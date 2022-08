a6eb36fc0b

Ciudad y territorio Género Plebiscito Campaña del Apruebo se manifiesta por la vivienda digna y propia: “Es lamentable que haya sectores que le estén mintiendo a las personas” Exconstituyentes destacaron las garantías que permitiría la nueva Constitución, entre ellas el mandato al Estado a construir casas de acogida para casos de violencia de género, el derecho a la ciudad y el derecho de vivir en entornos seguros. Joana Carvalho Viernes 26 de agosto 2022 17:22 hrs.

El Comando por el Apruebo se reunió con el bloque de pobladoras y pobladores, ex constituyentes, arquitectas y arquitectos, junto a los comandos Movimientos Sociales por el Apruebo y AprueboxChile para manifestarse por la casa propia, derecho que aseguran sí esta establecido en la propuesta constitucional. Desde la Población El Castillo en La Pintana, Alondra Carrillo Vidal exconvencional, expuso que la norma que consagra el derecho a la vivienda digna establece también una garantía “indispensable que han levantado las mujeres y pobladoras del país: el mandato al Estado a construir casas de acogida para casos de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos”. “Porque el derecho a la vivienda, el derecho a un lugar en el cual resguardarnos de la violencia no puede esperar. Ahora es cuando. Vamos a aprobar esta Constitución, una que garantiza la dignidad de pobladores y pobladoras de este país”, enfatizó. El exconstituyente y exdirector social del Hogar de Cristo, Benito Baranda, destacó que el derecho a la vivienda complementa el derecho a la ciudad y el derecho de vivir en entornos seguros y libres de violencia, los tres consagrados en la propuesta. “Esta Constitución es la que permite atacar las causas estructurales de la desigualdad, por eso aseguramos en el artículo 51 que el Estado es el que tiene que disponer los suelos para poder construir”, declaró. De la misma manera, la vocera del Comando por el Apruebo y diputada de la República, Karol Cariola, concordó con ambas intervenciones y destacó que no puede seguir ocurriendo que los comités de vivienda sean los responsables de la búsqueda del terreno donde construir casas y que las personas deban competir por quién tiene más necesidad de tener un techo. La parlamentaria señaló que la actual Constitución no menciona en ninguno de sus artículos el derecho a la vivienda. Además, expuso que en el artículo 78 de la propuestas de texto fundamental se establece el derecho a la propiedad. “Es lamentable que haya sectores, sobre todo sectores del Rechazo, que le estén mintiendo a las personas, que jueguen con sus sueños y sus anhelos al decirles que la vivienda no va hacer propia y que no se la van a poder heredar a sus hijos”, dijo. En la misma línea, Cariola recalcó que aquellas afirmaciones son “una gran mentira”, porque la nueva Constitución garantiza el derecho a la vivienda digna, propia y heredable para la familia. Igualmente, la diputada reconoció la movilización de pobladores y pobladoras por esta causa, quienes con mucho esfuerzo impulsaron que esta normativa este incorporada en la nueva Constitución y recientemente convocaron a una marcha que contó con alrededor de 50 mil personas.

