solo nos estamos conociendo.

Hace poco publicó una foto en la que aparecía con unas fans en la calle, ¿cómo han sido estos últimos días?

No puedo decir nada malo. La gente que he visto en la calle no se ha metido conmigo. Los que me han visto me han pedido fotos, fui a un restaurante y me regalaron un trago de cortesía. Gracias a Dios, han sido cosas positivas.

Pero ese buen trato no es el mismo que ha recibido en redes…

Hay gente que me ve así… (gesticula extrañeza). Se dan cuenta que soy la del vídeo, pero es que ese vídeo yo no lo hice con ninguna intención. Nunca le he quitado ningún marido a nadie ni nunca he estado con un hombre casado. La única pareja que he tenido es el papá de mis hijos. Duré nueve años con él, lo conocí de muy chibolita (joven) y ha sido mi única pareja.

¿Recuerda el momento en el que grabó el vídeo?

Ese día estaba acá en mi cabaña con una amiga, porque yo me la paso hablando así como ustedes los chilenos y, en forma de chalequeo (broma), le digo esa parte del vídeo. Ella se muere de la risa y yo le digo, ahora voy a hacer un vídeo así y lo voy a subir tal cual. En mis otros vídeos me esforzaba y hacía mil y un grabaciones para que me quedaran bien. Jamás me hice viral, así como jamás había tenido problemas con alguna chilena. Si hubiese algo malo de mí, ya hubiese salido en las redes, porque este vídeo no solo es viral en Chile, mi mamá me llamó diciéndome que he salido en las noticias de Venezuela…

¿En serio?

Claro, está en todos lados. Yo creo que les falta a los chinos ponerle las letricas chinas para que llegue allá.

¿Qué le dijo su mamá?

Lo que me dijo fue: “¡Mira muchacha! ¡Aquí acabas de salir en el noticiero!, Lina, tú si eres loca”. “Mamá, no pensé que se iba a hacer viral”, le dije (estalla en risas). Sé que la única que sí se molestó fue mi hermana mayor, pero como no le hablo no me dijo nada, solo me comentaron que se molestó. El resto de mi familia me conoce y saben que no pasa nada.

¿Y la vida le ha cambiado a partir de este vídeo?

Creo que pueden venir muchas cosas positivas. Pero la verdad es que fue sin querer. Si yo hubiese querido que se haga viral, primero me habría maquillado y me habría quitado ese cerquillo de ahí. Pensé que lo iban a ver unas cuantas personas, como los otros vídeos. Además, creo que la idea del vídeo no la inventé yo.

¿Se refiere a la idea de que las chilenas tienen que cuidar a sus maridos de las venezolanas?, ¿es algo de lo que se habla en lo cotidiano?

Sí. Está en casi todos los países en los que uno llega. Viví dos años en Perú y allí fui muy señalada por ser venezolana, porque vendía en la calle, vendía maní dulce y salado. Me decían, “veneca, vete pa’ tu país”, “vienes para acá a robarnos el trabajo, los maridos”. Eso lo escuchabas de todo el mundo, no es para nadie un secreto el que digan que las venezolanas llegan a quitar maridos y trabajos. No solo la venezolana, sino el venezolano en general, e incluso hasta las mismas venezolanas lo dicen.

Recuerdo que un compatriota suyo hizo un vídeo diciendo lo mismo que usted dijo, pero los comentarios allí fueron distintos. ¿Cómo toma eso?

Sí. Yo hice un vídeo reaccionando a ese vídeo donde una persona le pone una carita como de perversa y yo salgo diciéndole, por qué no le dices a él que no vas a cambiar lo tuyo, pero a mí sí. Al hombre le picaron mil y un queque, pero a mí todo lo contrario. Imagínese usted.

¿Se ha sentido denostada por otras mujeres?

No tanto así, pero no me he sentido apoyada. Son pocas las mujeres que entienden que fue humor. Yo salí en un vídeo después explicándolo.

La respuesta que más se repite en el vídeo es una donde se expone que “en Chile no se pelea por hombres”. ¿Qué opina de eso?, ¿realmente es tan distinto en Venezuela?

Sí, porque yo sí he peleado por el papá de mis hijos.

¿Recuerda el contexto?

Sí. Él era un vagabundo. Yo vivía peleando con todas, cosa que jamás en la vida volveré a hacer, jamás. Pero eran cosas de niñas, ahí yo sentía que él era mío. Ahora ya crecí, maduré, y entendí que no somos de nadie, cada quien está donde quiere estar, donde se sienta bien, donde lo traten bien. No se trata de hombres, sino mujeres, niños, animales. Si tú le pegas a un perro ese perro no va querer ni acercarse.

¿Cree que en Chile son distintas las lógicas con las que funcionan las parejas?

La verdad, no conozco mucho de Chile. Tengo unas cuantas amigas chilenas, pero no hemos llegado a esos temas de conversación, pero por los dúos que hicieron imagino que sí. También una colombiana hizo uno y dijo que sí entendió mi humor porque en su país las mujeres de su barrio se pelean por hombres. Aquí no se ve eso, pero en mi país sí.

¿Qué otra diferencia ha podido notar?

Por ejemplo, en mi país no es que el hombre sea el que manda, pero la palabra del hombre es la palabra. Aquí no, aquí es la mujer. Son cosas diferentes porque en Venezuela se respeta más la palabra del hombre.

Ahora, lejos del humor, ¿cree que las mujeres deben “cuidar a sus parejas”?

Mira, uno no llega y dice me llevo a tu marido. Algo así jamás salió de mi boca. Robar un marido me suena a llegar y decir, “esto es un quieto (robo), dame a tu marido que me lo llevo”. Si tú tienes una pareja y dejas a tu esposa por mí, ¿yo se lo robé? No, esa es una decisión de ambos, yo nunca se lo robé.

Si pudiese hacer el juego de regresar el tiempo atrás…

¿Si lo haría de nuevo? Sí, lo haría, con todo y sus problemas.

¿Le ha traído más pros que contras?

No sé, capaz ahora solo me conoce mucha más gente. Pero sí lo volvería a hacer.

¿Cree que a futuro va a poder tener un vídeo más viral que este?

Claro que sí, y a lo mejor ahora cambian las cosas y es por algo bueno, porque en realidad no soy como me catalogaron en ese vídeo. Pero ahora, me gustaría preguntarle, ¿qué logró ver detrás del vídeo con esta entrevista? ¿Ve alguna diferencia con la Lina del vídeo?

Me parece, y me alegra, que ha logrado llevar de buena forma una situación de hate digital. Quizás a otro le hubiese destruido.

Me afectó más que se hayan metido en una foto de mis hijos a comentar cosas feas. Independiente del vídeo que yo haya montado, no tienen el derecho de meterse en la foto de mis hijos a comentar. También lo hicieron en un vídeo donde salgo besándole en el costado de la boca a mi papá. Esa es una costumbre mía. Dijeron ahí que “a quién le quité ese marido”, que “qué asco”, cuando claramente se ve que es mi papá. Eso sí me afectó mucho.

Y su padre, ¿qué opina de esto?

Le conté que me iban a tomar unas fotos para un diario de Santiago y me dijo, “éxito hija, todo va a salir bien”.

Mencionó que tenía hijos también, ¿cómo lo tomaron o cómo cree que lo tomarán en el futuro?

Ya vieron el vídeo. Mi hija de cinco años me dijo, te vi por la televisión, hagamos tiktoks cuando vengas. Yo le dije que iré a Venezuela pronto. Ahí montaré contenido con ellos.