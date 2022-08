3f64d03878

Nacional Política Gobierno ratificó Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo El Presidente Gabriel Boric reivindicó la lucha de las mujeres en la historia del país que permite abrir espacios reales para la equidad, aunque reconoció que aún hay obstáculos en la representación política. Osciel Moya Plaza Lunes 29 de agosto 2022 14:18 hrs.

Reivindicando el rol y la lucha de las mujeres en la historia del país, el Presidente de la República, Gabriel Boric, ratificó este lunes el Convenio 190 de la OIT, relativo a la obligación de los Estados de adoptar una legislación que defina y prohíba la violencia y el acoso en el trabajo. En un acto realizado en el Centro Cultural GAM con la participación de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara; de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y representantes de organizaciones sindicales y gremiales, el Mandatario afirmó que se está avanzando en el cumplimiento del programa de gobierno construido junto a la ciudadanía. Boric indicó que con el cumplimiento de los compromisos asumidos en campaña, se recompone también la confianza hacia las organizaciones sociales y del mundo sindical. Por ello, indicó que la ratificación del Convenio 190 de la OIT , es parte de esos compromisos, y que “la presentación ante el Congreso, no me cabe duda que lo va a aprobar con celeridad”, destacó. Además, dijo que también es parte de la política oficial de diálogos sociales amplios, como los que permitieron avanzar hacia el sueldo mínimo, como se está haciendo con la reforma provisional o el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. “Cuando llevamos adelante este tipo de iniciativas, uno no puede dejar de pensar en quienes estuvieron antes que nosotros y pienso en particular en todas las mujeres que fueron poco a poco abriendo camino en lugares tremendamente hostiles, desde Mercedes Marín del Solar en el siglo XIX, hasta pioneras como Amanda Labarca, Eloisa días, como por cierto lo fue Elena Caffarena o sindicalistas y trabajadoras importante de la historia de Chile como Mireya Baltra o María Rosas. No sólo recordemos a quienes han pasado, también saludos a la vicepresidenta la CUT, Silvia Silva, por la labor que está haciendo hoy (…)Los pequeños grandes caminos que abrió en su momento Bárbara Figueroa y por qué no decirlo, nobleza obliga, en otro aspecto de la sociedad lo que hizo la misma ex presidenta Michelle Bachelet”, destacó Boric. El Mandatario indicó que las mujeres han demostrado que ningún espacio es ajeno y esto se debe manifestar en representación política donde todavía hay un tope. “Aún así hay quienes insisten en que mecanismo de justicia, como para paridad son una estupidez, están muy equivocados y vamos a defender que estos mecanismos que llegaron para quedarse en Chile” El Mandatario afirmó que la ratificación del Convenio 190 de la OIT, es transversal, tanto para el trabajo formal como el informal, en particular cuando el país se recupera de la pérdida de trabajo de las mujeres en el mercado laboral. Indicó que, en ese sentido, también es necesario reconocer el trabajo de todas las mujeres debido a la desigual distribución de la carga de trabajo no remunerado. “Estamos aquí, para y con ustedes”, destacó Boric. Hechos inaceptables Por otro lado, el Presidente se refirió a los últimos hechos que se registraron en el marco de las campañas electorales, tanto en Valparaíso como en Santiago. Indicó que “hemos visto actos que son inaceptables, lo vimos en Valparaíso, aquí al frente también”. Por ello, indicó que independiente del resultado del próximo domingo no hay que perder de vista que “vamos a seguir construyendo un país entre todos y todas” “Hago un llamado sentido y convencido de que es necesario que volvamos a escuchar a quien piensa distinto, que hagamos el esfuerzo, pese a la pasión que se desate en la campaña, de no siempre tratar de ver el argumento del contrario de la peor forma posible, sino tratar de aprender, de hablar con la verdad”, indicó el Mandatario.

