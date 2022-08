3f64d03878

Cultura Red Salas de Teatro organiza “Ciclo de los Teatros Accesible Digital” para la comunidad sorda y público en general La actividad es gratuita y contará con obras en formato digital. El ciclo culminará con un conversatorio con la comunidad sorda y público general. Diario Uchile Lunes 29 de agosto 2022 12:26 hrs.

Tras la pandemia y los nuevos formatos de adaptación que tuvieron varias de las representaciones artísticas fue la que ocurrió con algunas de las obras de teatro que pudieron llegar a la pantalla de computadores o celulares, esta vez con un beneficio nunca antes visto: traducción simultánea en Lengua de Señas por un intérprete calificado. Durante el 2021 la Red de Salas comenzó a explorar este camino de inclusión con la comunidad sorda, la cual tuvo un alcance nacional sin antecedentes y que pudo llevarse a cabo gracias a la tecnología de las pantallas e internet. “En Chile existen más de 500 mil personas en situación de discapacidad auditiva, incluyendo a las personas que son sordas de nacimiento y quienes van perdiendo la audición a medida se van haciendo mayores. Sabemos que no es un número menor y que existe el derecho de que todas, todos y todes tengamos acceso a la cultura. Por lo tanto, de alguna manera, es un deber propiciar espacios accesibles para que todos puedan participar de la cultura. En ese sentido, como Red quisimos derribar algunas de estas barreras comunicacionales y propiciar el que personas sordas pudieran ver obras en su propia lengua, que es la lengua de señas”, detalla Camila Pimentel, Encargada de Públicos de la Red de Salas de Teatro, sobre el programa Ciclo de los Teatros Accesible. El 23 de septiembre, en el Día Internacional de las Lenguas de Señas y último día del ciclo, El ciclo culminará con un conversatorio con la comunidad sorda y público general, el cual contará con la participación de Ludo, actor sordo e intérprete de las obras exhibidas. La actividad se realizará vía Zoom y para inscribirte haz clic aquí: https://forms.gle/ tQztX5a5TtYA9QiN6 El Ciclo de los Teatros Accesible es una actividad gratuita y se realizará entre el 01 y el 23 de septiembre a las 20:00 horas, de lunes a viernes, con una función diaria en el canal de YouTube de la Red de Salas de Teatro (link: https://www.youtube.com/c/ RedSalasdeTeatroSantiagodeChil e). Cada obra estará disponible en la plataforma sólo durante 24 horas. Más información en www.redsalasdeteatro.cl Cartelera “Ciclo de los Teatros Accesible” 2022 1 de septiembre, 20:00 horas: Isabel desterrada en Isabel (Teatro La Memoria) Dramaturgia: Juan Radrigán Dirección: Alexandra von Hummel Elenco: Tamara Acosta Isabel es una es-cultura diseminada en los bordes de la sociedad que va resignificando, a partir de su irrupción, las palabras y la posibilidad de pensar la vida desde el exceso de ausencia. La obra presenta la soledad de una vida que ha sido expulsada de la ciudad, pero que sin embargo su presencia, en un espacio difuso entre lo público y lo privado, define los principales rasgos de la vida contemporánea. 2 de septiembre: Puerperio (Taller Siglo XX) Dramaturgia: Eliana Furman en colaboración con equipo Proyecto (Puerperio) Dirección: Eliana Furman Elenco: María Luisa Vergara, Casandra Day, Carolina Castro, Laura Gandarillas Ser madre está asociado culturalmente con un estado de plenitud, felicidad y amor incondicional; algo socialmente aceptado como natural en donde se espera que toda mujer esté preparada. Sin embargo, existe un paréntesis vital en camino de la crianza, un tramo complejo y desconocido: el puerperio. En términos fisiológicos, es el periodo que sigue luego del parto hasta que el cuerpo de la mujer vuelve a su estado habitual, es decir, unas 6 a 8 semanas. Pero desde una perspectiva emocional, podría durar mucho más. 5 de septiembre: Afuera (Teatro Camilo Henríquez) Letra y Dramaturgia: Diego H. Gottschalk Dirección general: Felipe Jara Composición musical: Francisco Gana Elenco: Yohan Aguiar, Francisca Armstrong, Alelí Cordero, Sofía Galleguillos, Macarena Lagos, Glenn López, Germán Pinilla, Ibissa Rojas, Fernanda San Martín, Santiago Urrejola. Interpretación Musical Karen