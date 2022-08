f208dce217

Nacional Política Claudia Mix luego del día de furia de Gonzalo de la Carrera: “Hay una dinámica al interior del Parlamento de un machismo puro” Parlamentarias de todas las bancadas denunciaron al legislador expulsado de la bancada de Republicanos luego de los insultos y golpes que protagonizó ayer en el Congreso. Erika Olivera acusó de constantes agresiones del diputado. Diario Uchile Miércoles 31 de agosto 2022 12:27 hrs.

Desde el primer día en el Congreso el diputado Gonzalo de la Carrera se ha dedicado a insultar a las parlamentarias, acusó la diputada de Renovación Nacional Erika Olivera, quien dijo sentirse constantemente agredida por el legislador que ayer fue protagonista de insultos y golpes contra sus pares Marcela Riquelme y Alexis Sepúlveda. Olivera señaló que De la Carrera comete “no solamente agresiones verbales dentro del hemiciclo de esta Cámara, sino que también a través de redes sociales incitando al odio, a tratarnos de descerebradas, como que somos lo peor por pensar distinto”. En el caso de ayer, De la Carrera insultó a la diputada Riquelme con garabatos y epítetos con los que trató de denostar su presencia en el Parlamento según afirman las diputadas que durante esta mañana anunciaron que presentarán una denuncia a la Comisión de Ética de la Cámara específicamente por este hecho. La situación fue subrayada por la diputada Claudia Mix: “La denuncia a la comisión de Ética es por el golpe, no por la violencia verbal que sufrió nuestra compañera que fue lo que gatilló el problema el día de ayer”. La legisladora fue más allá y acusó que “hay una dinámica al interior del Parlamento de un machismo puro instalado, oligárquico, patriarcal que no ha terminado en pleno siglo XXI. Nosotras no somos la piedra de tope, no somos el arroz graneado, somos una fuerza que representa a una ciudadanía que quiere que nosotras hablemos por ellos”. Mix ahondó en el tema explicando que siempre hay “actitudes (de los diputados), como ‘anda para rellenar’… todos hemos sufrido de que tú dices una idea en una comisión, pero cuando lo repite un compañero tiene más validez, tiene más importancia. Es una práctica habitual de invisibilizar lo que nosotras queremos decir”. “Hoy día explotó la emoción, la rabia y no más. No queremos que nos invisibilicen más”, sostuvo la parlamentaria de Comunes. A eso agregó que “no vamos a permitir que nos traten como presidente y no presidenta, que nos traten de diputado y no diputada y que no nos respeten porque estamos aquí y valemos lo mismo que nuestros compañeros y nuestras compañeras”. La diputada Erika Olivera agregó que en distintas oportunidades cuando se ha querido denunciar las agresiones de Gonzalo de la Carrera, “muchas de nosotras escuchamos también las sugerencias de nuestros propios colegas en decirnos ‘no sacan nada con mandarlo a ética’”. La ex atleta y legisladora reveló que “personalmente me he sentido muchas veces agredida por el diputado en cuestión y esto parte el mismo día que asumimos como parlamentarios en donde él, a través de redes sociales constantemente agrede por lo menos a dos parlamentarias de Renovación Nacional, Ximena Ossandón y quien les habla”. Olivera cuestionó el hecho de que “una tiene que aceptar, quedarse callada y seguir aceptando… entonces también la pregunta es ¿Hasta cuándo? Yo me sumo a esta pregunta, ¿Hasta cuándo?”. La diputada RN subrayó que “este Parlamento tiene una representación de género que es importante y por lo tanto todos merecemos el mismo respeto. Todos fuimos elegidos por voto y estamos representando a este país que es diverso, que es inclusivo y que necesita el respeto de todas y todos”. La denuncia de las diputadas contra Gonzalo de la Carrera por los insultos contra la diputada Riquelme se sumará a las otras acusaciones por la agresión contra el vicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Alexis Sepúlveda.

