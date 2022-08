“Que el Senado actúe en consecuencia”: Parlamentarios valoran suma urgencia del Gobierno al proyecto que anula Ley de Pesca

Suma urgencia ingresó el Gobierno al proyecto que busca la nulidad de la Ley de Pesca, presentada al Congreso el 2016 por los entonces diputados Daniel Núñez y Hugo Gutierrez. Con la decisión del Ejecutivo, el Senado dispondrá de 15 días, desde que se ingrese la urgencia -que será la próxima semana- para discutir y votar la iniciativa. Ello ha sido valorado por los legisladores de la Cámara, donde el proyecto fue aprobado con amplio respaldo el pasado lunes 8 de agosto.

Esa fecha, el hemiciclo de los y las diputadas visó con 117 votos a favor, cero en contra y 20 abstenciones el proyecto que establece la procedencia de la nulidad de la actual norma, toda vez que existen fallos judiciales condenatorios por cohecho que acreditan que durante su tramitación se produjo una indebida intromisión de intereses particulares en su contenido. Ello bajo la administración del ex presidente Sebastián Piñera y en circunstancias que Pablo Longueira era ministro de Economía.

El Gobierno del Presidente Boric, a través de un comunicado del Ministerio de Economía precisó que una eventual nulidad de la ley vigente no dejaría al sector sin regulación ya que, de ser aprobada esta moción, se contemplan dos años para la dictación de una nueva ley.

Un plazo razonable, señalan desde la cartera, para el diseño y tramitación de una nueva Ley de Pesca. Para ello el Gobierno ha trabajado en la apertura de un proceso de diálogos ciudadanos que iniciarán el próximo 21 de septiembre de este 2o22.

Aquilatando la medida, la diputada de Comunes, Camila Rojas, consideró la celeridad como una buena noticia para el país. “Estoy muy contenta de que el Gobierno le haya puesto urgencia porque tenemos la oportunidad en el Congreso, ya la tuvo la Cámara de Diputados, y ahora la tiene el Senado de terminar con esta ley corrupta, esta ley que se hizo dictada por los empresarios de la pesca y que ha tenido un impacto tan nocivo para la gente de la mar”, sostuvo.

Por su parte, el diputado socialista, miembro de la comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara, Daniel Manouchehri, destacó la determinación del Gobierno e instó a que presente un nuevo proyecto de Ley de Pesca que resguarde los recursos de todos.

“Valoramos profundamente que el Gobierno le esté dando suma urgencia a la nulidad de una ley corrupta como es la Ley de Pesca. No podemos tener en nuestro país leyes fruto del cohecho. Esperamos que el Ejecutivo prontamente pueda enviar un nuevo proyecto de ley para una nueva Ley de Pesca que proteja los recursos de todos los chilenos y que tenga un gran énfasis en la pesca artesanal”, señaló.

Sobre ello, el presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD) exhortó al Senado a avanzar en la nulidad para subsanar las brechas que existen entre el Parlamento y la ciudadanía.

“Nosotros ya lo aprobamos en la Cámara de Diputados de forma bastante transversal y más allá de las discusiones o diferencias jurídicas o políticas respecto del alcance del proyecto mismo, creo que es una señal muy potente al país que el Congreso Nacional actual, que es un Congreso que está buscando además relegitimarse, acercarse nuevamente a la ciudadanía desde la institucionalidad, rechace categóricamente una ley que tuvo un origen ilegítimo en base a la corrupción y esa es una señal también de que no queremos eso en nuestro país, no lo vamos a permitir también a futuro, así que yo espero que el Senado se sume rápidamente a esta tramitación“, sostuvo.

Consultado por el proyecto, el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke indicó que “lo que propone es la nulidad, que es algo que no existe en la práctica legal porque las leyes se derogan, se reemplazan por otras”.

“Yo tengo la idea de que eso debe proponer un plazo para que se haga una ley y entiendo que eso es lo que se va a proponer, así que me parece que lo tendrá que ver la comisión de Pesca con premura y pasarse por la urgencia que le haya puesto al Gobierno de buena manera para tener un proyecto que reemplace a la actual Ley de Pesca”, añadió.

En conversación con nuestro medio, el presidente del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) Hernán Córtes, señaló que la acción del Gobierno viene a cumplir un compromiso adoptado por el Presidente Boric en el período de campaña, sobre avanzar en la nulidad de la Ley de Pesca.

“Hay que recordar que esta Ley entregó privilegios a las 7 familias, el 70 por ciento de especímenes están en manos de sectores industriales en forma gratuita, bueno no tan gratuita porque algo deben haber pagado para que estuviera preso Orpis (UDI) y sancionado a la señora Isasi (UDI) por lo tanto muestras de una ley corrupta son evidentes y no se justifica el tener vigente esta ley”, sostuvo.

En esa línea, dijo esperar que “el Senado actúe en consecuencia de lo que está pidiendo la ciudadanía y no se desconecte de esto y no ponga las cortapisas que ya están intentando hacer al decir que los pescadores están siendo manipulados por el tema de la votación de la Constitución que viene hoy día, cosa que no es así. La pesca artesanal está muy interesada en que se avance rápidamente por el tema de la nulidad de la ley y ese es el camino que eligió el Presidente decidió”.

Respecto a los principales elementos que debe contener el nuevo proyecto de Ley de Pesca, Córtes hizo hincapié en la necesidad de contar con un mejor fraccionamiento para los pescadores artesanales, en la propiedad de los peces en manos del Estado, y en la existencia de una plataforma social. Además dijo que es necesario eliminar las acciones nocivas como la pesca por arrastre, y en esa línea exhortó a dar protección efectiva de las 5 millas, a modo que no se siga perforando la superficie marina como ocurre con la Ley de Pesca vigente.