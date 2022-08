f858563941

Nacional Política seguridad Condena transversal tras agresión de Gonzalo de la Carrera a vicepresidente de la Cámara De acuerdo a información preliminar, el hecho se produjo en el marco de una sesión especial por narcotráfico. "Estaba realmente fuera de sí", expresó la diputada independiente, Marcela Riquelme. Diario UChile Martes 30 de agosto 2022 19:26 hrs.

Un confuso incidente se vivió la tarde de este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados, en el que tuvo como protagonista al diputado independiente del Partido Republicano, Gonzalo de la Carrera, quien golpeó en la cara a su par del Partido Radical, Alexis Sepúlveda. Según información preliminar, el hecho se habría producido al finalizar una sesión especial sobre narcotráfico, en la que el representante por el Distrito 11 tomó la palabra en el hemiciclo para señalarle a la ministra del Interior, Izkia Siches- que estaba en el lugar- que se quería “despedir cordialmente”, en alusión a un posible cambio de gabinete. Según expresó de la Carrera sobre el diputado Sepúlveda “él me pegó dos pechazos en la testera y yo reaccioné ante la agresión de él, me defendí”. Cabe mencionar que, a la salida, personas le gritaban al legislador “fuera de acá psicópata”, “renuncia”, “ándate a Punta Peuco”. Por su parte, el diputado Alexis Sepúlveda se encuentra constatando lesiones en un recinto asistencia. Tras este episodio, parlamentarios de la oposición condenaron este hecho. Así el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, señaló que, junto con respaldar al diputado radical y vicepresidente de la Cámara, “el futuro de Chile no es a las patadas, no es a los combos, no es la forma. Mientras hemos sido parlamentarios los que llevamos más de un período nunca hemos visto estas acciones (…) Aquí no hay enemigos y tengo que ser claro y tajante: la violencia se condena venga de donde venga”. El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, sostuvo que “estos hechos son realmente repudiables, no lo podemos aceptar. Como Partido Radical llamamos al diputado Gonzalo de la Carrera a asumir su responsabilidad, ojalá renuncie a su fuero, ojalá se presente a los tribunales para hacer la auto denuncia respectiva por lesiones graves o leves que ha sufrido nuestro diputado”. Mientras el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, expresó que “la agresión del diputado del Rechazo, Gonzalo De la Carrera, al vicepresidente de la Cámara refleja lo peligrosa que es la ultraderecha para la democracia. No basta con pasar al diputado de la Carrera a la Comisión de Ética, lo que corresponde ahora, es que la Cámara de Diputados y Diputadas lo denuncie ante el Ministerio Público”. Poco después, la diputada independiente, Marcela Riquelme, quien estuvo presente en el hecho y fue protagonista del mismo, explicó su versión de cómo sucedieron los hechos. “Se nos cruza de la Carrera por delante, y se lleva unos centímetros al diputado Soto y le dijo “y hay estúpidas que llegan tarde y vienen a llamar la atención”, refiriéndose a mí, obviamente”, comenzó narrando la parlamentaria. “Yo le dije ‘oye, ¿Qué te pasa?, ¿por qué me estás tratando de estúpida?’. (El presidente de la Cámara) Raúl Soto, le dijo que mantuviera la calma y él siguió insultándome. En ese momento, yo le pedí a Raúl Soto que certificara y le pedí también a la diputada Claudia Mix (Comunes) que certificaran ellos el hecho, de que habían presenciado estos insultos”, continuó. En este contexto, Riquelme detalló que “viene el diputado Alexis Sepúlveda, que estaba a mis espaldas, y le dice al diputado De La Carrera ‘¿Por qué tan violento?’. Y en ese momento, el diputado de la Carrera le da un puñete en la cara, en el ojo, al diputado Alexis Sepúlveda. Le da una patada y bueno, nadie esperaba eso. Nadie podía prever una situación así”. “El diputado se fue hacia atrás, se sostuvo y entre el secretario general, el señor (Miguel) Landeros, Claudia Mix, Raúl Soto, y yo, tratamos de contener al diputado De la Carrera, que realmente estaba fuera de sí”, concluyó la legisladora.