Franjola, Francisco Gana, Óscar Véliz. En un día donde todo está por cambiar, los trabajadores de un restaurant quedan encerrados dentro del local sin saber qué ocurre afuera. En la calle se escuchan gritos, llantos, sirenas y el sonido de la incertidumbre que, de a poco, comienza a invadir todo. Nadie se atreve a salir, pero un ruido que viene del exterior los alerta de que alguien está tratando de entrar. Al abrir la puerta, se encontrarán con un misterioso hombre que en sus brazos trae el cuerpo inconsciente de una joven. Nadie sabe lo que le sucedió, nadie sabe que está pasando afuera, pero todos descubrirán que el ser humano es mas peligroso de lo que creemos. 6 de septiembre: Carta de navidad (Teatro UC) De: Gabriela Aguilera. Dirección: Mariana Muñoz. Actuación: Christian Aguilera. Diseño integral: Tamara Figueroa. Producción: Teatro UC. ¿Cómo pasar esta Navidad separados? Un padre que está lejos de su hija, inventa la manera más hermosa de vivir esta celebración junto a ella. Construye un pequeño teatro y a través de décimas, le cuenta la historia de esta fiesta antigua, donde se mezclan el nacimiento de una guagua, un señor mágico, gordo y abrigado, nieve, calor, estrellas, duendes y regalos. “Carta de Navidad” es un intento de transformar algo difícil en un regalo memorable y sagrado. 7 de septiembre: Delirios en cautiverio (Teatro Nacional Chileno) Se trata de cuatro micro-relatos escritos durante el periodo de confinamiento en diferentes regiones del país: “La cosa”, “La peste negra”, “El disparo que trajo la culpa” y “Dinosaurios en mi ventana”. Su formato es breve (15 min aprox. cada uno) y se presentan uno a uno en su formato audiovisual para disfrutar desde cualquier pantalla. 8 de septiembre: Sueños de la memoria (Teatro Ictus) Compañía: Teatro Ictus Dirección: Nissin Sharim Elenco: Paula Sharim, Roberto Poblete, María Elena Duvauchelle, José Secall y Nissim Sharim Registro audiovisual: Pablo Salas Tres décadas de teatro, que retratan parte del quehacer de Ictus, con una mirada también a los últimos treinta años de la historia de Chile. “Sueños de la memoria” es una creación colectiva a partir de cómo cada uno de los actores de la compañía se ha vinculado con el acontecer social, con evocaciones de “Lindo país esquina con vista al mar”, que en 1980 condujo Claudio di Girolamo. 9 de septiembre: #8800 jardín del edén (El Cachafaz) Compañía: Teatro El Padre Dramaturgia: Eduardo Vega, Jean Rubilar Dirección: Teatro El Padre Elenco: Eduardo Vega y Cecilia Aguirre Obra de teatro que trata fragmentos de la vida de Jorgelino Vergara, más conocido como «El Mocito». Este llegó a trabajar a Santiago a los 14 años en busca de nuevas oportunidades. Se desempeñó como asistente de mozo y guardia en un cuartel de tortura y exterminio del cual no se tenía registro. Lugar que en el montaje se construye desde un imaginario ligado a la memoria privilegiada de un hombre que pudo cambiar la historia del país. ¿Culpable o inocente? ¿Asesino, encubridor, agente, víctima o un joven con sueños en busca de nuevas oportunidades en el lugar equivocado? Quizás todo eso es “El Mocito”. 12 de septiembre: El automóvil amarillo (Sala Agustín Siré) Dramaturgia: Sally Campusano Dirección: Marco Espinoza Elenco: Carolina Larenas, Víctor Montero, Juan José Acuña ¿Qué hace un hombre al encontrar un automóvil abandonado con las llaves puestas en una carretera desierta en plena noche? ¿Lo toma para sí? ¿Lo abandona? ¿Llama a la policía? Gracias a este hallazgo, un hombre solo se enfrenta a la obligación de tomar una decisión, de comprender dónde están sus límites y sus ganas de cambiar el rumbo que ha tenido hasta ese instante. 13 de septiembre: Donde viven los bárbaros (Teatro del Puente) Dirección: Andreina Olivari y Pablo Manzi Dramaturgia: Pablo Manzi Elenco: Carlos Donoso, Gabriel Cañas, Gabriel Urzúa, Franco Toledo, Paulina Giglio Tres primos deciden reunirse en Chile en 2015 tras largo tiempo sin verse. El anfitrión, Roberto, director de una exitosa ONG, se ve involucrado en el extraño homicidio de una joven, hecho que desencadena la violencia entre los invitados, los cuales verán cómo esta noche, que prometía ser un evento tranquilo entre familiares, se transforma en una velada cada vez más terrible, situación que no mejora con la irrupción inesperada de ciertos personajes siniestros e insospechados. 