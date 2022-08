080206f642

Cultura “Antes de Morir Quiero Conocer el Cielo”: Obra sobre los lesbicidios vuelve a la cartelera Luego de una primera temporada en Espacio Checoeslovaquia, este lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de agosto a las 19:30 hrs. la puesta en escena se presentará en el Centro de Extensión del Instituto Nacional. Diario Uchile Viernes 19 de agosto 2022 16:10 hrs.

“Ver una obra en donde te vas a emocionar en todos los ámbitos, donde te vas a reír, te vas a sentir identificade, o vas a llorar porque la realidad es violenta, es importante, más aún porque la óptica lésbica habla de su propia historia y la hace presente en una obra de teatro”, señala Rae del Cerro, dramaturga de “Antes de Morir quiero conocer el cielo”, obra que se presentará este lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de agosto a las 19:30 horas, en el Centro de Extensión del Instituto Nacional (CEINA) La obra relata el asesinato y desaparición de una joven lesbiana en una localidad semi rural de Chile, historia que resuena y se vincula a múltiples lesbicidios que han acontecido en el último tiempo. “Estamos aquí para mostrarle a las generaciones más antiguas y a quienes aún no lo hayan comprendido, que la identidad de género no es algo binario, que existen muchas posibilidades, maneras de expresarse y formas de amar, y eso debe respetarse”, señala por su parte, Hitzka Nudelman, integrante del elenco y de White Tiger Productions Chile, productora teatral cuyo objetivo es llevar al público proyectos que den voz y visibilidad a la memoria y derechos humanos del colectivo LGTBQ+, concentrándose en particular en las mujeres que forman parte de esta comunidad. Reseña Toda su vida, Licenciada Moya ha sido la única lesbiana de su ciudad. Mirlo, su sobrina y la persona que más amaba en este mundo, fue asesinada por ser lesbiana a los 20 años. Sandra Moya, la madre de Mirlo, desde muy pronto hizo lo posible por evitar que Mirlo compartiera con su tía porque temía que las relacionaran con la lesbiana de su hermana que era constantemente hostigada por les vecines y su propia familia. Cuando mataron a Mirlo, Sandra culpó a la Licenciada Moya y descargó toda su ira con ella, lo que resultó en una pasividad con origen lesbo odiante en relación a la evidente negligencia del estado y su sistema judicial ante un lesbicidio que permanece impune. Coordenadas “Antes de Morir Quiero Conocer el Cielo” se presentará el 22, 23 y 24 de agosto (lunes, martes y miércoles) a las 19:30 hrs. en el Centro de Extensión del Instituto Nacional (Arturo Prat 33, Santiago Centro, Metro Universidad de Chile). El día 23 de agosto se realizará un conversatorio post función junto a Fundación Iguales. Las entradas estarán a la venta a través de https://www.puntoticket.com/evento/antes-de-morir-quiero-conocer-el-cielo-aula-magna-ceina-ago-2022 Más información sobre la obra en instagram.com/companialachueca/

