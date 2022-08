“Solo vemos duda”: Oficialismo cuestiona postura del Rechazo sobre itinerario constituyente

A menos de dos semanas del plebiscito de salida, desde el oficialismo han endurecido el tono en su emplazamiento a la derecha, con la finalidad de que el sector se comprometa transversalmente a la promoción de una nueva Constitución en caso que gane el Rechazo y a que sincere el mecanismo que propiciará para cumplir con dicha tarea a partir del 5 de septiembre.

A ese llamando, adicionaron una serie de cuestionamientos sobre el efectivo compromiso del sector por la profundización de la democracia. Ello tras la entrevista de Rocío Cantuarias en la que la ex convencional llamó a la paridad como una estupidez y la última emisión de la franja del Rechazo, en la que una escort trans dice no haber denunciado a su agresor por amor.

Es así que tras el Comité Político Ampliado de los lunes en el Palacio de La Moneda, Ximena Peralta, presidenta subrogante de Convergencia Social, cuestionó la posibilidad cierta de que el sector pueda comprometer un camino que permita salir de la crisis de la democracia chilena.

“Mientras nosotros hemos señalado muy claramente cual es la ruta de implementación de la nueva Constitución, cual es el camino que tenemos que recorrer para que aquellos derechos que hemos conquistado, para que aquella profundización de la democracia sea real y aquellas cosas en Chile nos hemos movilizado por años se cumplan (….) del Rechazo solo vemos duda”, señaló.

“Ayer conocimos la entrevista de la ex convencional Cantuarias que decidió tratar la paridad como una estupidez. No estoy parafraseando, estoy citando lo que ella dijo, lo calificó como una estupidez una norma que nos permite que las mujeres salgamos de la subrepresentación crónica en la que estamos las instituciones de Chile”, criticó, afirmando que “no es que seamos ni menos capaces, ni más tontas, ni que tengamos otros intereses que no tengamos la misma cantidad de concejalas, de parlamentarias, de mujeres en distintos espacios de poder, y cuando las mujeres no estamos en distintos espacios de poder nuestros intereses y nuestras vidas se ven bajo amenaza”.

Abundando al respecto, el timonel de Comunes, Marco Velarde, condenó el contenido emitido por el Rechazo este domingo en televisión abierta.”Amor no puede ser decir que nos callemos ante al violencia, no puede ser que permitamos que estos mensajes lleguen a nuestra ciudadanía”, afirmó.

“Hacemos un llamado a los actores del Rechazo, a quienes están a cargo de la franja, a quienes financian esta campaña, a quienes han estado escondidos atrás y no han podido hablar, como Sebastián Piñera, José Antonio Kast, los actores del Rechazo que han estado escondidos, a que no sigan haciendo una apología de la violencia”, instó.

En tanto, el líder de Acción Humanista, Tomás Hirsch, señaló que “mientras el Rechazo está en esta campaña violenta, hemos tenido una reunión del Comité Político Ampliado en el que hemos escuchado a un Gobierno que está preocupado preparándose para llevar a adelante el plebiscito de la mejor manera”. Además aseguró que los partidos que están por la opción del Apruebo, “estamos muy contentos porque estamos trabajando unidos, estamos viendo cómo se despliega esta campaña en todos los territorios del país”.

La reticencia de Chile Vamos

El llamado a la derecha respecto a una propuesta sobre el itinerario constituyente en caso que se imponga la opción que están promoviendo, ya lo venían extendiendo parte del propio gabinete del Presidente Boric. Mientras la titular del Segegob, Camila Vallejo, indicó la semana pasada que “le hemos pedido a todos los sectores y partidos promotores del Rechazo que ojalá puedan ponerse de acuerdo en un camino”, luego de reunirse con los senadores Walker y Rincón, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, apuntó sus dardos contra Chile Vamos, lamentando que “no quieran presentar propuestas respecto a las certezas que busca el país para el 5 de septiembre”.

Así, este fin de semana, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dijo estar en la incertidumbre sobre la fórmula de la derecha para la redacción de una nueva Constitución. “Qué viene el 5 de septiembre por parte de la derecha, qué dice (Javier) Macaya, qué dice Rojo Edwards, qué dice (Francisco) Chahuán. La ciudadanía necesita certezas”, exhortó.

