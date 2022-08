c1658b37cd

Proceso Constituyente Pueblos originarios Rosa Catrileo: “Hay quienes pensaban que bastaba con el reconocimiento de los pueblos indígenas para que quedara todo perfecto” La abogada se refirió a las críticas al concepto de plurinacionalidad presente en la propuesta de nueva Constitución y señaló que "lo importante era la materialización de derechos que nosotros ya tenemos en el ordenamiento jurídico internacional". Diario UChile Miércoles 17 de agosto 2022 12:39 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la abogada mapuche y exconvencional, Rosa Catrileo, se refirió a las críticas que ha recibido la propuesta de nueva Constitución y que han sido la base de la campaña por la opción Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre. “Yo no le tengo miedo a la democracia, no creo que Chile se vaya al abismo si gana cualquiera de las dos opciones, sin embargo, hay una alternativa donde no se cambia nada y la otra da una oportunidad para iniciar un proceso de transformaciones sobre principios respecto de la discusión democrática que se tendrá que dar en el Congreso”, señaló la excoordinadora de la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional. La exconvencional destacó que “muchos ojos en el mundo han destacado la capacidad de nuestro país de encauzar una crisis institucional tan grave, sin embargo, creo que esa crisis no ha terminado y se están exacerbando los ánimos sobre la base de que todo vale para ganar y no estoy de acuerdo con eso”. Respecto de cómo quedó conformado el sistema político en la propuesta constitucional, la abogada señaló que “las críticas son infundadas porque la Convención se hizo cargo de resolver las asimetrías entre las cámaras. Esa crítica respecto de que el sistema se pueda ver tomado por una mayoría circunstancial no corresponde. Si existe una mayoría en la Cámara de los Diputados no necesariamente esta se va a repetir en la Cámara de las Regiones, la elección de la Cámara de las Regiones se hará tres años después de la elección del Congreso de Diputadas y Diputados y algunos previenen que eso está pensado, precisamente, para que no se produzcan estas mayorías circunstanciales”. La exconvencional agregó que “acá hay otro interés que es el de los senadores que se ven privados de un espacio de poder señorial que se había tenido desde hace mucho tiempo y se abre el espectro para las verdaderas voces de las regiones y no se de espacio a este turismo electoral que se producía”. “Acá hay interesados de cuidar esta figura sin mediar que muchas críticas se presentaron al funcionamiento del Senado y lo que nosotros hicimos fue hacernos cargo de esas críticas para proponer un sistema donde las voces regionales sí estén representadas y que estén de la mano con la definición de Estado regional”, sentenció Rosa Catrileo. Sobre las ventajas que la propuesta de sistema político tendría para el funcionamiento del Poder Legislativo, Rosa Catrileo explicó que “no van a tener las mismas funciones y no va a haber una competencia entre senadores y diputados para que solamente quede el nombre de ellos en algún proyecto de ley. Además, se bajan los quórums de tramitación lo que permitirá que las leyes se vayan adaptando a las necesidades y a las demandas sociales y en tercer lugar, se abre la posibilidad de la participación democrática de la ciudadanía”. Respecto del sistema de justicia indígena, la abogada aclaró que “cuando se habla en el artículo 309 de la propuesta constitucional sobre sistemas jurídicos propios es el reconocimiento de los sistemas jurídicos propios. Acá no se habilitan nuevas institucionalidades, se reconocen las formas propias de resolver conflictos y que han supervivido en el tiempo”. En esa línea, la exconvencional agregó que “no tiene que ver con el juzgamiento de cuestiones penales y tampoco tiene que ver con asuntos relacionados con accidentes de tránsito. Además, el artículo 309 es preciso en señalar que este reconocimiento tiene como límite el respeto de los Derechos Humanos”. Finalmente, respecto de otras críticas relacionadas con la plurinacionalidad, Rosa Catrileo señaló que “la plurinacionalidad es el nombre que decidimos dar al reconocimiento de derechos. Es una definición política. Acá los derechos de los pueblos originarios no derivan del concepto plurinacional, acá los derechos derivan de su carácter de pueblo dado que los pueblos tienen derechos a la autodeterminación”. Por lo mismo, la abogado recalcó que “acá hay quienes pensaban que bastaba con el reconocimiento de los pueblos indígenas para que quedara todo perfecto. Un mero reconocimiento vacío no era significativo para nosotros. Lo importante era el reconocimiento y la materialización de derechos que nosotros ya tenemos en el ordenamiento jurídico internacional con o sin constitución”. Foto: Agencia Aton.

