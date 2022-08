610a777842

Nacional Revise si está en la lista: Servel publicó la nómina definitiva de vocales de mesa para el Plebiscito Los elegidos en esta oportunidad como vocales de mesa no tendrán la oportunidad de eximirse. No obstante, de no poder cumplir con la responsabilidad cívica, tendrán que justificarlo ante el Juzgado de Policía Local. Diario UChile Sábado 20 de agosto 2022 10:41 hrs.

A 15 días del Plebiscito donde se decidirá si se aprueba o rechaza la propuesta de nueva Constitución, el Servicio Electoral (Servel) publicó este sábado la nómina definitiva de vocales de mesa. Cabe recordar que este jueves venció el plazo para excusarse, por lo que hoy se dio a conocer quiénes serán los reemplazantes. Estas personas fueron escogidas por las Juntas Electorales. Los elegidos en esta oportunidad como vocales de mesa no tendrán la oportunidad de eximirse. No obstante, de no poder cumplir con la responsabilidad cívica, tendrán que justificarlo ante el Juzgado de Policía Local. Para ello, las personas en esta situación deberán presentar los antecedentes que acrediten las razones por las que no se pudieron presentar el 4 de septiembre. Por último, quienes no cumplan con ser vocales de mesa ni realicen este trámite, arriesgan una multa que varía entre las 2 y 8 UTM por infracción electoral, según lo dispone el artículo 151 de la Ley N° 18.700. Para revisar su situación electoral y ver el local de votación que le tocó, las personas pueden consultar esa información en el siguiente sitio web: https://consulta.servel.cl/.

