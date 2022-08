3f64d03878

Cultura Orquesta Clásica Usach presenta concierto para público familiar y en horarios especiales Dirigida por David del Pino, la agrupación realizará un ciclo de presentaciones para estudiantes que culminará el 31 de agosto, con dos funciones abiertas a las 17:00 y 19:00 horas. Diario Uchile Lunes 29 de agosto 2022 12:31 hrs.

La Orquesta Clásica Usach cumplirá 40 años de vida este miércoles 24 de agosto. Para celebrar este aniversario, ha desarrollado durante agosto un programa de actividades que ha incluido conciertos en el Teatro Aula Magna y la Catedral de Santiago y que ahora entrará en su etapa más intensa, a través de dos hitos: el estreno de un registro audiovisual con su reciente interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven y, sobre todo, un ciclo de conciertos educativos que culminará con dos funciones abiertas a todo tipo de audiencia. En el Teatro Aula Magna Usach, el mismo miércoles 24 la agrupación abrirá una secuencia de seis conciertos que convocarán a más de dos mil estudiantes, de entre ocho y doce años, provenientes de colegios de casi una decena de comunas de Santiago, como La Pintana, Quinta Normal, Estación Central, Renca, María Pinto y Peñaflor, entre otras. Coordinada con la Red Mediación Artística, la iniciativa concluirá con dos funciones abiertas al público general: el miércoles 31 de agosto, a las 17:00 y 19:00 horas, la Orquesta Clásica Usach mostrará el mismo programa, que incluye fragmentos de obras de Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, Antonio Vivaldi y Ottorino Respighi, entre muchos otros. La entrada es gratuita, previa inscripción en este formulario. La conducción de todo el ciclo estará a cargo del director titular del elenco, David del Pino Klinge, quien ha transformado este formato de conciertos en uno de los sellos de su trayectoria de 45 años. “Una orquesta es una plataforma de sonidos y colores tan variada y tan rica, que es imposible que un programa didáctico no resulte no solo educativo, sino divertido, si está bien planteado”, asegura. “Hay conciertos didácticos que consisten solo en dar una introducción de cada obra, pero esa no es la característica más importante, porque los niños y niñas necesitan más interacción y ejemplos reales”. Con ese objetivo, el director ha dado forma a un relato que contempla tres partes. En la primera, la Orquesta Clásica Usach mostrará los elementos más esenciales de la música, partiendo desde un “caos sonoro” hacia una simple melodía. “Ahí vemos los dos vestuarios que puede usar el personaje principal de esta historia, que es la melodía. Yo hablo de un vestuario invernal, oscuro y sobrio, y un vestuario veraniego y de colores brillantes. Por supuesto, cada uno representa la tonalidad menor y la tonalidad mayor y eso lo mostramos con los sonidos. Entonces así se entiende la diferencia entre estos dos elementos que se necesitan para componer: la melodía y la armonía”, explica. El segundo bloque es un recorrido por un “zoológico musical”, para exponer cómo la música puede representar toda clase de situaciones: “Se pueden describir historias, argumentos, movimientos telúricos, ritos, y ahí vamos a escuchar ejemplos de cómo los compositores utilizan a la orquesta para identificar animales, tanto desde el punto de vista del desplazamiento como del carácter. Así se entiende cómo uno puede usar elementos como el timbre, el ritmo y la orquestación, para pasar de algo ligerito y ágil a una obra parsimoniosa, por ejemplo”, señala Del Pino. Finalmente, en un tercer bloque el objetivo es que el público interactúe con la orquesta, siga el ritmo y responda a músicas folclóricas europeas y latinoamericanas. “Uno tiene que hablar con sencillez y no llenarse con nombres, fechas y datos raros que los niños y niñas nunca han escuchado en su vida. Hay que ir directo a lo que escuchan”, subraya el titular de la Orquesta Usach, que ha comprobado cómo cambió la audiencia juvenil e infantil a través de los años. “Me he ido adaptando para decirles que la tecnología que ellos tienen ahí en el concierto es bienvenida. Todo lo que signifique mostrar interés está bien. Antes había una prohibición total y no podía haber un teléfono en los conciertos, pero uno tiene que adaptarse. Hoy los jóvenes están acostumbrados no solo a más tecnología, sino que a cierta independencia de pensamiento”. La Novena en vivo La celebración por los 40 años de la Orquesta Clásica Usach incluye también un estreno en formato digital: el mismo miércoles 24 de agosto (12:00 hrs.) en el canal de Youtube de Extensión Usach se publicará la Sinfonía Nº 9 en Re menor, op. 125 “Coral” de Ludwig van Beethoven, interpretada por la Orquesta Clásica Usach y el Coro Sinfónico Usach. El registro audiovisual fue hecho el pasado 6 de julio, durante la celebración de los 173 años de la Universidad de Santiago de Chile, en el mismo Teatro Aula Magna. En la ocasión, la Orquesta Clásica Usach fue encabezada también por David del Pino, mientras que el elenco coral fue conducido por su director Andrés Bahamondes. Además, participaron la soprano Paulina González, la mezzosoprano María José Uribarri, el tenor Felipe Gutiérrez y el barítono Pedro Alarcón. Los conciertos familiares y el estreno de la Novena de Beethoven cerrarán las actividades para festejar los 40 años de la Orquesta Clásica Usach, que han tenido un marcado énfasis educativo. En paralelo a todas las actividades, cuatro solistas de la agrupación ofrecerán clases magistrales para estudiantes y público general. Este lunes 22 fue el turno del flautista Diego Vieytes y la instancia continuará con clases a cargo del contrabajista Santiago Espinoza (miércoles 24), la cellista María Gabriela Olivares (lunes 29) y la concertino Oriana Silva (martes 30). Más información sobre las masterclasses se puede encontrar en este enlace.

