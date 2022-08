82babc26f2

0d433fd1b2

Nacional Plebiscito Política Proceso Constituyente “No es razonable”: Ministro Montes sobre filtración de informe de la PDI a días del plebiscito El ministro lamentó la filtración de las escuchas telefónicas entre Llaitul y la ex asesora de Vega. "No sé si la Cámara de Diputados va ordenar algún tipo de estudio al respecto", señaló, cuestionando que el hecho se haya dado a días de una elección Diario Uchile Domingo 28 de agosto 2022 10:59 hrs.

Compartir en

En el marco de la inauguración del conjunto habitacional Madeco-Mademsa, realizado en la comuna de San Joaquín –que irá en beneficio de cerca de 300 familias- el titular de la cartera de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, abordó los acontecimientos en torno a la salida de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega. “Mi sentimiento personal es mucho dolor, porque conozco muy bien la calidad, la condiciones y la fuerza que pone en su trabajo la (ex)ministra Jeanette Vega, pero el Presidente con todos los antecedentes del caso ha llegado a una conclusión y apoyamos lo que ha hecho”, sostuvo. Respecto a la filtración del informe reservado de la PDI, que exponía las escuchas telefónicas a Llaitul y que involucraron a la ex asesora de la otrora secretaria de Estado, Montes exhortó una investigación de parte de la Cámara de Diputados y Diputadas. “No es razonable que a tan pocos días de una elección, trasciendan pedazos de una investigación que desconocemos la mayor parte de los chilenos (…) en ese sentido, lo lamenté y no sé si la Cámara de Diputados va ordenar algún tipo de estudio al respecto, porque esto no es razonable”, indicó. En ese sentido, el ministro del Partido Socialista abordó un posible cambio de Gabinete tras la realización del plebiscito de salida, un asunto que el Presidente Gabriel Boric afirmó que evaluaría luego del referéndum. Al respecto, si bien Montes indicó que la materia la deberá revisar el Jefe de Estado, agregó que “será lo normal después de seis meses que haya una evaluación a partir de un evento tan significativo como lo va a ser el plebiscito“

En el marco de la inauguración del conjunto habitacional Madeco-Mademsa, realizado en la comuna de San Joaquín –que irá en beneficio de cerca de 300 familias- el titular de la cartera de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, abordó los acontecimientos en torno a la salida de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega. “Mi sentimiento personal es mucho dolor, porque conozco muy bien la calidad, la condiciones y la fuerza que pone en su trabajo la (ex)ministra Jeanette Vega, pero el Presidente con todos los antecedentes del caso ha llegado a una conclusión y apoyamos lo que ha hecho”, sostuvo. Respecto a la filtración del informe reservado de la PDI, que exponía las escuchas telefónicas a Llaitul y que involucraron a la ex asesora de la otrora secretaria de Estado, Montes exhortó una investigación de parte de la Cámara de Diputados y Diputadas. “No es razonable que a tan pocos días de una elección, trasciendan pedazos de una investigación que desconocemos la mayor parte de los chilenos (…) en ese sentido, lo lamenté y no sé si la Cámara de Diputados va ordenar algún tipo de estudio al respecto, porque esto no es razonable”, indicó. En ese sentido, el ministro del Partido Socialista abordó un posible cambio de Gabinete tras la realización del plebiscito de salida, un asunto que el Presidente Gabriel Boric afirmó que evaluaría luego del referéndum. Al respecto, si bien Montes indicó que la materia la deberá revisar el Jefe de Estado, agregó que “será lo normal después de seis meses que haya una evaluación a partir de un evento tan significativo como lo va a ser el plebiscito“