“Tiene que salir la derecha que tiene representación parlamentaria, que es la que nos importa hoy día, y que diga unánimemente que están por una nueva Constitución para Chile, porque la Constitución del 80′ ya no da más”, añadió la timonel del PS, llamando a que “lo digan por escrito y lo firmen, que digan estamos por una nueva Constitución y vamos a trabajar por un nuevo proceso constituyente”, agregó.

Sobre ello se refirieron este lunes los timoneles de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional, asegurando que Chile Vamos está por la redacción de una nueva Constitución en caso que se imponga el Rechazo, no obstante se cerraron a abundar en el mecanismo previo al plebiscito. “No vamos a entrar en discusiones, en polémicas de lo que viene posteriormente al 4 porque nuestra fuerza y energía están puestas en el día 4 y los partidos se juegan hasta el último minuto”, señaló el timonel de la UDI, Javier Macaya.

“Nosotros ya hemos dado suficientes muestras de la voluntad con el cambio constitucional, no solamente con nuestros diez compromisos, con la votación favorable del proyecto de los 4/7 de la senadora Ximena Rincón, hay un proyecto de la Senadora Ximena Rincón hoy día presentado que habilita la continuidad del proceso constituyente con la modificación del artículo 142 de la Constitución (…) pero hay que ver cómo. Nosotros sabemos que el proceso tiene que ser con paridad, que tiene que ser participativo, pero de nuevo, si se quiere hablar de mecanismos tenemos que triunfar el próximo 4 de septiembre”, añadió.

En esa línea, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Cháhuan, consideró que la propuesta extendida al Gobierno por los senadores Rincón y Macaya es “un buen inicio de conversación o marco”, para un eventual nuevo proceso constituyente. No obstante señaló que la conversación para aterrizar el proyecto debe darse en el Congreso a partir del 5 de septiembre.

“Nosotros vamos -a partir del 5 de septiembre- a comenzar la discusión del procedimiento, pero hemos asegurado que los tres partidos de Chile Vamos estamos comprometidos por una buena y nueva Constitución y por rechazar la propuesta de la Convención”, sostuvo.

Pero lo anterior no pasó inadvertido por los dirigentes del oficialismo. “Vemos las declaraciones de Javier Macaya que dice que antes del 5 no hay nada que hablar sobre cuál es el camino que viene. Sin embargo, ellos son los que se tienen que hacer cargo“, arremetió Peralta de Convergencia Social.

“Nosotros nos preguntamos además ¿Qué piensa el partido Repúblicano? El partido Repúblicano hoy día le duela a quien le duela es una fuerza relevantísima en la política chilena y de hecho hace poquitos meses atrás estaba toda la derecha muy ordenada detrás de José Antonio Kast, el gran ausente de esta campaña ¿Qué piensa el partido Repúblicano? Ha sido muy claro, a ellos les gusta la Constitución del 80“, añadió.

Vallejo: “Una cosa es la voluntad del Gobierno y otra la respuesta del Congreso”

En la vocería respectiva de los lunes, la ministra de la Segegob abordó las declaraciones con las que el Presidente Boric volvió a plantear la instalación de una nueva Convención en caso que gane el Rechazo. “El pueblo de Chile ya tomó una decisión y lo hizo de manera muy mayoritaria. Repetir ese plebiscito (de entrada) me parecería redundante”, señaló el Mandatario el fin de semana.

Una voluntad que el Ejecutivo está por respetar, señaló la secretaria de Estado. Sin perjuicio de ello, advirtió que “una cosa es la voluntad del Gobierno y otra es la respuesta que tendrá que dar el Congreso Nacional, donde se tramitan las reformas constitucionales y las leyes orgánicas que materializan los detalles del procedimiento”.

“Por eso hemos sido claros en reiterar la invitación a los sectores del Rechazo, desde el Partido Republicano a algunos parlamentarios de la DC que están por el Rechazo a que puedan presentar una propuesta única para dar más certezas al camino, porque esto no es solamente la propuesta del Gobierno, son las propuestas de los y las parlamentarios que tienen que votar y garantizar que el camino posterior a esa opción, de triunfar, se pueda materializar“, sostuvo.

El objetivo además es que “la ciudadanía tenga claro si es que hay voluntad o no de continuar el proceso por parte de los partidarios de la opción del Rechazo”, añadió Vallejo.