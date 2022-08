c3c2788c91

Nacional Política No más “pacto de silencio” por casos de DD.DD: “El Estado tiene la responsabilidad de hacerse cargo de una gran demanda” A casi 50 años del golpe de Estado, las autoridades anunciaron un Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos. La diputada Lorena Pizarro (PC) afirma que las "voluntades políticas expresadas se tienen que materializar en acciones". Osciel Moya Plaza Domingo 14 de agosto 2022 16:26 hrs.

En 2023 se cumplirán 50 años del golpe de Estado. Son cinco décadas de “impunidad biológica”, de búsqueda de las y los detenidos desaparecidos, de pacto de silencio y de encubrimiento del terrorismo de Estado. Es algo que no podemos permitir. Esta es la reflexión que hace la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, sobre la mesa de trabajo que comprometió el Presidente Gabriel Boric para avanzar en esta demanda que por años mantienen las organizaciones de Derechos Humanos. Un Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos y una Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas del estallido social, fueron parte de los anuncios del mandatario en la cuenta pública del mes de junio. El Presidente indicó que “seguiremos buscando incansablemente a los desaparecidos a través de un Plan Nacional de Búsqueda liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estamos comprometidos con la verdad y la justicia”. Además, anunció que se recuperará y revalorizará los sitios de memoria de distintos lugares del país y que comenzará este año con siete espacios de memoria. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ya inició el proceso de participación de la Mesa de Reparación Integral para Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el Estallido Social, pero sigue pendiente la mesa de trabajo con las organizaciones de familiares víctimas de la dictadura. Y el viernes pasado en el Palacio de La Moneda, el presidente Boric se reunió con agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en dictadura. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la legisladora PC, hija de la destacada dirigenta Sola Sierra y del ex dirigente del PC, Waldo Pizarro, desaparecido desde 1976, recordó que el Estado de Chile ha sido advertido luego de las distintas rendiciones ante organismos internacionales como el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas y de desaparición forzada de personas, sobre la impunidad que se vive en el país. Esto, pese a los compromisos que tiene Chile y de ser parte de los tratados internacionales en materia de derecho humanitario. Por ello, destacó el compromiso anunciado por Boric en su cuenta pública. Sin embargo, Lorena Pizarro señaló que “esas voluntades políticas expresadas se tienen que materializar en acciones”. La ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) destacó que el Ejecutivo haya implementado la mesa de trabajo de reparación a las víctimas del estallido social. “Me parece importante por varias cosas. Una porque están presentes quienes fueron afectados por mutilaciones oculares a través del accionar del Estado de Chile durante la revuelta popular. Lo segundo que me parece importante de esto, es la participación de la voluntad política expresada, pero considerando la participación de las organizaciones”. Agregó que “la transición pactada de la dictadura cívico militar y la gran demanda popular después 18 octubre era que había que permitir que la organización social participe y tenga voz en este país, cosa que desde el 11 de septiembre de 1973 nunca ocurrió y frente a esa propuesta se habló de la búsqueda de las detenidas y detenidos desaparecidos”. La diputada afirmó que “la búsqueda es un concepto muy amplio. La búsqueda es una recomendación de los organismos internacionales, en relación a la responsabilidad del Estado de Chile sobre la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada”. Si bien dijo que desconoce en qué consiste la propuesta del gobierno, precisó que “lo que sí está pendiente, es la materialización de esa voluntad política. Se van a cumplir 50 años del golpe de Estado cívico militar. 