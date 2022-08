Familiares de “presos de la revuelta” por revisión del proyecto de indulto: “La derecha pone en tabla este proyecto con la única intención de generar daño”

Este lunes, en el marco de la reunión de Comités Parlamentarios, los jefes de bancada del Senado votaron a favor de poner en tabla el proyecto de ley que busca indultar a los denominados presos del estallido social. De esa forma la iniciativa ingresada al Congreso Nacional en diciembre del 2020, será discutida -mas no votada- en el hemiciclo de la Cámara Alta este miércoles, a días del plebiscito de salida del proceso constituyente.

Cabe recordar que el pasado 21 de marzo el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, acompañado de la senadora Fabiola Campillai, anunció suma urgencia para el proyecto de indulto, que tras su paso por la Comisión de Constitución derivó al nombre de amnistía. No obstante, el proyecto no se votó en el plazo estipulado.

La celeridad del Ejecutivo provocó en su momento la molestia de senadores socialistas quienes acusaron una estrategia de desacreditar al Senado en el marco del proceso constituyente, considerando que no existían los votos para aprobar la moción y que por tanto ella se caería en la sala. Paralelamente el Gobierno anunció que trabajaría una propuesta para liberar a los reclusos junto a organizaciones de familiares y de derechos humanos. No obstante, el Ejecutivo aún no ha presentado formalmente la iniciativa.

En ese contexto, la decisión de reanudar la discusión del proyecto fue impulsada por los parlamentarios de la oposición, quienes acusan al oficialismo de obstruir la votación de la iniciativa en la sala. Así lo hizo el jefe de bancada de senadores de la UDI, Iván Moreira. “Nuevamente logramos poner en tabla el proyecto de indulto con la oposición permanente del oficialismo que sólo aceptó discutirlo, discutirlo porque no tiene los votos, porque no se atreven a enfrentarlo, porque se esconden y no quieren votarlo”, afirmó.

Junto a ello sostuvo que “esto es una muestra más de que no se atreven a transparentar quienes están por defender la violencia y los violentistas y quienes están por la seguridad pública. Hoy buscan esconder lo que ayer defendían con vehemencia. Su silencio a días del plebiscito es verdaderamente revelador“.

A su vez, la jefa de bancada de senadores de RN, Paulina Núñez, afirmó que la reticencia del oficialismo sobre el avance de esta tramitación, ocurre porque están aguardando la propuesta de indulto del Gobierno. “El proyecto de Ley que concede indulto general a las personas que se indican en esta normativa quedó nuevamente en tabla para poder entonces empezar su discusión en el Senado para el día miércoles de esta semana y no tuvo el voto a favor de los jefes de bancada del oficialismo dado que están a la espera de que el Gobierno presente una alternativa, pero la verdad es que desde que partió el Gobierno hemos estado discutiendo si este proyecto se pone o no en tabla”, afirmó.

“Nosotros siempre hemos estado disponibles, evidentemente, a que se discuta y se resuelva. Cada uno por supuesto votará en virtud de las razones como mejor le parezca. Desde Renovación Nacional no estamos de acuerdo con este proyecto así como está presentado y lógicamente no podemos seguir esperando que el proyecto presente algún acuerdo”, añadió.

Por lo demás, la senadora consideró poco razonable de parte del oficialismo rechazar la reanudación de la discusión del proyecto en sala, “sabiendo que por los tiempos, es muy probable que se vote después del 4 de septiembre”.

“Muchos de estos temas, hay que decirlo también, han quedado postergados para después del plebiscito, pero cuando los proyectos ya van avanzando en la tabla, tampoco nos parece prudente rechazar su discusión o retrasar el inicio de su discusión producto de este motivo, así que nos pareció que hoy día no nos podíamos negar a que nuevamente estuviera en tabla”, indicó.

En tanto, el senador Pedro Araya, ex presidente de la comisión de Constitución que revisó el grueso de este proyecto, consideró positivo que el proyecto se discuta. No obstante, llamó a la oposición a no sacar réditos políticos de la iniciativa.

“Creemos que el Senado tiene que comenzar la discusión del proyecto de ley de amnistía a los denominados presos de la revuelta. Esperamos que no haya un aprovechamiento político por parte de la derecha en esta materia y ver cómo podemos cerrar las distintas heridas que dejó el estallido social, entre otras, aquellas personas que pasaron por el sistema penal por causas asociadas al estallido así como también las reparaciones a personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos o de aquellas personas que se vieron afectadas producto de la inacción del Estado para garantizar el orden público”, sostuvo.

Por su parte, Osvaldo Durán, vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, acusó un intento de boicot de la derecha sobre la liberación de los reclusos y aseguró que la organización está trabajando con el Gobierno una nueva iniciativa.

“Nuevamente la derecha pone en tabla este proyecto con la única y sola intención de generar daño a las personas que se encuentran recluidas en las distintas cárceles a lo largo del país“, indicó Durán, quien arremetió contra Moreira afirmando que el senador es “un hombre que ha defendido a violadores de derechos humanos, que ha estado involucrado en delitos”.

“Él con qué cara, no tiene moral para estar juzgando ni prejuiciado a personas que no han tenido la oportunidad de un juicio justo. Yo creo que el proyecto no va a ser votado. El Gobierno y nosotros hemos estado trabajando junto a familias y organizaciones de derechos humanos y abogados la posibilidad de otro proyecto porque este lamentablemente no tiene el consenso para los votos, así que tenemos fe que esto no va a suceder. Sabemos que son las pataletas de alguien que está haciendo show solamente”, sostuvo.