Vlado Mirosevic: “La pelotera que queda si es que gana el Rechazo es un problema de los que le prometieron al país esa opción”

Una álgida agenda es la que ocupa por estos días al diputado Liberal y coordinador del comando del Apruebo, Vlado Mirosevic. A casi una semana del plebiscito de salida, el itinerario de ApruebaxChile contempla 15 nuevos Apruebazos en distintas partes del país, en lo que se considera a Antofagasta, Concepción y Puerto Montt. Además los voluntarios y voluntarias del Comando están extremando sus esfuerzos para superar la meta de las dos millones de casas recorridas por el Apruebo. Todo ello antes del primero de septiembre que es para cuando está programado el cierre de campaña.

Sobre el pulso que toma el Apruebo en los territorios se refirió el legislador en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, dando cuenta además de su percepción sobre las tratativas oficialistas respecto a una presunta nueva Convención en caso que triunfe el Rechazo. Al respecto, el parlamentario por el distrito 1 llamó a no dar viabilidad a la opción que no se promueve, ya que a su modo de ver, será el Rechazo el que tendrá que responder sobre la “pelotera” que irá a devenir de la “ratificación de la Consitución de Pinochet”.

En la recta final al plebiscito ¿Cómo está viendo el respaldo a la opción del Apruebo?

La verdad es que la campaña del Apruebo ya tomó un ritmo con una fuerza territorial que nos da mucha esperanza por lo que hemos visto en la calle, por como hemos visto que los comandos territoriales están desplegados. Eso es relativamente reciente, llevamos pocas semanas en esto, es una campaña que partió orgánicamente tarde. Esperamos que se entregara el texto constitucional, mientras que la campaña del Rechazo lleva más de un año haciendo campaña para que el proceso fracase, pero a mí me esperanza mucho lo que veo porque en los territorios, la gente se está desplegando. Tenemos miles de voluntarios en el país, cada persona que entrega un volante en Chile en favor del Apruebo, que toca una puerta, es una persona voluntaria, no se le paga a nadie y por lo tanto es gente que tiene convicción a diferencia de las fuerzas del Rechazo donde hemos visto que la mayoría son gente pagada. Yo creo que le hemos sacado amplia ventaja en el despliegue territorial al Rechazo.

Esta semana partió con un Superlunes que reunió a los comandos de AprueboxChile y Movimientos Sociales por el Apruebo ¿Cómo evalúa ese hito?

En el Apruebo tenemos capacidad de unidad, de diálogo, de poner las cosas importantes por delante y las cosas importantes por delante es que por mucho tiempo se peleó para tener una Constitución, que no es por supuesto una varita mágica, pero es una Constitución que al menos, cuando se trata de los momentos difíciles de la vida, esté a favor tuyo y no esté en tu contra, como lamentablemente la Constitución del 80 resultó ser un tapón, una muralla para impedir los cambios en Chile que beneficiaban a los chilenos en esos momentos difíciles, eso es lo más importante para nosotros.

Nos hemos puesto de acuerdo en el corazón de la nueva Constitución, incluso respecto de las mejoras, son mejoras que no tocan el corazón de la nueva Constitución que es poner los derechos sociales en el pacto social. Estamos de acuerdo en eso, por eso es que la reunión y la unidad con los movimientos sociales ha sido clave también. Esta campaña va avanzando con unidad, fraternidad porque eso es lo que queremos para Chile y estamos haciendo una campaña limpia, no hemos caído ni en las mentiras ni en la manipulación de la gente.

Desde el Apruebo han acusado una falta de mediatización deliberada sobre los Apruebazos ¿Qué dice sobre ello?

Yo creo que efectivamente ha faltado mayor cobertura a algo que es bastante excepcional que son decenas de eventos con miles de personas, cada uno en territorios muy distintos, muy diversos del país, da cuenta de un pulso que comenzó a tomar una fuerza bastante grande y, bueno sí, yo creo que ha faltado cobertura. Pero ya está, qué vamos a hacer. Yo creo que ha faltado cobertura porque son eventos que no pasan desapercibidos, o sea estamos hablando de miles de personas por cada evento, de una fotografía muy bonita con mucho simbolismo, con mensajes de la gente, en fin. Creo que el Rechazo no ha hecho lo mismo.

¿Y por qué cree que ocurre la falta de cobertura?

Yo creo que la gente puede sacar sus propias conclusiones e interpretar por qué esto no está pasando.

¿Cómo ha visto el debate sobre mecanismos para una presunta nueva Convención en caso que gane el Rechazo? ¿Es pertinente abordar esa materia ahora o reviste una suerte de derrotismo?

Yo creo que aquellos que le proponen al país a través del Rechazo ratificar la Constitución de Pinochet… porque eso es lo que están proponiendo, están proponiendo legitimar la Constitución de Pinochet a través del voto Rechazo. De repente hay gente que no le toma el peso de lo significa votar Rechazo, pero en la práctica es un yo quiero quedarme con cómo la cosas están, quiero que las cosas sigan igual, eso es el voto Rechazo. Creo que son ellos, los que le proponen eso al país los que tienen que responder explícitamente cuál es el plan que tienen en la eventualidad que gane el Rechazo. Hoy día no tienen ningún plan, no tienen un acuerdo al respecto y tengo la impresión de que si ese escenario se produce, el del triunfo del Rechazo, va a ser una pelotera, porque no va a haber acuerdo sobre cómo seguir y hay un riesgo evidente de que no quede en nada, por lo tanto que seamos los del Apruebo los que tengamos que responder como se sigue si gana el Rechazo me parece que no es el caso.

