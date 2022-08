374c434d8d

Nacional Política Por Espacio Riesco y otros recintos: Comisión Chilena de DD.HH. solicitan que Piñera, Mañalich y Zúñiga respondan penalmente El organismo pidió a los tribunales nuevas diligencias para acreditar delitos relacionados con la contratación de residencias sanitarias y el pago que consideran "irregular" de cerca de 380 millones de pesos a una empresa hotelera. Diario Uchile Jueves 18 de agosto 2022 20:39 hrs.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos, CCHDH, solicitó al 7º Juzgado de Garantía de Santiago una serie de diligencias para acreditar los delitos y la responsabilidad en casos de corrupción contra los imputados ex presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, en el marco de la investigación por las irregularidades en el manejo de la emergencia sanitaria del Covid-19 . La CCDH pidió la recopilación de antecedentes e investigación por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) de los hechos que constituyan delitos tributarios; la exhibición de correos electrónicos enviados, reenviados y/o recibidos desde la Subsecretaria de Redes Asistenciales; y el levantamiento del secreto bancario de los imputados. En declaración pública, el organismo señala que como “querellante por delitos de fraude al fisco; negociaciones incompatibles y tráfico de influencias cometidos en Chile con ocasión de la contratación y habilitación de inmuebles para su uso como residencias sanitarias, en el manejo de la Pandemia Covid-19, encontrándose imputados las ex autoridades Luis Arturo Zúñiga Jory, Jaime José Mañalich Muxi y Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, solicitó en el día de ayer (17 de agosto) importantes diligencias a objeto de acreditar los delitos y la responsabilidad de los querellados”. Agrega que “se solicitó ordenar la recopilación de antecedentes e investigación por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) de los hechos que constituyan delitos tributarios; la exhibición de correos electrónicos enviados, reenviados y/o recibidos desde la Subsecretaria de Redes Asistenciales; el levantamiento del secreto bancario de los imputados, así como la realización de otras importantes diligencias en la investigación penal seguida ante el 7 Juzgado de Garantía de Santiago”. La CCHDH destaca que la solicitud se fundamenta, “entre otros graves antecedentes, en la revelación de sendos informes finales de auditoría y sus respectivos oficios de seguimiento, emanados de la Contraloría General de la República, detectándose que en la contratación y habilitación del Centro de Convenciones Santiago S.A., (Espacio Riesco) no se efectuó análisis integral del proceso y de sus costos totales, lo cual impidió el correcto proceder en la determinación de los precios y en la verificación y control de las operaciones ejecutadas por la empresa, no garantizándose además, la ejecución de operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces; la consecución de productos y servicios de calidad, y la preservación y el buen uso de los recursos públicos”. “Asimismo, en la contratación de Hotel Tremo, se registraron autorizaciones de pago de $ 377.877.650 a Sociedad Inversiones, Inmobiliaria y Asesorías Ltda., por los servicios de hotelería, en ausencia de antecedentes que sustenten la recepción de los servicios pagados, es decir, información íntegra y exacta respecto de los ingresos, salidas y traslados de los residentes atendidos”, señala la declaración. Por esta razón, el organismo señaló que el Estado chileno “tiene el deber de investigar y sancionar los delitos de corrupción cometidos por sus autoridades, otorgando pleno cumplimiento a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción”. “De acuerdo a las normas del derecho internacional de derechos humanos, la corrupción compromete la estabilidad política de un país, y constituye una amenaza grave para la sostenibilidad de la democracia, reconociéndose por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UN) “las consecuencias negativas que la corrupción generalizada tiene en el disfrute de los derechos humanos, entre ellas una disminución de los recursos disponibles para todos los sectores que obstaculiza la realización de todos los derechos humanos”, destaca la CCHDH. Además, esperan “que se cumpla de manera efectiva la responsabilidad primordial del Estado de promover y proteger los derechos humanos, así como ejercer actos concretos y suficientes en la prevención y permanente lucha contra la corrupción. Finalmente, indicaron que “por tal razón, el ex presidente de la República, Sebastián Piñera, y los ministros, subsecretarios y demás autoridades bajo su mandato, deben responder penalmente por los delitos de corrupción, delitos tributarios, y aquellos cometidos contra la confianza pública que sean determinados por la justicia, evitando su impunidad”.

