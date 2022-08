¿Tocó techo el Rechazo?: La duda que surge en semanas clave de la contienda

Un aumento en el respaldo del Apruebo se ha visto en las últimas encuestas. Si bien Pulso Ciudadano registró una férrea imposición del Rechazo con un 44,3 por ciento del universo votante, la opción que visa la propuesta de nueva Constitución arrojó un 33,9 por ciento, ascendiendo cuatro puntos respecto a la medición anterior. Por otro lado, Cadem estrechó la diferencia entre ambas alternativas a 8 puntos, calculando un 46 por ciento para el Rechazo -un punto menos que la encuesta anterior- y un 38 por ciento para el Apruebo- un punto más que el domingo pasado-.

Ello junto a las concentraciones ciudadanas que concitaron los últimos Apruebazos, tanto en Puente Alto como en Viña del Mar, han llevado a presumir que, aun cuando persiste en su ventaja, el Rechazo ha tocado techo en la contienda. Una premisa que las dirigencias del oficialismo atribuyeron a una clarificación de las tergiversaciones y mentiras sobre la propuesta constitucional que ha levantado el sector y al despliegue territorial del Comando del Apruebo.

“Mi impresión es que el Rechazo está estancado y el Apruebo va a ir creciendo y vamos a tener una votación muy masiva, donde la gente que está muy confiada en las encuestas que dan por ganador al Rechazo se van a llevar una sorpresa el 4 de septiembre”, se aventuró a afirmar este lunes el timonel de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre.

Algo que posteriormente descartaría el vocero de la Casa Ciudadana por el Rechazo, Claudio Salinas en el lanzamiento de la campaña “Chile Unido en su Bandera”. “Tenemos la percepción de mucha esperanza, de mucha tranquilidad. Hemos estado desplegados durante todos estos últimos días”, afirmó este martes.

Aun así, señaló que “el llamado es a que no nos confiemos porque esta no es una carrera corrida. Hay que salir con mucho entusiasmo, hay que salir con mucha fuerza a las calles, representando que esta es la mejor opción para todos los chilenos y hoy día levantando nuestra bandera que nos está uniendo”.

“Vemos muchos cánticos, vemos muchos bocinazos. El fuerte del Rechazo está en nuestros vecinos, está en nuestras vecinas, que silenciosamente, pero que van a estar con su consciencia y con un lápiz, van a apoyar y vamos a construir una mayoría este 4 de septiembre”, indicó.

Sobre el escenario, el cientista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, dijo ver un estancamiento en el respaldo de ambas opciones. “Me parece que no ha habido mayores fluctuaciones y eso se debe a que entramos en la etapa final de la campaña donde ambas campañas, más que extremar sus discursos, se van a moderar porque van a buscar aquellos sectores que están más bien indecisos y para lograr captarlo vamos a ver distintas estrategias en estas últimas tres semanas”, señaló.

Sobre los motivos detrás del estancamiento, el analista indicó que ambos sectores “se han centrado en sus argumentaciones más extremas y más duras”. Por tanto, tomó distancia sobre las declaraciones que Salinas emitió este fin de semana, al sostener que “votar Apruebo es abrir las puertas a una dictadura comunista”.

“Esas son exageraciones del vocero, no podría decir que el texto constitucional es una dictadura comunista, no tiene sentido. Eso es una cuestión extrema que para el objetivo del Rechazo no creo que tenga mayor influencia, porque si uno se guía por los sondeos, los indecisos están en un punto, diríamos especialmente, en lo que se denomina ese votante de centro, que es el que define las elecciones, generalmente esos votantes son más moderados que radicales”, señaló.

Por otro lado, descartó que los eventos ciudadanos del Apruebo vayan a radicar en el triunfo de la alternativa este 4 de septiembre. “No sé si eso es lo suficiente para esta parte final de la campaña”, indicó.

“En las campañas, los actos masivos han dejado de tener un protagonismo, sin embargo son señales muy importantes para la campaña porque producen estados de ánimo que son necesarios en esta etapa final, desde ahí uno entiende esas concentraciones respecto del Apruebo”.

En cuanto a las acciones que deben realizar los comandos para concitar mayor electorado, Duval hizo hincapié en lo gravitante de salir a los barrios. “Tienen que ir a buscar aquellas personas que todavía no tienen la decisión tomada y salir al terreno. Yo creo que podríamos ver una campaña más de terreno en esa última etapa, me parece que ahí va a estar el centro de la acción política”, vaticinó.

Otra perspectiva es la que dio cuenta a nuestro medio la investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud, Cisju, de la Universidad Católica Silva Henríquez, Lucía Miranda Leibe, quien consideró que el estancamiento del Rechazo se irá agudizando en la medida que el votante indeciso se interiorice de la propuesta constitucional. “Quienes tienen indecisión es probable que al ratificar sus dudas, vayan por el Apruebo, eso es como la tendencia”, afirmó

“Esta indecisión lo que está llevando es a socializar el texto, y quienes les interesa el texto claramente ven como opción el Apruebo. Si está avanzando entre quienes manifestaban indecisión, la opción del Apruebo también está manifestando que el texto es robusto, es decir que es capaz de en el proceso de ser socializado, más allá de matices, y cuestiones que pueden ser modificados a posteriori, aceptarlo como un texto de base para que Chile consolide su democracia con una Constitución diseñada y elaborada democráticamente”, sostuvo.

En esa línea añadió que “la estrategia del Rechazo de reproducir fake news llevó a la gente a verificar la fuente de información, así que al reproducir fake news, podemos decir que les salió el tiro por la culata”.

En cuanto a las actividades masivas del Apruebo, la politóloga relevó la participación que están evidenciando estas instancias, en cuanto “también demuestra el grado de compromiso cívico de quienes están detrás de convocatorias por una actividad o por otra”. En ese sentido, advirtió que “me llamaba mucho la atención que medios masivos de televisión no hayan mostrado en ningún momento lo que ha pasado el fin de semana o en estos últimos días con los Apruebazos. Eso sintomáticamente está mostrando un problema importante de quienes emiten las noticias en este contexto”.

En cuanto a las gestiones que pueden ampliar el respaldo del Rechazo, instó a terminar con la campaña de noticias falsas. “Yo creo que en términos éticos y democráticos, el grupo del Rechazo, si quiere defender un modelo neoliberal, o un modelo de Estado mínimo o reducido o lo más inexistente posible, tiene que tener franqueza a la hora de transmitir su discurso”.

Con respecto del Apruebo, consideró necesario abundar en las actividades ciudadanas que den espacio a las personas para despejar sus dudas sobre el texto. “El Apruebo yo creo que se gana puerta a puerta, socializando porque claramente la franja televisiva no es algo que vaya, y esto es algo que también sale en las encuestas, a hacer cambiar a la gente de postura”, señaló.