Derechos Humanos Nacional Denuncian vandalización del Memorial de DDHH en Valparaíso El monumento fue rayado con consignas alusivas a la opción Rechazo, situación que fue criticada por autoridades de la ciudad puerto que presentaron los hechos ante la justicia. Diario Uchile Miércoles 17 de agosto 2022 9:57 hrs.

El diputado Luis Cuello presentó una denuncia criminal contra quienes resulten responsables por el rayado y daño, con mensajes alusivos al Rechazo, del Memorial que recuerda a 175 víctimas de la dictadura cívico militar en la zona y que se ubica en la calle Brasil de la ciudad puerto. En la denuncia presentada en la Fiscalía de Valparaíso se explicita que, con fecha de hoy, los nombres de los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos en el monumento amanecieron rayados con la frase “Falso. Rechazo” por lo cual el documento se enfoca en el delito de “daño a monumento nacional”, lo cual fue complementado con fotografías para sumarse como prueba. El parlamentario por Valparaíso indicó que la noche del lunes “desconocidos vandalizaron el Memorial a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en la avenida Brasil, con consignas del Rechazo. Hemos presentado una denuncia penal en la fiscalía local de Valparaíso para perseguir a los responsables de estos hechos”. Cuello sostuvo que con estos actos se “demuestran el auténtico rostro del Rechazo, el amor del Rechazo que no respeta los derechos humanos, que no respeta la memoria y que defiende y reivindica las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura cívico-militar”. Por su parte, la concejala de Valparaíso, Alicia Zúñiga comentó con respecto a los rayados en el monumento que “estos sectores siguen aferrados a esta cultura odiosa, a esta cultura que no le importa la vida del otro, de la otra y que, claramente, no le interesa la democracia, no le interesa la libertad de expresión, sino que al contrario, lo único que les interesa es que el otro sector contrario, que ellos ven como atentatorio contra sus intereses y privilegios, sea totalmente eliminado y exterminado”.

