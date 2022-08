“Sobran votos para llegar a un nuevo proceso constituyente”: Desbordes afirma que se puede prescindir de la unanimidad de la derecha para redactar un nuevo texto

El ex presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió a la posibilidad de iniciar un nuevo proceso constituyente en caso que se imponga el Rechazo este 4 de septiembre.

Tras una serie de cuestionamientos a la disposición de la derecha para redactar un nuevo texto y el emplazamiento al sector que realizó la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, para que se declarare de forma unánime en favor de una nueva Constitución, el otrora timonel de RN afirmó que se puede redactar otra propuesta sin la voluntad del Partido Republicano e incluso con descuelgues de Chile Vamos.

“Le quiero decir a la gente que no se necesitan los votos de Republicanos. No necesitamos los votos del Partido Republicano, con todo respeto que les tenemos. Incluso, pudiendo haber algunos disidentes dentro de la UDI o RN, tampoco son necesarios porque sobran después de la reforma que acaba de hacer el Congreso“, sostuvo.

Respecto al partido de José Antonio Kast, el ex ministro de Defensa de Piñera señaló que “Republicanos está en todo su derecho en decir que no va a apoyar una nueva Constitución en un nuevo proceso. Yo respeto eso. Creo que están profundamente equivocados. No se quisieron subir, nadie los puede obligar, no vamos a obligar a nadie”.

En cuanto al conglomerado que integra RN, la UDI y Evópoli en el Congreso, aseguró que “hay un compromiso de Chile Vamos por una nueva Constitución”. En ello adujo que “se pusieron sobre la mesa ciertos puntos”.

“El Estado Social y Democrático de Derecho, que ya está puesto en lo que dice Chile Vamos, va a permitir la paridad. Es un principio civilizatorio, es un avance que no se va a modificar, que no vamos a retroceder en eso. Te lo dice alguien que se la jugó por la paridad en la constituyente, para bien o para mal”, afirmó en “Tu Decides” de Canal 13.

Haciendo énfasis en que “los votos sobran para hoy día garantizarle a las chilenas que el país no retrocede en eso”, Desbordes añadió que “esto te permite pensar que el proceso tampoco va a hacer tan largo, porque ya tenemos una serie de cosas que valoramos en la propuesta”.

“Son cosas correctas, como el desarrollo con respeto al medio ambiente, que tiene que estar en la partida en el próximo texto que se discuta”, aseveró.

“El punto es que hay cosas buenas y hay otras cosas que están mal que son tan importantes, tan graves, que a mi juicio nos permiten rechazar. Yo respeto a quien está por el Apruebo, mi posición es distinta”, abundó al respecto.