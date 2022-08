“Hay una impunidad en nuestro país y ante eso nos rebelamos”: Diputada Acevedo (PC) por burla de Gonzalo de la Carrera a detenidos desaparecidos

En entrevista con Radioanálisis, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) se refirió a las declaraciones vertidas por el parlamentario de extrema derecha, Gonzalo de la Carrera, quien ha vuelto a estar en el centro de la crítica por haber publicado una fotografía de personas visitando un cementerio.”El apruebo haciendo puerta a puerta”, se leía en la imagen publicada por el legislador en redes sociales, en alusión al oficio que envió al Servicio Electoral para que el organismo explique la existencia de Detenidos Desaparecidos en dictadura en el padrón electoral. La acción la realizó el De la Carrera aún cuando el Servel había dado cuenta de la figura de “desaparición forzosa permanente”, sobre la cual no se puede declarar a una persona como fallecida en tanto no se haya encontrado su cuerpo, de modo que se mantiene habilitada para sufragar.

A raíz de ello, Acevedo junto a sus correligionarias de la Cámara, Carmen Hertz y Lorena Pizarro decidieron llevar a la Comisión de Ética al diputado, aunque esta no es la única acción esgrimida contra De la Carrera. El Partido Socialista solicitó una evaluación psiquiátrica y una alcoholemia del aludido, mientras que el Presidente de Servel, Andres Tagle, ha dicho que el organismo está evaluando acciones por la burla del derechista.

Abordando el tema, la hija de Sebastián Acevedo, quien se quemó a lo bonzo frente a la Catedral de Concepción por no saber el paradero de sus hijos detenidos por la CNI en 1983, emplazó al diputado a dar explicaciones sobre sus declaraciones y a dimensionar el perjuicio que provoca con ellas. “Decir que los que estamos por el Apruebo está haciendo campaña ahí, vuelve nuevamente a traumatizar y re-traumatizar a los miles de familiares, porque no son solamente el padre, la madre, los hermanos, sino que es una comunidad entera que sufre con estas situaciones“, afirmó.

La gravedad del hecho se extrema considerando el contexto, añadió. “Estamos a meses de que Chile pueda conmemorar los 50 años del Gobierno de la Unidad Popular, pero eso también significó entremedio los 17 años de dictadura donde fueron asesinados, torturados, muchos exiliados, por supuesto también una gran lista de detenidos desaparecidos en dictadura, entonces hoy día, referirse a los compañeros que de alguna u otra manera dieron su vida en volver a la democracia son de una inhumanidad que no tiene parangón ni nada que lo pueda asemejar”.

“Nosotros lo único que buscamos es la verdad y la justicia y hasta hoy día esa verdad ha sido mínima y la justicia también, entonces hay una impunidad en nuestro país y ante eso nos rebelamos”, añadió Acevedo, precisando que “eso no significa que tengamos odio, rabia, porque no está en nosotros, porque no queremos repetir estos hechos que ocurrieron hace más de 30 años atrás”.

Aún cuando el diputado deba dar cuenta del hecho en el Tribunal de Ética de la Cámara, la defensora de los derechos humanos lamentó que esto “es un mero trámite. Va haber una sanción que puede ser una amonestación, o más adelante, si fuera reiterativa puede llegar a una sanción de recursos y lo último sería una censura, pero creo que no basta con eso”.

“Hoy día estas publicaciones que se hacen no solamente él, sino también una gran cantidad de diputados han incurrido a estas situaciones y ante eso yo creo que lo único que podemos hacer en la Cámara es volver a reponer algunos proyectos que tengan que ver en función de impedir estos hechos de odio que se dan”, exhortó.

La promoción de un trabajo legislativo para subsanar las declaraciones de odio vertidas por figuras del Congreso radica en las consecuencias que ello pueda devenir en la sociedad, señaló la diputada. “Son realidades que quedan en el contexto, es decir ya hay un diputado que puede darse ese derecho a hablar así de las víctimas, yo no sé qué le espera al resto de la sociedad, más aún cuando la propaganda del Rechazo habla de amor ¿De qué amor estamos hablando? Si yo hablo de amor estoy porque estos hechos no vuelva a ocurrir pero además tener un cierto grado de empatía de las personas que han sufrido las violaciones a los derechos humanos”, sostuvo.

“No podemos impedirle que hable porque es su derecho”, reparó, “pero que esas palabras no sean ofensivas para las víctimas o para en general la sociedad en su conjunto, porque todos estamos porque hayan cambios en el país, cambios profundos, porque realmente vivamos en dignidad, en la verdad y la justicia y ante estos diputados que hablan solo de odio, no sé si vamos a conseguir eso”, lamentó.