14 de septiembre: Mujeres creadoras en teatro de animación (Anfiteatro Bellas Artes) Dirección: Jaime Lorca Dramaturgia: Mujeres Creadoras Elenco: Sofía Arévalos, Karol Blum, Pía Becerra, Carlota Riveros, Isabel Palma, Loretta Stanton. Una cleptómana que es sorprendida “in fraganti” se defiende ante un jurado incrédulo. Una abuela decide acompañar a su nieta miliciana en su huida. Un niño obeso queda al cuidado de su torta de cumpleaños. Con esta y otras historias, 7 actrices llevan a escena a 7 diferentes personajes y situaciones, en una serie de relatos bajo la técnica del Teatro de Animación. 15 de septiembre: RE-ARME (Espacio Vitrina) Dirección: Creación colectiva Elenco: Melisa Maturana, Exequiel Gómez, Magnus Rasmussen, Javiera Sanhueza, Francisca Gazitúa y Andrés Millalonco. RE-ARME surge de una investigación presencial de los integrantes del Colectivo después de vivir un proceso de creaciones individuales (“Solxs en plural”) generadas y motivadas desde el confinamiento pandémico, configurando así, una nueva creación colectiva y presencial para ser registrada y expuesta en formato video. Juntarse, unirse, amalgamarse, tocarse , levantarse después de la pandemia… ¿RE-ARME? 16 de septiembre: Cuatro locos sin libreto (Lospleimovil) Compañía: Lospleimovil Dirección: Claudio Espinoza Elenco: Lissette Villegas, Pablo Boraquevich, Mónica Osben, Rodrigo Castro y Claudio Espinoza. Composición musical: Matías Ramírez El público cuenta en vivo diferentes anécdotas a los actores en escena, las cuales serán el motor para crear una historia donde el libreto y los personajes nacen en el momento a partir de la creatividad y el ingenio de estos cuatro experimentados improvisadores. 20 de septiembre: El epicedio (Teatro Camino) Dirección: Héctor Noguera. Elenco: Héctor Noguera. En un íntimo espacio, la puesta en escena muestra a Héctor Noguera, como un escritor de avanzada edad que llama por teléfono a un colega para comentar – con asombro – detalles del funeral de un amigo de letras. Además de describir el contexto y los participantes, dedica gran parte de la comunicación a planificar cómo serán sus funerales. Un rito que les permitirá convertirse en famosos de manera póstuma y así lograr el reconocimiento que no tienen en vida. Una comedia, basada en el texto del escritor griego, Iacovos Kambanellis, y que ironiza sobre la vanidad, el ego de los artistas y la muerte. 21 de septiembre: Chilenito (Teatro Azares) Dramaturgia: David Gajardo Gúmera Dirección: Rodrigo Aro Silva Elenco: Jéssica Velásquez, David Gajardo, Valentina Torrealba, Nidia Vargas, Gerald Havliczek, Loreto Araya Abdala y Leonardo de Luca. Chilenito es un relato popular con música en vivo que cuenta la historia de Crespo, un chileno que recorre el mundo en bicicleta. Él es un joven de origen humilde, con problemas de aprendizaje y con pocas habilidades sociales, en su imaginario sueña con ser un pájaro y volar lejos, libre de ataduras y obligaciones, parece vivir en un estado diferente y apartado, con otro ritmo y tiempo, arriba del techo o en la cima de un cerro. Ante su incapacidad de entender el mundo (o que el mundo lo entienda a él), frente a su diferencia y a la falta de oportunidades, es enviado por su madre al extranjero ante la única oportunidad de surgir, pero él no puede estar quieto en un solo lugar y decide emprender un nuevo viaje. 23 de septiembre: La mujer fantasma (Teatro Sidarte) Compañía: Colectiva Parlante Dramaturgia: Nicole Mansilla Dirección: Colectiva Parlante Elenco: Bárbara Vera, Coca Miranda, Nicole Mansilla Tras un año de dura pandemia, las puertas de un teatro se abren, pero no para que regresen los actores ni las actrices, ni para que vayan técnicos o vuelva el público. Se abren para los fantasmas y para una mujer que limpia esta sala desde años que, sin embargo, nunca había vivido la soledad y el silencio de un camarín, o el vacío de las butacas. En este regreso, la mujer hará un recorrido por los rincones de este espacio –su lugar de trabajo, que muchas veces invisibiliza su labor esencial-, y dará rienda suelta a su imaginación, sus deseos, miedos, juegos y rabias. Lo que no sabe, es que no estará tan sola como ella cree.

