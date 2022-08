c1658b37cd

Derechos Humanos Nacional Diputada Lorena Pizarro (PC) denunció hostigamiento a familiares de detenidos desaparecidos A días del plebiscito de salida, la legisladora detalló una serie de ataques que ha sufrido la sede de la AFDD y acusó de "ignoracia" a parlamentario republicano por oficio enviado al Servel para aclarar figuración de víctimas en el padrón electoral. Diario UChile Miércoles 17 de agosto 2022 16:25 hrs.

Ad portas del plebiscito de salida del 4 de septiembre, la diputada comunista y presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Lorena Pizarro, dio cuenta de los ataques que ha sufrido la sede de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). A propósito de la presentación del proyecto que levanta el secreto de la Comisión Valech, la también ex líder de la organización expresó que esta ha sido atacada en tres ocasiones durante la ultima semana, encontrándose en el lugar candados reventados y autoadhesivos que aluden a los vuelos puma con los que hicieron desaparecer a cientos de personas durante la dictadura cívico-militar. “Todos sabemos lo que significaron esos helicópteros con nuestros familiares en esos vuelos, a quienes se les rajaban sus estómagos con corvos, de ese nivel de crueldad estamos hablando. Si eso reencarna el Rechazo, vaya tragedia que le espera a nuestro país, porque no hay respeto a la vida”, expresó la legisladora. Por otra parte, criticó el oficio al Servel que presentó el diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, con el fin de aclarar la figuración de detenidos desaparecidos en el padrón electoral. En ese sentido acusó la “ignorancia” del parlamentario puesto que la figuración de detenidos desaparecidos en el registro electoral fue adoptada en el año 2021 como un acto de reparación simbólica a quienes fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. “El ignorante diputado no sabía que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos tras años de lucha exigió, porque los nuestros no los han reconocido como muertos, porque era una ofensa que aparecieran en los registros electorales con derecho a voto, que al lado se pudiese inscribir ‘ausente por desaparición forzada’. No venga a insultar a las víctimas y a la historia de Chile”, manifestó Pizarro. En cuanto a los dichos del mismo diputado Araya, quien afirmó que los centros de tortura existentes durante la dictadura fueron un “invento”, la parlamentaria apuntó que “el negacionismo hay que sancionarlo, el negacionismo merece cárcel, porque el problema es que cualquiera puede, el día de mañana, estar en la lista de las detenidas y detenidos desaparecidos. Nos parece inaceptable y no lo vamos a permitir”.