50 años de impunidad biológica, de no conocer el destino y del llamado tanto del silencio, que es una operación de encubrimiento, como una continuidad del terrorismo de Estado, se va a materializar y eso no lo podemos permitir. El destino final fue la mesa de diálogo, yo espero que la búsqueda de las y los detenidos sea una señal que el Estado tiene la responsabilidad de hacerse cargo de la gran demanda que por años hemos tenido las organizaciones de derechos humanos, que son las garantías de no repetición, donde el derecho internacional es muy claro en su contenido”. Sobre la posibilidad levantar el silencio y el pacto que existe entre los violadores a los DDHH sobre las atrocidades cometidas, Pizarro afirmó que hay muchas formas. “Lo primero es avanzar en el término de los 50 años que dejó el parlamento bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Claro, reconocimos que hubo tortura y prisión política, pero resulta que escondimos los nombres de los genocidas. Yo fui a prestar testimonio, soy reconocida como una sobreviviente de tortura y a mi jamás se me preguntó si quería que se escondiera el nombre de los responsables y ese es uno de los caminos, terminar con aquello”. Agregó que también hay que avanzar en otra dirección porque son señales que se dan. “Me parece importante que se aborde con las FF.AA. esta información, esta complicidad, este pacto de silencio. Cada cierto tiempo nos enteramos que violadores de derechos humanos siguen por la puerta de largo, siendo contratados para labores a distintas ramas de la fuerza armadas, particularmente en el Ejército. Cuando tú tienes en la Escuela Militar, en los distintos espacios, la imagen y destacas como una obra lo realizado por la dictadura cívico militar y particularmente los uniformados que se coludieron para dar el golpe Estado y 17 años de dictadura, son señales de impunidad que siguen avalando ese pacto de silencio” señaló Pizarro. Y agrega: “No es diga la verdad, es decir el Estado no se compromete con esto, es terminar con espacios como éstos, que recuerden y ensalcen con orgullo lo que hizo durante 17 años la dictadura, particularmente en las instituciones castrenses y de la policía, que es lo que estamos hablando y donde está parte importante del pacto de silencio el radicado”. La diputada indicó que también se tiene que avanzar en abordar la complicidad de los civiles durante el régimen. “Uno tiene que ver con las y los civiles también responsables de los genocidios. Eso también es un pacto de silencio y sabemos quienes fueron ministros, subsecretarios y jamás han respondido ante el Poder Judicial por su responsabilidad. ¿O alguien cree que la Operación Cóndor y todo su accionar que surge en Chile fue sin el conocimiento de quienes ocupaban responsabilidades en esos años ya sea como cancilleres, jefes de aduana o lo que sea y que algunos y algunas de ellas eran civiles? Claramente allí hubo participación. O ahí mismo lo que se fraguó desde La Moneda quiénes estaban con Pinochet en esos años y que permitieron el avance de esto. Todo eso permite terminar con el pacto de silencio. Ahora hay que avanzar en esa dirección para que la búsqueda sea una realidad”, precisó la parlamentaria. En ese sentido, la diputada se refirió a lo fuerte que significa estar en un espacio donde el negacionismo y la reivindicación de la dictadura cívico militar, es parte de una constante en el Congreso Nacional. “Uno tiene dos opciones o te destruyes y te llenas de rabia y de dolor, porque sin duda uno se revictimiza a cada instante. Sin ir más lejos, uno de los diputados republicanos pidió la nómina de los detenidos desaparecidos para que no hubiera fraude en el plebiscito de salida y eso es una constante” destacó Pizarro. Agregó que “lo que pasa es que uno tiene que tener muy claro quiénes son ellos y qué es lo que representan, no tienen límites, los veo hablar con una indolencia, con una frialdad. Es como los torturadores que después que torturaban, se iban a abrazar a sus hijos, con una provocación permanente, pero uno sabe porque está acá”. “Creo que hace muchos años, quienes fuimos directamente afectados y afectados por la dictadura cívico militar, sobre todo quienes tenemos desaparecidos, porque todavía ese es un tema pendiente. Soy sobreviviente de tortura, tuve familiares presos políticos, pero la desaparición forzada es un pendiente que constantemente te enfrentas a ese horror”, señaló la diputada. “Hace muchos años, sobre todo quienes somos hijos o hijas de detenidos desaparecidos, teníamos dos caminos o no sentíamos en el dolor y ganaban ellos o salíamos adelante y estábamos viviendo la vida en honor al otro familiar, optamos por esto y sigo optando por eso. No es fácil, pero ellos son nada, son el desprecio. Por lo tanto, lo importante es transformar Chile. La mayor derrota de ellos es el triunfo del 4 de septiembre, la mayor derrota de ellos en la justicia social, la mayor derrota de ellos es que personas como yo, como la María Candelaria Acevedo, como la Carmen Hertz , y otras y otros que no me cabe la duda hay más, estemos en este espacio a pesar de lo que nos intentaron hacer y como nos quisieron exterminar”, puntualizó la diputada Lorena Pizarro.

