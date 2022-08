841e76d5a5

Nacional Política Rodrigo Román aclara dichos sobre comunicado de la CAM y acusa aprovechamiento político de cara al plebiscito En conversación con nuestro medio el abogado de Héctor Llaitul, indicó que “los antecedentes que tengo luego de haber conversado con mi representado es que el entrecomillado que hace el medio ADN lo hace parcializando los dichos de Maulén". Osciel Moya Plaza Martes 30 de agosto 2022 21:04 hrs.

El abogado Rodrigo Román, representante del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, afirmó que como defensa técnica no les corresponde dar a conocer supuestas relaciones políticas de la CAM con autoridades y que, en la previa del plebiscito constitucional, se está tratando de sacar réditos respecto de un tema que no guarda ninguna relación. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile y frente a las informaciones que dan cuenta que la CAM daría conocer “una declaración y una denuncia donde se detallará cada comunicación que hubo con el Gobierno”, Román aclaró que “los antecedentes que tengo luego de haber conversado con mi representado Héctor Llaitul y con mi colega John Maulén, es que el entrecomillado que hace el medio (Radio) ADN, lo hace parcializando los dichos de Maulén, porque de lo que dio cuenta es que, nosotros siendo una defensa técnica tenemos conocimiento por palabras de nuestro representado, que la CAM iba a sacar un comunicado fundamentalmente denunciando toda la campaña sucia de difamación en su contra”. El profesional agregó que “respecto a los vínculos que habría tenido la CAM o Héctor Llaitul con autoridades políticas es un tema que nosotros como defensa técnica no nos compete, razón por la cual, lo que le puedo señalar a usted es que hay un entrecomillado de los dichos del abogado John Maulén que más bien se corresponden con el momento político en la previa del plebiscito constitucional, razón por la cual aquí las distintas opciones, Apruebo y Rechazo, están tratando de sacar crédito y conseguir votos respecto de un tema que no guarda ninguna relación”. Román agregó que Llaitul “está preso, es un preso político del momento actual y eso es a propósito de la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado que en principio la invocó el gobierno de Piñera y luego fue reforzada, en mayo de este año, por el actual gobierno de Boric. Esos son los hechos, todo lo demás no se corresponde con el quehacer nuestro como defensa técnica”. Precisó que lo que le corresponde como defensor privado es “una responsabilidad profesional y técnica. Yo no hablo por Héctor Llaitul y menos por la Coordinadora Arauco Malleco, ni siquiera soy mapuche y no me corresponde inmiscuirme en aquellos temas” Respecto del proceso que enfrenta el líder mapuche, el profesional indicó que presentó un recurso de amparo que buscar dejar sin efecto la cautelar de prisión preventiva y que en el caso que no sea acogida la petición, en que se pide el traslado de Héctor Llaitul desde el penal Bíobío, al módulo de comuneros en la cárcel de Temuco, en la región de La Araucanía. Román indicó que los antecedentes que existen y que vinculan a Llaitul con los delitos que se le imputan, son débiles ya que solo existe un testigo, que lo habría visto con encapuchados en una toma de terreno, que es bastante dudoso. “Es el testimonio de una persona que curiosamente es un ex carabinero que señala haberlo reconocido aún cuando da cuenta que Llaitul, junto a otras personas, se encontraban todas vestidas de oscuros y encapuchados. Pese a eso, el carabinero dice haberlo reconocido. Un testigo secreto que desconocemos la veracidad de sus dichos lo que hace sospechar la veracidad del relato, en circunstancias que de mutuo propio, haya reconocido que es funcionario de carabineros”, indicó. El abogado se refirió además al seguimiento de la PDI no solo a Llaitul, sino también a periodistas y a la propia defensa con la intervención de los teléfonos. “Esto demuestra una vez más el actuar ilegal de la policía (PDI) con el silencio de la fiscalía (…) No hay que olvidar que quien dirige la investigación en forma exclusiva es el Ministerio Público, así lo ordena la Constitución y las leyes. La policía no puede actuar de forma autónoma de la manera que lo han hecho, esto es violando el derecho a la vida privada de las personas, escuchando conversaciones telefónicas y lo que es más grave aún, transcribir estas conversaciones y publicar esas conversaciones, toda vez que la gran mayoría contiene antecedentes o contenido que no guarda relación alguna con la investigación. Aquí lo peligroso es que periodistas, abogado e imputado, es decir un Estado derecho bastante feble, porque permite esta práctica de la policía frente a la cual hay un silencio de parte de la fiscalía que es el encargado de la persecución penal”, precisó Román. Finalmente, el profesional afirmó que en este juicio al líder de la CAM, “lo que nosotros hemos señalado es que todo indica que estaríamos en presencia nuevamente de una operación política de similares características de la que vivimos en septiembre de 2017, con motivo de la fallida Operación Huracán, que resultó ser un escándalo especialmente para la inteligencia policial chilena”.