Nosotros no tenemos que responder eso, nosotros lo que tenemos que responder es por qué razón, y tenemos que darle garantías al país una vez aprobado ese texto constitucional que es mucho mejor que la actual Constitución, sobre ese nuevo texto que tiene una serie de conquistas para los chilenos y chilenas. Le podemos hacer mejoras y podemos abrir un nuevo debate democrático que la propia Constitución establece mecanismos para que sean modificadas algunas cosas o aclaradas o hacer leyes de implementación que precisen. Eso es de nuestro interés y nosotros ya nos pusimos de acuerdo en eso, todas las fuerzas del Apruebo sin excepción, aunque la derecha pronosticó que era imposible que llegáramos a ese acuerdo, firmamos un compromiso para despejar dudas y establecer mejoras y eso es muy bueno. Nosotros tenemos que responder sobre eso, no sobre lo otro. La pelotera que queda si es que gana el Rechazo es un problema de los que le prometieron al país esa opción.

Pero en una presunta nueva Convención, como el Presidente ya lo ha adelantado en el caso que no se apruebe el texto ¿Considera que se debe repetir la misma fórmula para la representación de independientes y escaños reservados?

Me parece que sería un error de nuestra parte, como Apruebo, ponernos a diseñar un mecanismo en la eventualidad de que gane el Rechazo, porque yo no quiero que gane el Rechazo y realmente no tengo respuesta sobre qué es lo que viene en caso de que gane el Rechazo. Creo que tenemos que avanzar, como ha dicho el Presidente, en que el proceso se inicie de nuevo como un reset, volver a cero, y creo que en eso estoy con el Presidente. Hay que seguir ese camino porque hay un mandato en el plebiscito de entrada, pero realmente no sé qué es lo que va a pasar, no me atrevería a decirlo porque he escuchado a distintas voces en la derecha que son muy disímiles, no tienen capacidad de ponerse de acuerdo en cuál es el camino de certezas que le ofrecen al país, no hay certezas en el Rechazo. La única certeza es que nos quedamos con la Constitución actual y legitimada por una mayoría ciudadana.

En el pasado comité político ampliado se evidenciaron diferencias entre las coaliciones sobre las características de una nueva Convención. El presidente del partido Liberal -Patricio Morales- señalaba que hay errores que no se pueden repetir en alusión a los independientes ¿Comparte esas críticas?

Nosotros desde el comando del Apruebo hacemos un llamado a las distintas fuerzas que están detrás del Apruebo a no entrar en una discusión de un escenario que no queremos para Chile. Nosotros no queremos un escenario donde gane el Rechazo, por tanto no es momento oportuno que discutamos ahora sobre un escenario que no queremos. Ese es nuestro llamado, un llamado a la unidad desde el Apruebo donde no perdamos el objetivo histórico que es tener una nueva Constitución hecha democráticamente de forma paritaria y avanzar en eso. Lo otro son discusiones que no recomendamos, porque vuelvo a insistir, esto es un asunto que los interesados en el Rechazo tendrán que responder, qué camino el ofrecen a Chile. No es un problema nuestro.

En cuanto al Rechazo ¿Ve una suerte de trasnoche electoral o acumulación de desaciertos en la recta final del proceso? Considerando por ejemplo la franja del joven LGTBIQ+ y las declaraciones de la ex convencional Rocío Cantuarias que llamó a la paridad como una estupidez?

Yo diría que hay dos cosas que son muy importantes que denotan lo que hay detrás, porque estos no son episodios aislados, agrego lo de Gonzalo de la Carrera. Por una parte en Chile lamentablemente tenemos una derecha que es machista porque no me digan que esto es un hecho aislado, aquí hay una cuestión sistemática en un sector importante de la derecha y hablo de la derecha como tradición cultural, no solo como actores en específico, que lamentablemente tiene una distancia muy grande respecto del feminismo o incluso respecto de la paridad. Recuerdo todo lo que costó en el Congreso aprobar que tuviéramos una Convención paritaria, hubo excepciones, por ejemplo Marcela Sabat que se la jugó por el tema paritario, pero eso fue a contrapelo de su sector, absolutamente a contrapelo. Lo de Rocío Cantuarias da cuenta de eso, que al final no hay una convicción con la paridad.

Lo segundo es que respecto del hecho del episodio de la franja, estamos frente a una campaña que ha mentido abiertamente que yo creo ha cruzado un límite de sanidad democrática porque, está bien, podemos tener diferentes interpretaciones, de eso no hay duda, pero otra cosa es que caigamos abiertamente en escenarios ficticios y falsos en la campaña en general. En este caso se demostró que era un caso no real, pero además a mí me parece que es una manipulación emocional, no logro entender qué tiene que ver ese caso con la nueva Constitución o con votar Rechazo y además induce a una cuestión muy peligrosa que es invitar a no denunciar hechos tan graves como los que ahí se relatan, entonces esta semana ha quedado en evidencia una derecha que es machista históricamente y segundo una derecha que ha caído en la mentira como un instrumento para esta campaña.

Imagen: Agencia Aton.