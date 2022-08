3f64d03878

Nacional Política Proceso Constituyente Comandos por el Apruebo y el Rechazo desarrollan últimos despliegues previo al cierre de campaña electoral En la recta final de cara al plebiscito, las actividades han estado marcadas por las polémicas suscitadas el fin de semana, ante lo cual insistieron en llamados a condenar hechos de violencia y a tomar acciones por parte de las autoridades. Natalia Palma Lunes 29 de agosto 2022 14:54 hrs.

A solo tres días de que finalice el período de campaña electoral, ya los comandos del Apruebo y el Rechazo centran sus últimos esfuerzos para persuadir a la ciudadanía a que adhieran a una u otra opción de cara al plebiscito del próximo domingo 4 de septiembre. Bajo ese contexto, el comando Aprueba x Chile realizó a partir de las 07:00 horas un nuevo “Súper Lunes” con un volanteo masivo en las distintas estaciones del metro en la Región Metropolitana y en las calles de las principales ciudades del país. En la actividad, la diputada comunista y coordinadora por el Apruebo, Karol Cariola, destacó el trabajo de voluntarios, señalando que “tuvimos un fin de semana tremendo, un fin de semana muy importante lleno de alegría, lleno de fuerza y esperanza. Fuimos cientos de miles de personas a lo largo de todo el país, casi 40 mil personas en Concepción, miles de personas en Estación Central, la plaza de Renca estaba repleta. La Cisterna eran calles y calles”. En cuanto a lo sucedido ayer domingo con el ciclista que fue atropellado por una carreta que participaba en una manifestación por el Rechazo y las distintas amenazas que han sufrido personas activas en la campaña, la parlamentaria hizo un llamado al bando contrario “a que condenen tajantemente las acciones de violencia que se han llevado por parte de aquellos que tienen esta opción. Podemos tener visiones, ideas distintas, pero eso no puede significar que se lleven adelante acciones de violencia o de agresión física como la que hemos vivido”. De cara al cierre de campaña también se espera la aparición de la expresidenta Michelle Bachelet en la franja televisiva, la que podría darse el miércoles 31 de agosto, mismo día en que dejará sus funciones en las Naciones Unidas. Mientras, el acto final se llevará a cabo en Santa Rosa con la Alameda a partir de las 17:00 horas, el que contará con una serie de shows musicales y saludos de figuras del ámbito artístico y político internacional. Sin embargo, esta recta final no ha estado exenta de polémicas y es que precisamente desde el bando contrario siguen los cuestionamientos a propósito del acto protagonizado por el grupo “Las Indetectables” en la campaña por el Apruebo en Valparaíso, en la que realizaron una criticada performance con la bandera nacional. Es así como la Casa Ciudadana por Rechazo de esa ciudad llegó hasta el Edificio Consistorial para entregar una carta al alcalde Jorge Sharp, exigiendo la presentación de una querella contra todos quienes resulten responsables por este hecho. En ese sentido, apuntaron que “en ningún caso las disculpas que usted pudo haber dado subsanan o arreglan el hecho ocurrido, por cuanto con ello un delito no se repara ni menos si se cometió en contra de niños”. Por lo que exigieron “de manera enérgica por nuestra Bandera, y en particular por los miles de niños vulnerados por el acto ocurrido en su espectáculo del Apruebazo de Valparaíso que lleve a cabo las acciones pertinentes por quienes confiaron en su palabra y juramento a la hora de ser electo, que, de no hacerlo, solo demostrará que sus disculpas públicas son solo una forma de tapar lo que realmente pretenden como comuna y gobierno”. Más temprano parlamentarios de Renovación Nacional y de la UDI hicieron lo propio, solicitando este último al presidente Gabriel Boric querellarse por infringir la Ley de Seguridad del Estado. Según expresó el diputado gremialista, Juan Antonio Coloma, “lo que ocurrió anteayer en Valparaíso no solamente es una vergüenza, sino que es un acto doloroso y es por eso que le queremos pedir al Gobierno presentar todas las acciones legales no solo contra el grupo Las Indetectables, sino que también contra sus organizadores de esta actividad. Para esto, el único mecanismo claro es hacerlo a través de la Ley de Seguridad del Estado en su artículo sexto, ya que esta es la única atribución real que tenemos para sancionar el acto de ultraje a la bandera”. En tanto, respecto a la posibilidad de realizar un acto de cierre desde el Rechazo, fuentes señalaron que entregarán mayores detalles en una pauta fijada para mañana martes.

