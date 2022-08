080206f642

6784a3eeee

Derechos Humanos Justicia Medio Ambiente Ministra de Justicia visita a defensora medioambiental tras quema de su hogar Lorena Donaire, ha sido víctima de amenazas, ingresos ilegales a su domicilio y también la quema de su hogar. Así, la titular de Justicia declaró que estan trabajando en un estatuto de protección de los derechos de los defensores de la naturaleza. Diario Uchile Viernes 19 de agosto 2022 15:55 hrs.

Compartir en

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, visitó junto al delegado presidencial provincial a la activista por el medio ambiente Lorena Donaire, quien ha sufrido amenazas hacia su persona y su familia, así como ataques y la quema de su hogar. Desde la comuna de Petorca, la titular de Justicia ratificó la responsabilidad del Gobierno y la del Presidente de la República, Gabriel Boric, respecto a la protección de los y las defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. “Como Gobierno tenemos un compromiso, hemos ratificado el tratado de Escazú, estamos trabajando en un estatuto de protección de los derechos de los defensores medioambientales”, manifestó Ríos. La ministra llegó al lugar de residencia de Lorena Donaire con el fin de dar a conocer su caso y prestar el apoyo necesario. Donaire es una reconocida activista medioambiental por el agua y los territorios de la Provincia de Petorca, militante de Modatima y fundadora de Mujeres Modatima, quienes por años han denunciado públicamente la usurpación del agua. Su dedicación con la protección de los bienes naturales del país le ha significado ser víctima de una serie de atentados en contra, no sólo de su persona, sino que también de sus dos hijas y la quema de su hogar. “Lorena ha sido víctima de persecución, nos preocupa enormemente la situación que ha tenido que vivir ella con su familia y estamos acá para ver cómo nos podemos poner a su servicio y poder colaborar para aumentar el nivel de protección, pero también para asegurar que en adelante no se sigan vulnerando los derechos y se intimide a quienes defienden la naturaleza”, declaró la ministra. La activista medioambiental expresó su gratitud por la visita y apoyo de la titular de Justicia y la delegación presidencial. Además, recalcó la relevancia de la firma del tratado de Escazú. “Creemos que es importantísimo el proceso que viene tras la firma del tratado de Escazú, pero también implementar medidas para proteger la vida de quienes defienden los territorios, de quienes defienden los derechos humanos al agua, los derechos humanos ambientales”, afirmó. Por su parte, el delegado presidencial provincial, Luis Soto, también agradeció la visita de la ministra Marcela Ríos y expresó su inquietud en cuanto a la violencia que enfrentan las y los activistas por la naturaleza. “Estamos bastante preocupados por todas las amenazas que se han recibido últimamente a diferentes luchadores por el medioambiente, por el agua, preocupados por la situación de Lorena y sus hijos. Estamos un poco más conformes, sabiendo que tenemos muchas cosas más que hacer”, destacó. Antecedentes de ataques a Lorena Donaire Fue el día 12 de junio de 2022, a cinco días de realizarse un encuentro internacional organizado por Modatima y otras organizaciones por la recuperación del agua, que la activista medioambiental sufrió un ataque incendiario en su hogar, sufriendo la pérdida total del inmueble. Respecto de estos hechos, fue al día siguiente a realizar la correspondiente denuncia a Fiscalía, lo cual no fue posible debido a trabas que opuso la institución, según señala GreenPeace. Dijeron que, entre otras cosas, no les había llegado el parte policial, que no podían obtener copias y que tampoco era posible hablar con el Fiscal. Menos de un mes de ocurrido el incendio, el 7 de julio de 2022, sus hijas de 13 y 17 años, al transitar por la calle, habrían sido intoxicadas con alguna sustancia, ya que comenzaron a sentir náuseas, ardor en sus fosas nasales y vías respiratorias, dificultando su respiración, además de cefalea y dolor en el pecho. En cuanto a estos hechos se interpuso una denuncia en la PDI al día siguiente. Una de sus hijas señaló que cuando estaban caminando, atrás de ellas venía un grupo de tres sujetos mayores vestidos con prendas oscuras. El 22 de junio se interpuso una querella por Lorena Donaire, ante el Juzgado de Garantía de La Ligua por el delito de incendio, la que se encuentra en tramitación. Asimismo, la delegación presidencial de Valparaíso interpuso una querella ante el Juzgado de Garantía de La Ligua. Con fecha 11 de julio se presentó una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la gravedad, urgencia y posibilidad de daño irreparable de la situación de riesgo que se encuentra la defensora. A lo largo de su trayectoria como activista ambiental, Lorena ha sido víctima de múltiples amenazas e ingresos ilegales a su domicilio, los que no han podido ser constatado por Fiscalía ni Carabineros.

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, visitó junto al delegado presidencial provincial a la activista por el medio ambiente Lorena Donaire, quien ha sufrido amenazas hacia su persona y su familia, así como ataques y la quema de su hogar. Desde la comuna de Petorca, la titular de Justicia ratificó la responsabilidad del Gobierno y la del Presidente de la República, Gabriel Boric, respecto a la protección de los y las defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. “Como Gobierno tenemos un compromiso, hemos ratificado el tratado de Escazú, estamos trabajando en un estatuto de protección de los derechos de los defensores medioambientales”, manifestó Ríos. La ministra llegó al lugar de residencia de Lorena Donaire con el fin de dar a conocer su caso y prestar el apoyo necesario. Donaire es una reconocida activista medioambiental por el agua y los territorios de la Provincia de Petorca, militante de Modatima y fundadora de Mujeres Modatima, quienes por años han denunciado públicamente la usurpación del agua. Su dedicación con la protección de los bienes naturales del país le ha significado ser víctima de una serie de atentados en contra, no sólo de su persona, sino que también de sus dos hijas y la quema de su hogar. “Lorena ha sido víctima de persecución, nos preocupa enormemente la situación que ha tenido que vivir ella con su familia y estamos acá para ver cómo nos podemos poner a su servicio y poder colaborar para aumentar el nivel de protección, pero también para asegurar que en adelante no se sigan vulnerando los derechos y se intimide a quienes defienden la naturaleza”, declaró la ministra. La activista medioambiental expresó su gratitud por la visita y apoyo de la titular de Justicia y la delegación presidencial. Además, recalcó la relevancia de la firma del tratado de Escazú. “Creemos que es importantísimo el proceso que viene tras la firma del tratado de Escazú, pero también implementar medidas para proteger la vida de quienes defienden los territorios, de quienes defienden los derechos humanos al agua, los derechos humanos ambientales”, afirmó. Por su parte, el delegado presidencial provincial, Luis Soto, también agradeció la visita de la ministra Marcela Ríos y expresó su inquietud en cuanto a la violencia que enfrentan las y los activistas por la naturaleza. “Estamos bastante preocupados por todas las amenazas que se han recibido últimamente a diferentes luchadores por el medioambiente, por el agua, preocupados por la situación de Lorena y sus hijos. Estamos un poco más conformes, sabiendo que tenemos muchas cosas más que hacer”, destacó. Antecedentes de ataques a Lorena Donaire Fue el día 12 de junio de 2022, a cinco días de realizarse un encuentro internacional organizado por Modatima y otras organizaciones por la recuperación del agua, que la activista medioambiental sufrió un ataque incendiario en su hogar, sufriendo la pérdida total del inmueble. Respecto de estos hechos, fue al día siguiente a realizar la correspondiente denuncia a Fiscalía, lo cual no fue posible debido a trabas que opuso la institución, según señala GreenPeace. Dijeron que, entre otras cosas, no les había llegado el parte policial, que no podían obtener copias y que tampoco era posible hablar con el Fiscal. Menos de un mes de ocurrido el incendio, el 7 de julio de 2022, sus hijas de 13 y 17 años, al transitar por la calle, habrían sido intoxicadas con alguna sustancia, ya que comenzaron a sentir náuseas, ardor en sus fosas nasales y vías respiratorias, dificultando su respiración, además de cefalea y dolor en el pecho. En cuanto a estos hechos se interpuso una denuncia en la PDI al día siguiente. Una de sus hijas señaló que cuando estaban caminando, atrás de ellas venía un grupo de tres sujetos mayores vestidos con prendas oscuras. El 22 de junio se interpuso una querella por Lorena Donaire, ante el Juzgado de Garantía de La Ligua por el delito de incendio, la que se encuentra en tramitación. Asimismo, la delegación presidencial de Valparaíso interpuso una querella ante el Juzgado de Garantía de La Ligua. Con fecha 11 de julio se presentó una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la gravedad, urgencia y posibilidad de daño irreparable de la situación de riesgo que se encuentra la defensora. A lo largo de su trayectoria como activista ambiental, Lorena ha sido víctima de múltiples amenazas e ingresos ilegales a su domicilio, los que no han podido ser constatado por Fiscalía ni Carabineros.